Windows 11 ouvre Microsoft Edge dès le démarrage du PC : un changement qui ne passe pas

Une récente mise à jour de Windows 11 devrait faire fulminer les ennemis d’Edge. En effet, à cette occasion, Microsoft vous impose de passer par son navigateur dès l’allumage de votre PC.

Microsoft n’en finit plus de mettre à jour son dernier système d’exploitation, qui s’améliore de jour en jour. Windows 11 a par exemple corrigé une contrainte que la plupart des utilisateurs détestaient depuis Windows 10. Microsoft a également corrigé un bug critique sur Windows 11. Mais, si la plupart de ces améliorations, ou plutôt corrections, sont bienvenues, Microsoft vient encore de faire parler de lui d’une manière plutôt négative.

En effet, si le Patch Tuesday du mois dernier a amélioré la recherche dans l’explorateur de fichiers et apporté plusieurs nouveautés, le plus récent d’entre eux est accompagné d’une « nouveauté » que peu de gens voulaient voir apparaître. Ainsi, certains utilisateurs ont pu constater que, suite à cette mise à jour, Windows 11 leur impose une page de son navigateur Edge.

Microsoft veut vous imposer Edge sur Windows 11

Suite à une mise à jour et un redémarrage du PC, Microsoft affiche traditionnellement des notifications intégrées au système. Mais pas cette fois. En effet, dans certains cas, Windows 11 affiche ces informations en ouvrant directement un onglet de son navigateur Edge, qui s’est pourtant fait tacler par une association de navigateurs pour ses pratiques jugées prédatrices envers les utilisateurs.

Pire encore : certains utilisateurs rapportent que Microsoft fait tout pour vous pousser à rester le plus longtemps possible sur son navigateur controversé. En effet, contrairement à la plupart des navigateurs internet classiques, cette page Edge ne disposerait pas de bouton de fermeture rapide. À la place, la notification de mise à jour Windows 11 sur Edge propose un bouton « suivant », qui vous mène à un parcours guidé vous incitant à découvrir les nouveautés.

Il apparaît ainsi que Microsoft cherche à pousser toujours plus ses utilisateurs à utiliser le navigateur Edge. D’ailleurs, Edge ferait tout pour vous empêcher de télécharger l’un de ses principaux concurrents, le navigateur Chrome de Google. La rumeur selon laquelle Microsoft Edge pourrait s’ouvrir automatiquement par défaut lorsque vous allumez votre PC semble donc se confirmer.

Source : Microsoft