Première itération de la gamme Ultra d’Oppo à arriver en France, le Find X9 Ultra n’a pas peur de choquer. Par son design. Par ses caractéristiques techniques. Par son ambition démesurée. Et surtout par son prix. Un prix qui s’envole au-dessus d’une barre symbolique que même Apple et Samsung ne franchissent pas. Est-ce justifié ? Le Find X9 Ultra est-il le smartphone ultime ? Réponse dans ce test.

Ces derniers mois, les marques de smartphones voient l’Europe comme le nouveau paradis du haut de gamme. Alors qu’elles hésitaient jusqu’en 2025 à y proposer leurs téléphones les plus onéreux, ce n’est plus vraiment le cas en 2026. Realme et OnePlus flirtent avec les 1000 euros pour les versions abordables de leurs flagships. Motorola va lancer le Razr Fold, un pliable encore plus cher que le Razr 60 Ultra. Et Oppo lance sur le Vieux continent son dernier modèle « Ultra » annuel, en attendant le retour de la gamme Find N.

Lire aussi – Test Samsung Galaxy S26+ : est-ce juste un Galaxy S26 dans un châssis plus grand sans les atouts de l’Ultra ?

Il s’agit du Find X9 Ultra. Troisième itération des « Ultra » d’Oppo après le Find X7 Ultra en 2024 et le Find X8 Ultra en 2025, ce nouveau smartphone ne veut pas simplement concurrencer l’iPhone 17 Pro Max ou le Galaxy S26 Ultra. Il veut créer un nouveau segment de marché en France : celui des téléphones « bartype » vendus au-dessus des 1500 euros (prix public conseillé de la version de départ). Un segment où aucune marque n’a encore osé s’installer, que ce soit Huawei, Apple ou Samsung. Le Find X9 Ultra a-t-il les moyens de ses ambitions ? C’est ce que nous allons découvrir avec ce test complet.

Le prix public conseillé du Find X9 Ultra est de 1700 euros, dépassant largement la barre symbolique des 1500 euros. Il s’agit du smartphone le plus cher d’Oppo sur le marché français à ce jour. À titre de comparaison, le Find X9 Pro a été lancé à 1300 euros, lequel était déjà plus cher de 100 euros par rapport à son prédécesseur. Il n’existe qu’une seule configuration avec 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage interne.

Le prix de départ du Find X9 Ultra est positionné plus haut que ceux de la concurrence. Qu’il s’agisse du Pura 80 Ultra, du Galaxy S26 Ultra, du Xiaomi 17 Ultra ou encore de l’iPhone 17 Pro Max. Parmi les smartphones « bartype » standard, le Find X9 Ultra est donc le plus cher. Un constat à nuancer : à volume de stockage égal, le smartphone n’arrive qu’en seconde position. Il est devancé par l’iPhone 17 Pro Max d’une trentaine d’euros.

Le Find X9 Ultra se décline en deux couleurs : orange, pour faire comme Apple, et « noir ». Cette dernière habille notre unité de test. Dans la boite, le Find X9 Ultra est accompagné d’un câble de charge USB-C vers USB-A, d’un adaptateur USB-C vers USB-A (pour brancher un accessoire externe, comme un disque dur) et d’un outil pour ouvrir la carte SIM. Pour ce prix, nous aurions bien aimé une coque pour protéger le téléphone. Notez que, durant les précommandes, Oppo offre le téléobjectif optionnel pour tout achat du Find X9 Pro, lequel vaut 700 euros.

Design et interface

Démarrons ce test par le design du smartphone. Un design différent selon le coloris. La version orange est assez classique, avec de jolis reflets marbrés au dos. Mais la plus intéressante est la version « noir toundra » qui n’est pas noire du tout. Son coloris se rapproche plus du titane naturel de l’iPhone 15 Pro Max, par exemple. Le matériau qui couvre les tranches, le module photo et une partie de la coque ne sont pas en titane, mais en aluminium renforcé.

