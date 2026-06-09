Ces faux sites de recrutement vous appâtent avec des offres d’emplois pour Netflix, Spotify ou Coca-Cola

Une nouvelle vague d’escroqueries en ligne consiste en de faux sites de recrutement usurpant l'identité et l’image de grandes marques pour faire miroiter d'alléchantes offres d'emploi aux candidats.

Tous les moyens sont bons pour s'emparer de nos données personnelles et de nos identifiants de connexion. On constate la montée en popularité d'une nouvelle méthode d’escroqueries en ligne, basée sur de faux sites de recrutement. Ceux-ci utilisent l'identité et l’image de grandes marques bien connues du grand public, pour lesquelles tout le monde aimerait travailler, attirant les demandeurs d'emploi avec des offres alléchantes, mais qui sont absolument pas réelles.

“Les fraudeurs créent de fausses pages de recrutement particulièrement crédibles, regroupant tous les codes habituellement présents sur de vraies annonces : logo de la marque, faux profil de recruteur et invitation à planifier un entretien. Dans certains cas, ils utilisent même le nom et la photo d’un vrai recruteur repéré sur LinkedIn pour renforcer l’illusion de légitimité”, explique un rapport de Norton, l'expert en cybersécurité.

De fausses offres d'emploi pour la FIFA, Netflix et Spotify

Le piège se referme lorsque la victime est invitée à se connecter au site de l’entreprise pour soumettre sa candidature ou passer un premier entretien d'embauche. Un bouton pour s’authentifier via Google est présent, ressemblant à un vrai système d'authentification par token. La fenêtre de connexion est en réalité intégrée à la fausse page et les identifiants saisis sont envoyés directement aux criminels. Cela peut d'ailleurs nous mettre la puce à l'oreille : le principe de la connexion par Google est justement de ne pas avoir à entrer son email et son mot de passe si l'on est déjà connecté à son compte Google sur le navigateur.

Dans certains cas, les escrocs vont inciter les individus à se connecter avec l'adresse professionnelle de leur travail actuel. Ils espèrent ainsi récupérer des accès importants pour obtenir des documents confidentiels, s'infiltrer dans les systèmes internes, voire s'en servir pour lancer des attaques sur l'infrastructure de l'entreprise.

Selon les constatations de Norton, de fausses offres d'emploi usurpant l'identité d'Aquent, de Coca-Cola, de Delta, de Hays, de Heineken, de Hilton, de Netflix, de PepsiCo ou encore de Spotify ont été publiées. Avec la Coupe du Monde de football, on a aussi observé des offres d'emploi pour la FIFA.