Ces faux sites de recrutement vous appâtent avec des offres d’emplois pour Netflix, Spotify ou Coca-Cola

Une nouvelle vague d’escroqueries en ligne consiste en de faux sites de recrutement usurpant l'identité et l’image de grandes marques pour faire miroiter d'alléchantes offres d'emploi aux candidats.

streaming netflix
Crédit : 123rf

Tous les moyens sont bons pour s'emparer de nos données personnelles et de nos identifiants de connexion. On constate la montée en popularité d'une nouvelle méthode d’escroqueries en ligne, basée sur de faux sites de recrutement. Ceux-ci utilisent l'identité et l’image de grandes marques bien connues du grand public, pour lesquelles tout le monde aimerait travailler, attirant les demandeurs d'emploi avec des offres alléchantes, mais qui sont absolument pas réelles.

“Les fraudeurs créent de fausses pages de recrutement particulièrement crédibles, regroupant tous les codes habituellement présents sur de vraies annonces : logo de la marque, faux profil de recruteur et invitation à planifier un entretien. Dans certains cas, ils utilisent même le nom et la photo d’un vrai recruteur repéré sur LinkedIn pour renforcer l’illusion de légitimité”, explique un rapport de Norton, l'expert en cybersécurité.

De fausses offres d'emploi pour la FIFA, Netflix et Spotify

Le piège se referme lorsque la victime est invitée à se connecter au site de l’entreprise pour soumettre sa candidature ou passer un premier entretien d'embauche. Un bouton pour s’authentifier via Google est présent, ressemblant à un vrai système d'authentification par token. La fenêtre de connexion est en réalité intégrée à la fausse page et les identifiants saisis sont envoyés directement aux criminels. Cela peut d'ailleurs nous mettre la puce à l'oreille : le principe de la connexion par Google est justement de ne pas avoir à entrer son email et son mot de passe si l'on est déjà connecté à son compte Google sur le navigateur.

Dans certains cas, les escrocs vont inciter les individus à se connecter avec l'adresse professionnelle de leur travail actuel. Ils espèrent ainsi récupérer des accès importants pour obtenir des documents confidentiels, s'infiltrer dans les systèmes internes, voire s'en servir pour lancer des attaques sur l'infrastructure de l'entreprise.

fifa arnaque
Crédit : Norton

Selon les constatations de Norton, de fausses offres d'emploi usurpant l'identité d'Aquent, de Coca-Cola, de Delta, de Hays, de Heineken, de Hilton, de Netflix, de PepsiCo ou encore de Spotify ont été publiées. Avec la Coupe du Monde de football, on a aussi observé des offres d'emploi pour la FIFA.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette étude sur 174 millions de voitures prouve que votre Tesla survivra à la plupart des voitures à essence

Beaucoup d’automobilistes redoutent encore de voir leur électrique s’essouffler trop vite. Une analyse portant sur des millions de véhicules balaie cette crainte. Les Tesla figurent même parmi les voitures les…

Attention si vous recevez un appel d’un conseiller Enedis, c’est une arnaque

Une campagne de démarchage frauduleux usurpant l’identité d’Enedis est actuellement active. L’entreprise appelle à la plus grande vigilance. Les réseaux d’arnaqueurs ne se reposent jamais. Enedis prévient ses clients qu’une…

BYD lance en Europe sa borne 4 fois plus puissante qu’un Superchargeur Tesla

BYD accélère brutalement sa conquête du marché européen. Le géant chinois vient d’inaugurer sa première station de recharge nouvelle génération sur le continent. Sa puissance dépasse de très loin tout…

iCloud : les albums partagés sont désormais accessibles aux smartphones Android et PC Windows

Lors de la WWDC 2026, Apple a fait une grosse annonce pour les familles et groupes d’amis qui partagent régulièrement des photos. Les albums partagés d’iCloud, qui synchronisent les photos…

Oups, Apple confirme sans le vouloir dans iOS 27 que son iPhone Ultra est en chemin

Plusieurs références dans le code source d’iOS 27 dévoilent très clairement les plans d’Apple en matière de smartphones pliants. En effet, on y trouve quelques fonctionnalités qui ne font sens…

Une Xiaomi SU7 Ultra prend feu, mais ce ne serait pas la faute de la batterie

En Chine, nouvel incident impliquant une Xiaomi SU7 Ultra partie en flammes. L’enquête écarte pour le moment une défaillance de la batterie, que l’on a tendance à pointer du doigt…

Présentée comme une prouesse, cette batterie n’était qu’une simple cellule lithium-ion

La batterie solide de Donut Lab promettait de bouleverser les véhicules électriques. Des dizaines d’experts ont décortiqué la fameuse cellule. Leur verdict est sans appel, la prétendue merveille n’était qu’une…

Instagram annonce l’arrivée d’une fonctionnalité que tout le monde attend depuis des années

Sur son propre compte Instagram, le patron du réseau social s’est servi de nombreux messages envoyés par la communauté pour annoncer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité, demandée par la communauté quasiment…

Téléchargez les fonds d’écran de macOS 27 Golden Gate dès maintenant

Des mois avant la sortie de macOS 27, prochaine version du système d’exploitation d’Apple, ses fonds d’écran officiels sont disponibles. Vous pouvez les télécharger et vous en servir. Apple a…

PC

Google muscle ses enceintes connectées avec une mise à jour qui mise tout sur Gemini

Google poursuit la montée en puissance de Gemini sur ses appareils connectés. Une nouvelle mise à jour vient enrichir la météo, les médias et les commandes vocales. Les enceintes et…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.