Le design de ce coloris rend hommage à Hasselblad. Et notamment au boitier X2D. Nous ne disons pas cela parce que la griffe de l’opticien allemand orne le smartphone. C’est plus subtil que cela. D’abord il y a le similicuir, omniprésent au dos. Un matériau doux qui résiste aux traces de doigts. Ensuite il y a la disposition des éléments du dos : deux parties couvertes de similicuir, un bloc photo rond qui rappelle les grands objectifs de boitier photo et le flash coincé dans le coin. De loin, on pourrait confondre le smartphone avec un appareil photo compact.

Enfin, il y a quelques petites touches design qui rappellent le X2D. Le déclencheur photo orange cuivré. Le liseré autour du module photo de la même couleur. Et contour cranté du module qui rappelle la bague de mise au point des objectifs photo. Le Find X9 Ultra reprend donc de nombreux codes ergonomiques d’Hasselblad. Mais il conserve aussi ceux de la téléphonie. Le module photo est protubérant, bien équilibré et compte de nombreux éléments (que nous verrons par la suite). Notez également, dans l’épaisseur du module photo, la présence d’un micro secondaire. Rien n’a été oublié.

Sur les tranches, vous retrouvez les mêmes éléments que ceux du Find X8 Ultra. Cela comprend l’émetteur infrarouge (pour transformer le téléphone en télécommandes pour votre télévision) et deux boutons supplémentaires : le déclencheur photo, déjà vu précédemment sur la tranche de droite, et l’ersatz du Bouton Action des iPhone sur la tranche de gauche. Par défaut, ce dernier sert à l’Espace Mental. Mais il est possible de lui assigner d’autres raccourcis.

En façade, le Find X9 Ultra profite d’une grande dalle dont les bordures sont assez fines. Vous retrouvez un poinçon centré pour le capteur selfie, un lecteur d’empreinte ultrasonique bien positionné et un verre renforcé « NanoCrystal Glass » sur lequel a été posée une protection supplémentaire contre les rayures. Notre version du Find X9 Ultra mesure 9,1 mm d’épaisseur et pèse 236 grammes. Et sa résistance à l’eau reste la même : IP68/69.

Une fois le smartphone allumé, nous arrivons sur ColorOS, ici en version 16 et basé sur Android 16. La version installée par défaut ressemble beaucoup à celle que nous avons testée avec le Find X9 Pro et le Find N6. Nous y retrouvons les deux écrans d’accueil, le tiroir d’application activé par défaut, les volets différenciés des réglages rapides et des notifications, le moteur de recherche global et l’éternel volet latéral de ColorOS. Cependant, le Find X9 Ultra bénéficie d’une mise à jour temporairement exclusive avec plusieurs nouveautés, lesquelles pourraient être déployées par la suite sur d’autres modèles (que ce soit chez Oppo, OnePlus ou Realme).

La plus importante d’entre elles s’appelle « Live Space ». Il s’agit d’un système de notification pour l’écran de verrouillage qui reprend partiellement le même principe que la Now Bar de chez Samsung. Elle permet de réduire les notifications dans l’espace compris entre les raccourcis de Gemini et de l’appareil photo. C’est très pratique. Sur l’interface générale, Oppo s’inspire davantage d’Apple et de Dynamic Island.

Cette nouvelle version de ColorOS bénéficie aussi de nouvelles animations pour l’interface, de la compatibilité avec Quick Share chez Apple et d’une nouvelle interface pour l’application Appareil Photo. Côté IA, cette version de ColorOS profite d’une nouvelle itération de Mind Space (Espace Mental en bon français). Elle peut désormais gérer vos dépenses (à partir du moment où vous lui indiquez). Pour le reste, rien de nouveau. Nous constatons même la disparition d’AI Studio, l’application qui permettait de créer des images avec l’intelligence artificielle. Vous retrouvez en revanche tous les outils d’édition classique : recomposition, gomme magique, rééclairage, suppression du flou et des reflets, etc.

