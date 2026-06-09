BYD lance en Europe sa borne 4 fois plus puissante qu’un Superchargeur Tesla

BYD accélère brutalement sa conquête du marché européen. Le géant chinois vient d'inaugurer sa première station de recharge nouvelle génération sur le continent. Sa puissance dépasse de très loin tout ce que proposent les réseaux actuels.

byd chargeur europe
Source : BYD fans

La vitesse de recharge reste le principal frein à l'adoption des voitures électriques. De nombreux conducteurs hésitent encore à cause des temps d'attente. Les réseaux progressent, pourtant les bornes les plus rapides d'Europe plafonnent aujourd'hui autour de 350 à 500 kW. Le marché évolue vite. Des bornes capables de recharger une voiture électrique en cinq minutes étaient déjà annoncées sur le continent.

BYD compte bien bouleverser cet équilibre. Le constructeur chinois mise sur sa technologie maison de recharge éclair. Il l'a dévoilée à Paris en avril, aux côtés de sa Blade Battery 2.0. La borne de 1 500 kW présentée par la marque pour dépasser Tesla avait déjà fait sensation en Chine. Cette architecture vise une puissance bien supérieure à celle des réseaux existants.

La première borne de 1 500 kW de BYD entre en service en Allemagne

La première borne est désormais opérationnelle. Selon le média chinois Sina, BYD a mis en service sa première station commerciale de recharge flash en Allemagne. Le site fonctionne depuis mai 2026. Il s'appuie sur le matériel de deuxième génération du constructeur, capable de délivrer jusqu'à 1 500 kW. Sur les véhicules compatibles, la marque annonce une charge de 10 à 70 % en cinq minutes. Passer de 10 à 97 % demande neuf minutes. Même par -30 °C, le temps de recharge n'augmenterait que d'environ trois minutes.

Ce lancement n'est qu'un début. BYD prévoit d'installer 3 000 sites de recharge ultra-rapide en Europe d'ici fin 2026. Le constructeur vise 6 000 stations hors de Chine au total. Avec un pic de 1 500 kW, sa borne délivre environ quatre fois la puissance d'un Superchargeur V4 de Tesla. Elle surclasse aussi nettement le Superchargeur V3. En Chine, la firme exploitait déjà plus de 6 100 stations fin mai, dont une installée à plus de 5 000 mètres près de l'Everest, au Tibet. Un accord signé en juin avec le géant pétrolier Sinopec doit encore accélérer ce déploiement. L'ambition dépasse désormais la simple vente de voitures. Le géant chinois veut devenir un opérateur de recharge à l'échelle du continent.


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