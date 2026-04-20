Crise de la RAM : des fabricants refusent le remplacement des composants défectueux sous garantie

Un internaute a eu la mauvaise surprise de constater qu'un disque dur sous garantie ne signifie pas qu'il sera remplacé en cas de problème. La crise de la RAM aidant, plusieurs fabricants adoptent une autre stratégie.

On le répète souvent ces derniers mois : la pénurie de mémoire RAM survenue fin 2025 touche tous les secteurs de la Tech. Les disques sur et les SSD aussi voient leur prix exploser. Dans ces conditions, beaucoup rechignent à s'équiper d'un composant identique à celui qu'il était l'an dernier, mais bien plus cher. C'est pourtant parfois une nécessité, notamment si vous êtes un professionnel. Au moins, la garantie est là en cas de pépin. Ou presque.

Sur le réseau social Reddit, un internaute raconte son expérience récente avec Toshiba, auprès de qui il a acheté plusieurs disques durs de 20 Go pour son entreprise. C'était il y a quelques mois. Vers mi-avril 2026, l'un des appareils cesse de fonctionner. Qu'à cela ne tienne, il contacte le service après-vente de la marque pour faire jouer la garantie. Mais la réponse de ce dernier n'est pas vraiment celle qu'il attendait.

Mieux vaut ne pas avoir à faire jouer la garantie de son disque dur en ce moment

Toshiba répond qu'il ne peut pas remplacer le disque dur défectueux pour une raison très simple : il n'en a plus. La seule possibilité est de se faire rembourser le prix d'achat du composant, forcément moins élevé que celui affiché à l'heure actuelle. La personne se retrouve donc sans disque dur, et avec l'obligation de remettre de l'argent de sa poche pour s'en procurer un nouveau. Plusieurs commentateurs réagissent en expliquant qu'ils ont vécu une situation similaire, pour des systèmes de stockage ou des barrettes de mémoire RAM.

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Qu'une entreprise rembourse au prix d'achat, c'est frustrant pour l'acheteur, mais néanmoins normal. En revanche, qu'aucun remplacement ne soit possible est bien plus inquiétant. Ici, on ne parle pas d'un modèle ancien dont la production serait arrêtée depuis des années. Le produit est récent et il devrait y avoir des stocks. La crise de la RAM se moque de cette logique malheureusement.