Galaxy S27 : Samsung aurait enfin trouvé la solution pour rattraper son retard sur l’autonomie

Samsung travaillerait déjà sur sa prochaine génération de smartphones haut de gamme et réserverait au Galaxy S27 Ultra des améliorations significatives. Puisque la firme aurait résolu le problème de longévité des batteries silicium-carbone, ce modèle pourrait être le premier à en intégrer une.

Le prix n’est désormais plus le critère numéro 1 dans le choix d’un smartphone : l’autonomie l’a dépassé. Or les batteries des fleurons de Samsung et d’Apple n’offrent qu’une capacité inférieure ou égale à 5 000 mAh. De quoi faire pâle figure face à la concurrence chinoise qui propose des batteries toujours plus massives. Par exemple, l’Oppo Find X10 est attendu avec une batterie de 8 000 mAh.

Le secret des capacités monstrueuses chez les fabricants chinois ? Le type de leur batterie : le silicium-carbone (Si-C) qui permet, grâce au matériau de son anode, d’augmenter la densité énergétique sans augmenter l’encombrement physique – cette technologie pouvant stocker jusqu’à 10 fois plus d’ions lithium comparée à celles des batteries lithium-ion. La contrepartie ? Une longévité moindre.

Or, Samsung avait refusé d’abandonner les batteries lithium-ion tant qu’il n’aurait pas résolu le problème de durée de vie des batteries Si-C. Ce serait désormais chose faite et, selon les rumeurs, la gamme Galaxy S27 serait la première à en bénéficier.

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Le Galaxy S27 pourrait marquer un véritable bond en termes d’autonomie

C’est à Schrödinger, un informateur relayé par nos confrères de Wccftech, que nous devons cette information. Si elle est avérée, cela n’aurait rien de surprenant : fin décembre 2025, selon Schrödinger toujours, Samsung SDI expérimentait une batterie de 20 000 mAh à double cellule (réparties en 12 000 et 8 000 mAh).

Toutefois, elle rencontrait un problème de longévité : alors que l’objectif de la firme est d’atteindre les 1 500 cycles de charge, cette batterie expérimentale n’en supportait que 960 sur un an – et 27 heures de temps d’écran allumé avant de se vider complètement.

Pour atteindre cet objectif, les ingénieurs de Samsung travailleraient donc activement sur l’amélioration de plusieurs aspects : les couches de séparation, l'architecture d'empilement et le micrologiciel. Selon l’informateur : « le Galaxy S27 Ultra étant le candidat le plus probable pour le premier déploiement ». C’est également ce modèle qui pourrait bénéficier d’un capteur photo inédit marquant une véritable rupture.