Dreame X60 Pro Ultra Complete : bras biomimétique, IA de pointe et 42 000 Pa, ce robot aspirateur laveur voit tout

Bras robotisé à double articulation, détection IA capable de reconnaître plus de 320 types d'objets, aspiration à 42 000 Pa : Dreame lance sa série X60 Pro avec 200 euros de réduction jusqu'au 11 juin.

Dreame X60 Pro Ultra Complete

Dreame frappe fort avec sa nouvelle série X60 Pro, sa gamme de robots aspirateurs laveurs la plus ambitieuse à ce jour. On a passé la gamme en revue : bras robotisé biomimétique inédit, détection IA poussée à l'extrême, puissance d'aspiration record. La série se décline en trois modèles :

  • Dreame X60 Pro Ultra Complete à 1499€ disponible dès le 5 juin (remise de 200€ à saisir jusqu’au 11 juin)
  • Dreame X60 Pro Ultra Matrix à 1699€ disponible en août
  • Dreame X60 Pro Master à 1599€ disponible en août

UltraExtend : le bras robotisé qui repousse les limites du nettoyage

Dreame bras

C'est l'innovation qui saute aux yeux sur cette série : un bras robotisé à double articulation, une première chez Dreame. La technologie UltraExtend fait évoluer les technologies MopExtend et SideReach déjà présentes sur les générations précédentes. Résultat : la brosse latérale se déploie désormais jusqu'à 12 cm et le patin de lavage jusqu'à 18 cm.

Le principe est biomimétique : lors du nettoyage, la première articulation se déploie latéralement pendant que le second bras s'étend vers l'avant pour atteindre avec précision les zones habituellement hors de portée. Plinthes, espaces sous les meubles, pieds de chaise, recoins : tout ce que les robots traditionnels évitent, la série X60 Pro le traite. Une avancée concrète qui réduit considérablement les zones laissées non nettoyées après chaque passage.

OmniSight 3.0 + 42 000 Pa : détection et puissance à un nouveau niveau

Dreame

Fini les robots qui foncent dans les chaussettes et ignorent les flaques. Le système AI OmniSight 3.0 embarque deux caméras IA à 120° couplées à la navigation VersaLift, capables de reconnaître plus de 320 types d'objets, de détecter un obstacle aussi petit que 10 mm et de réagir en 0,1 seconde, plus vite qu'un humain. Une lumière bleue proactive permet en plus d'identifier les liquides transparents, souvent invisibles à l'œil nu et aux générations précédentes de robots, déclenchant automatiquement un mode lavage dédié pour un nettoyage en profondeur.

Côté puissance, les 42 000 Pa du système Vormax font partie des performances les plus élevées du marché. Couplés au HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 et au Thermal Deep Mop à 280 tr/min, ils permettent d'éliminer poussières incrustées et taches tenaces en un seul passage. Performance garantie sans enchevêtrement, lavage sans traces sur différents types de sols : la série X60 Pro vise clairement le haut du panier sur ce segment. La technologie PowerMaster complète le tableau avec une recharge ultra-rapide 11A permettant de récupérer 24 % de batterie en 5,5 minutes, pour une couverture jusqu'à 1 000 m² sans interruption.

X60 Pro Ultra Complete, Ultra Matrix, Master : la gamme dans le détail

Le X60 Pro Ultra Complete est le point d'entrée de la gamme, et il n'a pas à rougir de ce statut. Bras UltraExtend, OmniSight 3.0, aspiration 42 000 Pa, PowerMaster : toutes les technologies phares de Dreame sont là, sans compromis.

L'Ultra Matrix s'adresse à ceux qui veulent aller encore plus loin dans l'automatisation. Sa station gère le changement de serpillières selon la pièce en totale autonomie : nylon pour dégraisser la cuisine, forte rétention d'eau pour la salle de bain, thermiques pour le reste de la maison. Trois solutions de nettoyage différentes s'activent automatiquement selon la zone, sans risque de contamination croisée entre les pièces. Pour les amateurs de beau matériel, la version Vision ajoute un panneau transparent et un éclairage Soft Dot Matrix qui transforme la station en véritable objet de déco.

Le Master pousse la logique d'autonomie jusqu'au bout avec le remplissage et la vidange automatiques de l'eau. Sa station est remarquablement compacte (416 × 443 × 249 mm, moins encombrant qu'un grille-pain) et disparaît facilement dans n'importe quel intérieur. Seul point à anticiper : une installation professionnelle est nécessaire pour le mettre en service.

Le X60 Pro Ultra Complete est disponible dès le 5 juin à 1 299 € au lieu de 1 499 €. Pour en profiter au meilleur prix, Dreame propose en effet 200 euros de réduction pour le lancement du modèle jusqu'au 11 juin. Une offre de lancement à saisir rapidement. L'Ultra Matrix à 1 699 € et le Master à 1 599 € arrivent en août.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Dreame.


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