Oppo installe par défaut de nombreuses applications dans ce téléphone, dont une douzaine sont des partenaires commerciaux. Facebook, Instagram, Netflix, TikTok, Amazon (boutique et musique), Spotify, LinkedIn, AliExpress, Temu, Joybuy et Autodoc. Selon nos critères, c’est beaucoup pour un smartphone à plus de 1500 euros. Nous continuons de penser qu’il ne devrait pas y avoir d’applications d’éditeurs tiers préinstallés dans un produit haut de gamme. Enfin, Oppo promet 5 ans de mise à jour du système d’exploitation et 6 ans de patch de sécurité. C’est très bien.

Écran, performances et batterie

Restons en façade et étudions plus en détail l’écran. Si la taille de l’écran ne change pas face au Find X8 Ultra (et le Find X7 Ultra), le ratio de l’écran a été légèrement modifié. Il passe du format 20/9e au format 19,5/9e. Il est donc un peu moins haut et un peu plus large. La différence n’est cependant pas assez importante pour que cela change quoi que ce soit à la prise en main. La définition est toujours « QHD+ », le nombre de pixels en largeur ne changeant pas. Mais le nombre de pixels en hauteur est réduit. Conséquence, la résolution baisse très légèrement, de 510 à 504 pixels par pouce. Une fois encore, rien de perceptible. Et vous pouvez même baisser la résolution pour gagner en autonomie.

Côté colorimétrie, le Find X9 Ultra profite d’une très bonne dalle AMOLED. Nous retrouvons les trois modes habituels chez Oppo : standard (le plus juste au niveau colorimétrie), naturel et vif. En mode standard, le Delta E n'est que de 1,6. Le gamma est positionné à 2,2, avec une très légère dérive sur les blancs les plus clairs. La température moyenne est de 6689°, à peine plus élevée que la valeur de référence. Et le blanc est à 6689°. Comme toujours, une roue chromatique vous permet d’ajuster le profil colorimétrique de l’écran à vos gouts. Bien sûr, le Find X9 Ultra prend en charge deux standards HDR : Dolby Vision et HDR Vivid.

La luminosité de l’écran est également très bonne. Selon Oppo, elle a été améliorée, passant de 1600 nits à 1800 nits avec un contenu HDR et de 2500 nits à 3600 nits en pointe locale. Avec un contenu standard, la luminosité reste identique : 800 nits. En mode manuel, nous avons mesuré une luminosité maximale comprise entre 775 et 795 nits, selon le profil colorimétrique choisi. C’est une très bonne mesure, confirmant que l’écran reste lisible dans toutes les situations. Notez que la luminosité minimale atteint 1 nit seulement.

La fréquence de rafraichissement maximale passe de 120 Hz à 144 Hz. Ce n’était pas forcément utile, mais certains joueurs apprécieront. Comme la dalle est LTPO, elle gère finement cette fréquence de fonctionnement, avec des paliers qui peuvent descendre jusqu’à 1 Hz, fréquence idéale si vous activez l’Always-On. Comme toujours, ColorOS laisse le choix entre le mode dynamique par défaut ou les réglages fixes à 60 Hz ou 144 Hz.

Sous le capot, nous retrouvons le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Si Oppo préfère intégrer un SoC MediaTek haut de gamme dans les versions Pro de ses Find, la marque chinoise se tourne vers Qualcomm pour ses versions Ultra. Un détail à la fois amusant et fataliste : quand on veut être sérieux, on met du Snapdragon. Point. Le SoC est ici accompagné de 12 Go de mémoire vive, épaulés de 12 Go de RAM virtuelle (volume que vous pouvez baisser à 4 Go ou 8 Go, voire même désactiver entièrement). Pour gérer la chaleur du SD 8 Elite Gen 5, Oppo utilise ici une chambre à vapeur ainsi qu’un bouclier thermique à haute conductivité thermique qui couvre le SoC.

Ainsi équipé, le Find X9 Ultra est évidemment très puissant. Ce n’est pas une surprise, puisque nous avons déjà testé à plusieurs reprises le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Et à chaque fois, le constat est le même. Cependant, il y a quelques différences entre tous les modèles : certains sont capables de monter un peu plus haut que les autres grâce à une meilleure dissipation thermique (ici la chambre à vapeur et le bouclier thermique) et une plus grande permissivité sur la montée en température.

Le Find X9 Ultra correspond à cette catégorie. Il entre en 3e position de notre classement AnTuTu, derrière le RedMagic 11 Pro et le Realme GT 8 Pro. Il devance d’une courte tête le Poco F8 Ultra et le Magic8 Pro. Son classement est moins élevé sur Geekbench (11e en single core, 7e en multi-core) et 3DMark (7e sur Solar Bay, 6e sur Steel Nomad) et sur PCMark. À l’usage, ce smartphone est capable de tout.

Cette belle puissance implique une chaleur émise assez forte, mais moins que ce que nous avons pu relever avec le Poco F8 Ultra. Si ce dernier montait à 60°C sur le point le plus chaud de sa coque, le Find X9 Ultra va monter à 55°C à l’arrière, 56°C à l’avant et 52°C sur les tranches. Ce sont des chiffres qui restent certes très élevés. Mais le smartphone ne les atteint que dans des situations exceptionnelles (telles que des benchmarks). La température reste modérée à l’usage, même en jeu. La stabilité des performances est très correcte : elle se situe entre 60% et 75% en fonction des tests.

Pour alimenter cette plate-forme, Oppo a choisi d’intégrer une batterie silicium carbone de 7050 mAh dans le Find X9 Ultra. Il s’agit de la batterie la plus généreuse pour un modèle Ultra. Face au Find X8 Ultra (6100 mAh), la différence est très importante. En revanche, le Find X9 Pro fait mieux : 7500 mAh pour le petit frère. Ce n’est d’ailleurs pas le seul smartphone d’Oppo a se faire dépasser dans ce domaine : OnePlus 15, OnePlus 15R, Realme GT 8 Pro et Realme 16 Pro+ pour ne citer que les modèles les plus récents.

7000 mAh, c’est déjà une belle capacité. Avec elle, le Find X9 Ultra profite d’une autonomie très élevée qui n’a rien à envier aux derniers OnePlus testés dans nos colonnes ou au Realme GT 8 Pro. Sur PCMark, le smartphone a frôlé les 23 heures d’utilisation continue. Cela veut dire qu’en usage standard, avec les paramètres par défaut, le téléphone peut tenir un peu moins de trois jours. Bien sûr, certains usages vont consommer davantage, notamment le gaming. Cependant, même ici, l’autonomie est bonne : entre 5 et 8 heures en fonction des paramètres graphiques du jeu.

Une fois la batterie déchargée, il faut passer par la case recharge. Dans ce domaine, le Find X9 Ultra est plutôt bien loti. Il encaisse une puissance maximale de 100 watts en charge filaire Super VOOC (55 watts avec un chargeur PPS et 18 watts avec un chargeur QuickCharge et/ou Power Delivery) et une puissance de 50 watts avec un chargeur sans fil. Équipés de notre chargeur Oppo 120 watts, nous avons rechargé le Find X9 Ultra en 58 minutes et nous avons dépassé les 50 % en moins de 25 minutes. Voici nos mesures intermédiaires :

10 min : 24 %

30 min : 63 %

50 min : 94 %

Pour éviter les surcharges et soigner la batterie, ColorOS propose plusieurs fonctions de charge : la charge programmée, la charge limitée (à choisir entre 80 % et 95 %), la reprise de charge (qui va laisser la batterie se décharger entre 100 % et 95 % avant de reprendre) et le contournement de charge pour les gamers.

Photos, vidéo et audio

Abordons le thème le plus important de ce test, la photo. Pour rappel, Oppo n’est pas une « petite » marque en photo. Les Find se positionnent très bien sur les benchmarks. Chez DXOMark par exemple, le Find X8 Ultra est en troisième position à égalité avec l’iPhone 17 Pro Max, derrière le Pura80 Ultra et le Vivo X300 Pro. Et le Find X9 Pro est en 6e position, à égalité avec le Xiaomi 17 Ultra, derrière le Vivo X200 Ultra et devant le Magic8 Pro et le Motorola Signature. L’enjeu est donc de proposer aussi bien, voire mieux que la concurrence.

