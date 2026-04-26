Oppo dévoile un smartphone ambitieux, Samsung progresse sur l’autonomie, c’est le récap’ de la semaine.

L'Oppo Find X9 Ultra impressionne, le Galaxy S27 mise sur une batterie très endurante, Huawei lance son pliable XXL, c’est le récap' de la semaine.

Cette semaine, Oppo crée la surprise avec la fiche technique impressionnante de son prochain smartphone Samsung semble avoir réglé ses problèmes d’autonomie pour ses futurs smartphones et Huawei prend de l'avance avec un téléphone pliable au format inédit. Alors que la crise de la RAM complique sérieusement les retours en garantie, Microsoft agace en imposant l'ouverture d'Edge au démarrage de Windows.

Microsoft force le passage sur Edge

Microsoft continue de multiplier les méthodes pour imposer son navigateur maison. Suite à une récente mise à jour de Windows 11, le système ne se contente plus de simples notifications pour présenter ses nouveautés. En effet, Edge s'ouvre automatiquement dès le démarrage du PC pour afficher ces informations. Ce changement agace d'autant plus que l'expérience est pensée pour durer. Plutôt que de pouvoir fermer la fenêtre rapidement, l'utilisateur est invité à cliquer sur un bouton “suivant” pour suivre un parcours guidé. Cette stratégie confirme la volonté de Microsoft de verrouiller son écosystème, alors que le navigateur est déjà régulièrement critiqué pour ses pratiques intrusives face à la concurrence.

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Samsung prépare une révolution pour l'autonomie du Galaxy S27

L'autonomie est devenue le critère d'achat prioritaire, et Samsung compte bien rattraper son retard sur la concurrence chinoise. Pour son futur Galaxy S27 Ultra, la firme miserait sur la technologie silicium-carbone. Jusqu'ici boudée par le constructeur en raison d'une usure trop rapide, cette méthode permet de stocker bien plus d'énergie sans augmenter la taille du téléphone. Les ingénieurs auraient enfin trouvé comment faire durer ces batteries dans le temps. En modifiant l'architecture interne, Samsung viserait désormais une durée de vie de 1 500 cycles de charge. Si cela se confirme, le prochain fleuron de la marque pourrait enfin offrir une endurance capable de rivaliser avec ses meilleurs concurrents.

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Huawei devance ses rivaux avec un nouveau format pliable

Alors que Samsung et Apple préparent des modèles pliables plus larges, Huawei prend de l'avance avec le Pura X Max. Ce smartphone mise sur un design qui privilégie la largeur de l'écran. C’est un format plus confortable pour regarder des vidéos ou jouer, comparé aux écrans tout en hauteur que l'on connaît aujourd'hui. Techniquement, l'appareil est très solide puisqu’il embarque deux écrans OLED très lumineux et un capteur photo à ouverture variable. Lancé sous HarmonyOS, ce modèle haut de gamme est vendu à un prix élevé en Chine et pour le moment on ne sait pas encore s'il sera disponible sur le marché français.

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Oppo frappe fort avec son nouveau Find X9 Ultra

Oppo s'apprête à lancer l'un des smartphones les plus puissants de l'année. Contrairement aux modèles précédents, cette version ultra haut de gamme sera bien disponible en France. Pour se démarquer, la marque propose une fiche technique impressionnante avec un écran très fluide et une énorme batterie de 7 050 mAh pour garantir une grosse autonomie. Le téléphone utilise la dernière puce de chez Qualcomm et peut même se connecter par satellite pour rester joignable sans réseau mobile. Côté look, il utilise du cuir vegan et une structure renforcée contre les chutes et l'eau. C’est surtout sur la photo, avec un zoom très performant, qu’Oppo espère concurrencer les meilleurs modèles actuels.

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La crise de la RAM complique les retours en garantie

La pénurie de mémoire qui dure depuis fin 2025 commence à poser un vrai problème pour le service après-vente. Comme ils n'ont plus de stock, certains fabricants refusent de remplacer les pièces en panne, même quand elles sont encore sous garantie. Au lieu de vous envoyer un composant neuf, des marques comme Toshiba proposent seulement de vous rembourser le prix payé à l'achat. Le souci, c'est qu'avec l'explosion des prix, cet argent ne suffit plus pour racheter le même matériel aujourd'hui. Que ce soit pour des disques durs ou de la RAM, l'utilisateur se retrouve donc obligé de payer de sa poche pour compenser le manque de stocks mondiaux.

Lire : Crise de la RAM : des fabricants refusent le remplacement des composants défectueux sous garantie

Nos tests de la semaine

Honor 600 : un smartphone plaisant qui manque de générosité

Le Honor 600 est un bel appareil, agréable à utiliser, mais il a du mal à justifier son prix face à la concurrence. On aime beaucoup son design élégant, son écran très lumineux et ses performances stables. L'autonomie progresse, la recharge est rapide et le capteur photo principal s'en sort très bien, tout comme les fonctions IA qui sont plutôt pratiques. En revanche, on aime moins le prix qui grimpe alors qu'on doit se contenter de 128 Go sur le modèle de base. La colorimétrie est moins bien réglée qu'avant et le processeur manque parfois de souffle. C'est aussi dommage pour le bruit numérique en vidéo, le mode nuit qu'on ne peut pas couper et toutes les applis publicitaires déjà installées. C'est un smartphone correct, mais il manque de générosité pour son tarif.

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Poco F8 Ultra : le smartphone parfait pour le jeu, malgré quelques défauts

Le Poco F8 Ultra est une machine de guerre pour le jeu et le multimédia, même si son prix de départ pique un peu. On aime son look sympa, son écran lumineux bien réglé et ses performances assez folles. L'autonomie tient la route, la recharge est ultra rapide et l'expérience audio est vraiment premium. On apprécie aussi le zoom qui gère bien le bruit numérique. En revanche, on aime moins l'absence de technologie LTPO pour l'écran et le manque d'efforts sur l'IA. Le téléphone a aussi tendance à chauffer sérieusement, montant parfois jusqu’à 60°C. C'est aussi dommage pour l'absence d'autofocus sur les selfies, les reflets gênants en vidéo et le manque de basses profondes.

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Oppo Find X9 Ultra : un photophone d'exception au prix très élevé

L'Oppo Find X9 Ultra est un smartphone exceptionnel, mais son tarif de 1700 euros reste difficile à avaler. On aime beaucoup son design qui rend hommage à Hasselblad, son écran de grande qualité et sa puissance impressionnante. L'autonomie est excellente et la partie photo est un vrai régal, avec un zoom optique très performant jusqu'au 20x et des modes macro superbes. Le capteur selfie est lui aussi très réussi. Lors de notre test, nous avons toutefois été déçus par son gabarit imposant qui rend l'utilisation à une main compliquée. On regrette aussi que certaines fonctions manquent un peu d'originalité, que le zoom numérique perde en qualité le soir et que la stabilité du système ne soit pas encore parfaite.

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