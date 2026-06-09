“Test Cédric” : l’appli du Crédit Agricole tombe en panne, une drôle de notification est envoyée à des milliers de clients

De nombreux clients du Crédit Agricole ont reçu une mystérieuse notification “Test Cédric” sur leur smartphone. Juste après, l'application mobile de la banque a cessé de fonctionner.

“Test Cédric”. De nombreux utilisateurs de l'application mobile Ma Banque du Crédit Agricole ont reçu cette étrange notification en cet après-midi du 9 juin 2026. Nous l'avons reçue chez Phonandroid, et d'après les témoignages sur les réseaux sociaux, c'est aussi le cas de très nombreux clients de la banque. Il est possible que tous les utilisateurs ayant l'appli installée sur leur appareil aient reçu ce message mystérieux.

On ne sait pas qui est ce Cédric, mais il pourrait avoir causé bien des problèmes. Non seulement les utilisateurs ont reçu par erreur une notification indésirable, mais en plus, l'application Ma Banque du Crédit Agricole n'est plus du tout opérationnelle. “Nous faisons tout notre possible pour régler rapidement le problème. Réessayez un peu plus tard”, indique l'app quand on essaie de l'ouvrir. Ce n'est pas la peine de tenter sa chance depuis le site web, la connexion n'y est pas possible non plus.

“Test Cédric” : que se passe-t-il chez le Crédit Agricole ?

Sur le site DownDotector, qui recense les incidences de ce type, on constate des milliers de signalements aux alentours de 16 h 15. La réception de cette fameuse notification “Test Cédric” avant que les systèmes de la banque ne tombent semble indiquer que le Crédit Agricole effectuait des essais au niveau de son infrastructure technique, qui se sont donc mal passés.

La banque n'a pas encore réagi et à 17 h 20, le problème n'était pas résolu. “Test Cédric” a en tout cas déjà le potentiel pour devenir un meme de l'internet français.