Pour cela, Oppo intègre une multitude d’éléments à l’arrière, dont deux téléobjectifs. L’un des téléobjectifs est équipé d’un capteur 200 mégapixels. Et l’autre est pourvu d’un zoom optique 10x. Ce n’est pas la première fois qu’un zoom optique 10x est intégré dans un téléphone : Samsung et Huawei ont devancé Oppo de plusieurs années. Mais c’est la première fois que ce rapport de zoom est associé à un capteur 50 mégapixels qui permet de monter à 20x en lossless. Voici les détails :

Principal : capteur 200 MP mesurant 1/1,12 pouce, ouverture à f/1.5, autofocus, stabilisateur optique

: capteur 200 MP mesurant 1/1,12 pouce, ouverture à f/1.5, autofocus, stabilisateur optique Zoom Portrait : capteur 200 MP mesurant 1/1,28 pouce, ouverture à f/2.2, autofocus, zoom optique 3x, stabilisateur optique

: capteur 200 MP mesurant 1/1,28 pouce, ouverture à f/2.2, autofocus, zoom optique 3x, stabilisateur optique Téléobjectif : capteur 50 MP mesurant 1/2,75 pouce, ouverture à f/3.5, autofocus, zoom optique 10x, stabilisateur Sensor Shift

: capteur 50 MP mesurant 1/2,75 pouce, ouverture à f/3.5, autofocus, zoom optique 10x, stabilisateur Sensor Shift Panorama : capteur 50 MP mesurant 1/1,95 pouce, ouverture à f/2.0, autofocus

: capteur 50 MP mesurant 1/1,95 pouce, ouverture à f/2.0, autofocus Selfie : capteur 50 MP mesurant 1/2,75 pouce, ouverture à f/2.4, autofocus

L’ensemble est accompagné d’un autofocus laser et d’un capteur colorimétrique pour la balance des blancs. Voilà donc une configuration très ambitieuse : largement au-dessus de celle du Find X9 Pro, elle supplante aussi tous les flagships récents sur le téléobjectif et sur le capteur principal. Nous remarquons cependant quelques points inquiétants : des ouvertures assez faibles pour le capteur selfie et le téléobjectif 10x. Il est temps de regarder ce que cela donne.

Et le résultat est à la hauteur de nos attentes sur de nombreux points. Le module principal est un excellent touche-à-tout qui produit d’excellents clichés dans pratiquement toutes les situations, de jour ou de nuit. Le mode Hasselblad est magnifique : en journée, les couleurs sont naturelles ; en soirée, les détails et les textures sont préservés.

Les capteurs secondaires ne sont pas en reste. Conserver une qualité presque optique de 0,6x à 20x offre des possibilités extraordinaires de composition. Et il est possible de monter en zoom jusqu’à 60x en journée sans subir un lissage trop marqué par l’intelligence artificielle. En revanche, en soirée, dépasser le rapport 10x n’offre pas toujours de bons résultats. En outre, les macros sont sublimes, notamment en journée.

En mode sport, l’autofocus est très rapide. Peut-être même un peu trop. Et il est précis, figeant dans le temps les sujets en mouvement. Sans le mode sport, l’autofocus reste rapide, mais un peu moins. Les sujets sont parfois flous. Ou hors champ. Enfin, le capteur selfie est top. Les détails sont nombreux et la mise au point précise.

Nous avons tout de même quelques petits regrets. Le premier concerne le zoom numérique. Avec une telle capacité optique, nous nous attendions à trouver un zoom numérique 120x de meilleure qualité que chez les concurrents. Et ce n’est pas le cas. Oui, c’est bien. Mais le gain du zoom optique 10x ne se fait pas sentir. Notamment en soirée, où le grain est très présent, même avec le rapport 20x lossless. En outre, le réglage automatique des ISO n’est pertinent que pour 4 clichés sur 5.

