Redmi Note 14 Pro Plus 5G : le smartphone de Xiaomi chute à 191 €, mais l’offre expire bientôt !

Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G est de retour à petit prix sur AliExpress. Normalement en vente à 473 €, le smartphone passe à seulement 191,28 € avec le code PHDFRS30. Mais attention, le code n’est valable que jusqu’à demain.

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La fin de validité des codes promo approche sur AliExpress. Vous avez jusqu’à demain, le 10 juin, pour en profiter ! Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone pas cher, mais avec des caractéristiques avancées ? Ce bon plan est fait pour vous !

Le Redmi Note 14 Pro Plus est un smartphone de milieu de gamme qui ne manque pas d’atouts. Et bonne nouvelle, vous pouvez actuellement l’avoir à prix cassé ! Habituellement en vente à 473 € dans sa version avec un un espace de stockage de 256 Go, le smartphone est affiché à 221,28€ seulement. Mais ça n’est pas tout ! Avec le code PHDFRS30, vous avez 30 € de réduction supplémentaire dans le panier, ce qui fait chuter son prix à 191,28€ !

3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03

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Quelles sont les caractéristiques du Remi Note 14 Pro+ ?

Le Remi Note 14 Pro+ a beau être pas cher, c’est un modèle puissant qui n’a rien à envier à des smartphones concurrents affichés à des prix plus élevés. Il embarque la puissance puce Snapdragon 7s Gen 3 couplée à 8 Go de RAM. Vous disposez aussi d’un espace de stockage de 256 Go pour conserver vos précieux contenus directement sur votre appareil.

Le Remi Note 14 Pro+ dispose aussi d’un bel écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2712 x 1220 px et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Avec cette configuration, vous pouvez profiter d’images fluides, détaillées et contrastées.

L’autonomie est un autre point fort de ce smartphone puisqu’il embarque une batterie de 5110 mAh compatible avec une charge rapide de 120W. Enfin, la partie photo n’est pas en reste. En plus d’un capteur avant de 20 MP, le Redmi Note 14 Pro Plus est équipé de 3 capteurs à l’arrière, à savoir un capteur grand angle de 200 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP.