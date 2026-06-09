Redmi Note 14 Pro Plus 5G : le smartphone de Xiaomi chute à 191 €, mais l’offre expire bientôt !

Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G est de retour à petit prix sur AliExpress. Normalement en vente à 473 €, le smartphone passe à seulement 191,28 € avec le code PHDFRS30. Mais attention, le code n’est valable que jusqu’à demain.

Redmi Note 14 Pro+

La fin de validité des codes promo approche sur AliExpress. Vous avez jusqu’à demain, le 10 juin, pour en profiter ! Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone pas cher, mais avec des caractéristiques avancées ? Ce bon plan est fait pour vous !

Le Redmi Note 14 Pro Plus est un smartphone de milieu de gamme qui ne manque pas d’atouts. Et bonne nouvelle, vous pouvez actuellement l’avoir à prix cassé ! Habituellement en vente à 473 € dans sa version avec un un espace de stockage de 256 Go, le smartphone est affiché à 221,28€ seulement. Mais ça n’est pas tout ! Avec le code PHDFRS30, vous avez 30 € de réduction supplémentaire dans le panier, ce qui fait chuter son prix à 191,28€ !

  • 3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03
  • 6 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS11
  • 20 € de remise dès 139 € d'achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFRS30
  • 50 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS50
  • 65 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFRS65

Quelles sont les caractéristiques du Remi Note 14 Pro+ ?

Le Remi Note 14 Pro+ a beau être pas cher, c’est un modèle puissant qui n’a rien à envier à des smartphones concurrents affichés à des prix plus élevés. Il embarque la puissance puce Snapdragon 7s Gen 3 couplée à 8 Go de RAM. Vous disposez aussi d’un espace de stockage de 256 Go pour conserver vos précieux contenus directement sur votre appareil.

Le Remi Note 14 Pro+ dispose aussi d’un bel écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2712 x 1220 px et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Avec cette configuration, vous pouvez profiter d’images fluides, détaillées et contrastées.

L’autonomie est un autre point fort de ce smartphone puisqu’il embarque une batterie de 5110 mAh compatible avec une charge rapide de 120W. Enfin, la partie photo n’est pas en reste. En plus d’un capteur avant de 20 MP, le Redmi Note 14 Pro Plus est équipé de 3 capteurs à l’arrière, à savoir un capteur grand angle de 200 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

“Test Cédric” : l’appli du Crédit Agricole tombe en panne, une drôle de notification est envoyée à des milliers de clients

De nombreux clients du Crédit Agricole ont reçu une mystérieuse notification “Test Cédric” sur leur smartphone. Juste après, l’application mobile de la banque a cessé de fonctionner. “Test Cédric”. De…

Désactivez d’urgence cette option « miracle » qui promet de booster votre smartphone Android : elle fait exactement l’inverse

Posséder un smartphone Android, c’est aussi chercher des méthodes pour l’optimiser, que ce soit en termes d’autonomie, de recharge ou de performances. Si certaines astuces n’ont plus à prouver leur…

Ces faux sites de recrutement vous appâtent avec des offres d’emplois pour Netflix, Spotify ou Coca-Cola

Une nouvelle vague d’escroqueries en ligne consiste en de faux sites de recrutement usurpant l’identité et l’image de grandes marques pour faire miroiter d’alléchantes offres d’emploi aux candidats. Tous les…

Cette étude sur 174 millions de voitures prouve que votre Tesla survivra à la plupart des voitures à essence

Beaucoup d’automobilistes redoutent encore de voir leur électrique s’essouffler trop vite. Une analyse portant sur des millions de véhicules balaie cette crainte. Les Tesla figurent même parmi les voitures les…

Attention si vous recevez un appel d’un conseiller Enedis, c’est une arnaque

Une campagne de démarchage frauduleux usurpant l’identité d’Enedis est actuellement active. L’entreprise appelle à la plus grande vigilance. Les réseaux d’arnaqueurs ne se reposent jamais. Enedis prévient ses clients qu’une…

BYD lance en Europe sa borne 4 fois plus puissante qu’un Superchargeur Tesla

BYD accélère brutalement sa conquête du marché européen. Le géant chinois vient d’inaugurer sa première station de recharge nouvelle génération sur le continent. Sa puissance dépasse de très loin tout…

iCloud : les albums partagés sont désormais accessibles aux smartphones Android et PC Windows

Lors de la WWDC 2026, Apple a fait une grosse annonce pour les familles et groupes d’amis qui partagent régulièrement des photos. Les albums partagés d’iCloud, qui synchronisent les photos…

Oups, Apple confirme sans le vouloir dans iOS 27 que son iPhone Ultra est en chemin

Plusieurs références dans le code source d’iOS 27 dévoilent très clairement les plans d’Apple en matière de smartphones pliants. En effet, on y trouve quelques fonctionnalités qui ne font sens…

Une Xiaomi SU7 Ultra prend feu, mais ce ne serait pas la faute de la batterie

En Chine, nouvel incident impliquant une Xiaomi SU7 Ultra partie en flammes. L’enquête écarte pour le moment une défaillance de la batterie, que l’on a tendance à pointer du doigt…

Présentée comme une prouesse, cette batterie n’était qu’une simple cellule lithium-ion

La batterie solide de Donut Lab promettait de bouleverser les véhicules électriques. Des dizaines d’experts ont décortiqué la fameuse cellule. Leur verdict est sans appel, la prétendue merveille n’était qu’une…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.