Les contre jours sont simplement corrects, mais pas davantage qu’un smartphone deux fois moins cher. Ils sont même parfois moins bons. Même si la plage dynamique est bonne, le Find X9 Ultra perd certains détails dans les endroits sombres quand la lumière est trop abondante. Le capteur principal y est particulièrement sensible. Ce n’est pas le cas des deux téléobjectifs.

Le piqué du zoom optique 3x est bon, mais pas excellent. Le téléobjectif 10x a un piqué bien meilleur, révélant davantage de texture et de détails. Et c’est dommage, car le zoom optique 3x est utilisé pour les portraits. Nous préférons presque le zoom lossless 2x que le zoom optique 3x.

Concernant l’ultra grand-angle, le redressement des distorsions n’est pas égal d’une scène à une autre. S’il est souvent réussi quand le sujet est loin, il est moins pertinent quand le sujet est proche ou décalé sur le côté. En soirée, le module tire trop sur les contrastes : les détails sont là, mais la colorimétrie semble légèrement altérée.

En captation vidéo, le Find X9 Ultra se débrouille bien. Même si nous observons des différences colorimétriques entre les capteurs, le principal proposant des teintes plus chaudes que les autres, la qualité est globalement bonne. L’ultra grand-angle est, une fois encore, à la traine : il est plus sombre que les autres et son piqué est plus faible, avec des résultats moins bons en soirée. Le zoom numérique monte à 30x. Et il reste excellent jusqu’à 20x, puis la netteté baisse. Mais cela reste acceptable en journée. En soirée, nous préférons ne pas dépasser les 20x. La prise de son est excellente grâce aux quatre micros disséminés dans le téléphone.

Enfin, en audio, le Find X9 Ultra profite d’une configuration stéréo asymétrique certes très classique, mais elle est aussi qualitative. Le son est puissant et détaillé. Les aigus sont bien présents et sont audibles jusqu'à 12 kHz. Les basses sont audibles dès 45 Hz. Et l’équilibre est très correct, même si chaque haut-parleur a ses bandes de fréquence préférées. La puissance offerte ici est suffisante pour profiter d’un film, d’une série ou d’un jeu sans avoir besoin d’écouteurs ou d’un casque.

Comme tous les smartphones signés Oppo, vous retrouvez dans ColorOS l’égaliseur maison de la marque chinoise : OReality. Ce dernier dispose de plusieurs profils préenregistrés : intelligent, pour plus d'adaptabilité, immersif, fidélité (pour les audiophiles) et personnalisé. Ce dernier offre la possibilité d’affiner la signature audio du smartphone selon les gouts de l’utilisateur grâce à un égaliseur complet sur 10 bandes de fréquence. Si vous avez des écouteurs ou un casque, le Find X9 Ultra est compatible Bluetooth 6.0. Il prend en charge les codecs AAC, SBC, LE Audio, LHDC 5 et aptX HD.

Alors, on achète ?

Rares sont les smartphones qui poussent autant de curseurs aussi loin. Que ce soit le design, l’écran, les performances, l’autonomie, la recharge ou la photo, le Find X9 Ultra ne déçoit dans aucun de ces domaines. Et compte tenu de l’expérience qu’il offre, il a largement les moyens de ses ambitions.

Il s’agit donc d’un excellent smartphone, dont les seuls défauts ne sont même pas bloquants. Oui, Oppo s’inspire d’Apple et Samsung pour son interface et ses touches matérielles. Mais qui ne le fait pas ? Oui, la stratégie d’Oppo sur l’intelligence artificielle ou l’expérience utilisateur n’est pas suffisante pour se démarquer de la concurrence. Mais est-ce vraiment important ? Pas vraiment.

Le seul vrai point bloquant, c’est le prix. Et surtout la différence de prix entre le Find X9 Ultra et d’autres flagships moins onéreux. Nous pensons par exemple au Find X9 Pro : qu’est-ce qui peut justifier les 400 euros de différence ? Hormis le zoom optique 10x, selon nous, rien. Et même ce téléobjectif ne servira vraiment qu’à certains utilisateurs. Alors, oui, le Find X9 Ultra est l’un des meilleurs smartphones de ce début d’année. Mais il n’est pas forcément le meilleur choix pour tous.