Huawei devance Samsung et Apple : voici le Pura X Max, le premier smartphone pliable tout en largeur

Huawei lance le Pura X Max, un smartphone pliable dont le design mise sur la largeur plutôt que la hauteur. Samsung et Apple doivent sortir un modèle au format similaire cette année.

Huawei Pura X Max
Crédit : Huawei

Apple devrait lancer son premier iPhone pliable avant la fin de l'année et Samsung étofferait son catalogue avec un Galaxy Z Fold Wide cet été. Ces deux appareils vont adopter un design qui fait la part belle à la largeur de l'affichage, alors que les mobiles pliables actuels misaient plutôt sur un écran en hauteur. Une telle conception devrait permettre d'améliorer l'expérience multimédia, avec des ratios plus adaptés à la vidéo et au gaming. Mais le premier modèle du marché à offrir ce type de format est finalement le Pura X Max de Huawei.

Le constructeur vient d'officialiser le lancement de son nouvel appareil. Il embarque un écran interne pliable de 7,7 pouces, dont la luminosité maximale atteint 3 000 nits, et un écran externe de 5,4 pouces offrant une luminosité maximale de 3 500 nits. Les deux affichages reposent sur la technologie OLED LTPO, avec fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz.

Le Huawei Pura X Max, premier d'une lignée de smartphones pliables “wide” ?

Le Huawei Pura X Max est propulsé par une puce Kirin 9030 Pro maison. L'autonomie est confiée à une batterie d'une capacité de 5 300 mAh et le mobile est compatible avec une charge filaire jusqu'à 66 W et une charge sans fil jusqu'à 50 W. Le smartphone tourne sous HarmonyOS 6.1, la dernière version de l'OS de Huawei, toujours sans les services Google. Il supporte l'usage du stylet Huawei M-Pen 3 Mini.

Huawei Pura X Max
Crédit : Huawei

Pour la photo, nous avons un capteur principal de 50 MP avec ouverture variable, une technologie qui pourrait aussi être proposée sur l'iPhone 18 Pro dans quelques mois. Elle permet d'adapter la capture de la lumière en fonction des conditions lumineuses pour obtenir de meilleurs clichés. La configuration est complétée par un ultra grand-angle de 12,5 MP et un téléobjectif de 50 mégapixels. Une fonction de recommandation de pose par IA est disponible.

Huawei Pura X Max
Crédit : Huawei

Le Huawei Pura X Max est vendu à 10 999 yuans (environ 1 370 euros) dans sa version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et à 11 999 yuans (environ 1 500 euros) pour 512 Go de stockage, des prix très élevés pour la Chine. Une sortie en France n'a pour l'instant pas été confirmée.


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