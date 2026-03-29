Samsung prépare un Galaxy Z Fold inédit, de nouvelles lunes entourent Jupiter, c’est le récap’ de la semaine

Un Galaxy Z Fold Wide en approche, quinze satellites naturels découverts dans l'espace, le Galaxy Z Fold 8 se dévoile, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, alors que Samsung imagine un nouveau format pliable pour contrer Apple, des astronomes identifient plusieurs lunes supplémentaires autour des deux plus grosses planètes de notre système. Le futur Galaxy Z Fold 8 montre déjà un aperçu de son futur design, et une option bien pratique va bientôt disparaître de la version web de Google Messages. Enfin, des bugs persistants entre les Galaxy S26 et Android Auto poussent certains propriétaires à bout.

Quinze nouvelles lunes découvertes autour de Jupiter et Saturne

Les deux plus grandes planètes de notre système solaire comptent désormais de nouveaux compagnons. En effet, des astronomes ont identifié quinze petits satellites naturels supplémentaires, avec quatre nouvelles lunes pour Jupiter et onze pour Saturne. Ces objets célestes sont particulièrement discrets puisque leur diamètre ne dépasse pas les trois kilomètres en moyenne. Pour réussir à les apercevoir, les chercheurs ont dû utiliser les télescopes les plus puissants du monde, car ces lunes sont invisibles pour du matériel classique. Grâce à ces découvertes, Jupiter compte désormais 101 lunes et Saturne 285. Ces chiffres pourraient encore augmenter avec l'arrivée prochaine de plusieurs sondes spatiales dans cette zone de l'espace.

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Des bugs importants entre le Galaxy S26 et Android Auto

Le nouveau smartphone de Samsung rencontre des difficultés de compatibilité avec Android Auto. De nombreux utilisateurs rapportent des déconnexions, des problèmes d'affichage ou des fermetures soudaines de l'application pendant la conduit, et envisagent même de rendre leur appareil. Si Samsung et Google n'ont pas encore communiqué officiellement, des solutions semblent exister. L'installation des dernières mises à jour ou une réinitialisation complète du téléphone permettent parfois de régler ces dysfonctionnements. Ces bugs ne concernent d'ailleurs pas uniquement le Galaxy S26, puisque des propriétaires de Google Pixel signalent le même type de bugs.

Lire : Android Auto : certains utilisateurs sont prêts à revendre leur Galaxy S26 tellement il souffre de bugs avec l’application

Google Messages : la connexion par QR code va bientôt disparaître

Google s’apprête à supprimer l’une des deux méthodes permettant d'utiliser sa messagerie sur ordinateur. Alors que les utilisateurs pouvaient jusqu’à présent choisir entre la connexion via leur compte Google ou le scan d'un QR code depuis leur smartphone, cette seconde option, pourtant considérée plus pratique et sécurisée, va être retirée. L'idée est de regrouper tous les services sous un compte unique. Cela évite de sortir son téléphone pour se connecter, mais il faudra être plus vigilant. En effet, sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre, il ne faudra pas oublier de bien fermer sa session pour ne pas laisser l'accès libre à toutes ses données personnelles.

Lire : Google Messages : la disparition de cette option de connexion va bientôt compliquer la vie des utilisateurs sur PC

Le design du Galaxy Z Fold 8 se dévoile en images

Des rendus réalisés à partir de fichiers CAO permettent de découvrir le futur smartphone pliable de Samsung. Selon ces premiers visuels, le Galaxy Z Fold 8 resterait très proche de la version actuelle, mais il gagnerait légèrement en épaisseur. On peut donc imaginer que Samsung pourrait intégrer une batterie plus performante et une recharge plus rapide. Ce changement pourrait aussi permettre le retour de la compatibilité avec le stylet S Pen. Côté affichage, les écrans devraient garder la même taille, mais la pliure au centre de l'écran interne pourrait être beaucoup moins visible. Pour la partie photo, le capteur principal de 200 mégapixels serait toujours présent, et l’objectif ultra grand-angle profiterait d'une amélioration pour offrir des clichés plus détaillés.

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Samsung prépare un Galaxy Z Fold Wide pour contrer Apple

Samsung s'apprête à lancer un nouveau modèle de smartphone pliable avec un format inédit. Baptisé pour l'instant Galaxy Z Fold Wide, cet appareil est moins haut et plus large que les modèles habituels de la marque. Ce changement de dimensions vise directement le futur iPhone pliable d'Apple, qui devrait adopter un design similaire. Des premiers rendus montrent que ce téléphone privilégie le confort pour regarder des vidéos plutôt que pour le travail. Malgré un format plus compact, il conserve une charnière moderne et plusieurs capteurs photo. Ce nouveau modèle pourrait sortir dès cet été, aux côtés du Galaxy Z Fold 8, avec un tarif potentiellement plus abordable.

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Nos tests de la semaine

Samsung Galaxy S26+ : une évolution solide mais classique

Le Galaxy S26+ s'impose comme un smartphone premium performant grâce à une fiche technique équilibrée et une interface One UI toujours aussi fluide. On aime particulièrement son ergonomie qui offre une prise en main très agréable, ainsi que le calibrage de son écran. L'intégration subtile de l'intelligence artificielle et la garantie de sept ans de mises à jour nous ont aussi séduits. Les performances globales sont solides et la qualité des photos est au rendez-vous. Lors de notre test, nous avons toutefois regretté un design trop sage et un bloc photo protubérant qui rend l'appareil bancal une fois posé. On regrette également l'absence d'aimant pour la charge sans fil et la stabilité des performances qui reste seulement moyenne. Enfin, l'augmentation du prix par rapport à la génération précédente rend ce choix moins évident face à une concurrence de plus en plus agressive.

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Test de l'Apple MacBook Neo : l'ordinateur portable à moins de 800 euros

Le MacBook Neo réussit son pari de moderniser l'entrée de gamme avec un châssis en aluminium qualitatif et un clavier complet très ergonomique. On aime son bel écran bien calibré, ses haut-parleurs puissants et l'optimisation toujours parfaite de macOS. L’autonomie est excellente et la gestion thermique est bonne, ce qui fait du MacBook Neo un appareil performant et silencieux au quotidien. On aime moins les bordures d'écran encore trop larges et le trackpad un peu petit. La connectique est également limitée avec seulement deux ports USB-C, et la caméra FaceTime commence à dater. Enfin, si la version 512 Go est une belle réussite, le modèle de base avec 256 Go de stockage semble un peu trop juste pour un usage sur le long terme.

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