Attention si vous recevez un appel d’un conseiller Enedis, c’est une arnaque

Une campagne de démarchage frauduleux usurpant l'identité d'Enedis est actuellement active. L'entreprise appelle à la plus grande vigilance.

enedis alerte arnaque
Crédits : Adobe Stock

Les réseaux d'arnaqueurs ne se reposent jamais. Enedis prévient ses clients qu'une nouvelle vague de démarchage frauduleux est actuellement en cours. Les victimes sont notamment contactées par téléphone par de faux conseillers qui se font passer pour Enedis ou ses partenaires. L'objectif des appels est de proposer de fausses offres commerciales ou d’obtenir des informations personnelles.

L'entreprise appelle les utilisateurs à la plus grande vigilance. “En cas de doute, ne communiquez aucune information et mettez fin à l’échange”, recommande-t-elle. Elle rappelle qu'Enedis ne pratique aucun démarchage commercial et ne propose aucun produit ou service à la vente. Enedis est seulement le gestionnaire du réseau électrique dans le cadre d'une délégation de service public. Il ne s'agit donc pas d'un fournisseur d'électricité comme l'est par exemple EDF, avec lequel on est censé être en contact.

Les escrocs font croire qu'ils travaillent pour ou avec Enedis

“Les interventions d’Enedis relèvent exclusivement de missions de service public, comme le raccordement, la gestion du compteur Linky, le dépannage ou la mise en service de l’électricité”, ajoute Enedis. “Toute intervention d’Enedis nécessitant l’accès à votre installation électrique fait systématiquement l’objet d’un rendez-vous préalable, sauf situation d’urgence ou de sécurité sur le réseau électrique”, fait savoir l'organisme. Si une personne tente d'obtenir des données personnelles, des informations bancaires, de vous vendre quelque chose ou vous invite à vous rendre sur un site internet, l'appel n'est probablement pas légitime.

Ce n'est pas la première fois que des fraudeurs tentent de se faire passer pour Enedis. En 2022, de faux techniciens Enedis se présentaient directement au domicile de leurs cibles pour une soi-disant intervention sur leur compteur Linky défaillant, exigeant le paiement de la réparation ou du remplacement du boîtier.

Si vous êtes témoin ou victime d'une tentative de fraude, il existe plusieurs moyens de la signaler aux autorités :

  • Inscription sur la liste d’opposition téléphonique Bloctel
  • Signalement de démarche abusive à la plateforme de lutte contre les SMS et appels indésirables au 33700
  • Déclaration par courrier ou téléphone auprès de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)

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