Désactivez d’urgence cette option « miracle » qui promet de booster votre smartphone Android : elle fait exactement l’inverse

Posséder un smartphone Android, c’est aussi chercher des méthodes pour l’optimiser, que ce soit en termes d’autonomie, de recharge ou de performances. Si certaines astuces n’ont plus à prouver leur efficacité, d’autres sont parfois contreproductives. Il est temps de démystifier l’intérêt de celle qui concerne la RAM de votre appareil Android – et de vous expliquer comment la désactiver.

La mémoire vive (RAM) est un composant essentiel de nos smartphones. C’est elle qui permet, notamment, de soutenir le multitâche intensif en conservant ouvertes en arrière-plan les applications entre lesquelles vous jonglez, d’appliquer les algorithmes d’IA lors des prises de vue, ou encore de profiter d’une expérience fluide lors de sessions de jeux gourmands.

Il est de ces fonctions que l’on nous présente parfois comme des astuces « miracles » pour optimiser nos smartphones Android. Si certaines s’avèrent en effet bien utiles, d’autres relèvent davantage de la fausse bonne idée. L’extension de la RAM appartient à cette seconde catégorie. Dans cet article, nous allons décrypter pourquoi il peut être judicieux de la désactiver – et, évidemment, comment procéder.

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L’extension de la RAM : qu’est-ce que c’est et pourquoi c’est parfois une fausse bonne idée

L’extension de la RAM est une fonctionnalité qui, comme son nom le suggère, augmente virtuellement la capacité totale de la mémoire vive. Sur le papier, c’est une option vraiment intéressante. Mais dans les faits, elle s’apparente davantage à un argument marketing.

Selon votre matériel, elle peut même être contreproductive, ses inconvénients prenant le pas sur ses avantages : fermeture agressive ou freeze d’applications, ralentissements, saccades, autonomie siphonnée, usage de la batterie prématuré, augmentation de la chauffe lors de l’utilisation de l’appareil… Ces désagréments surviennent surtout sur les smartphones qui disposent de suffisamment de RAM.

Pour comprendre pourquoi, il faut revenir sur le fonctionnement de cette RAM virtuelle. Lorsque l’extension de mémoire vive est activée, l’appareil ne débloque pas comme par magie plus de RAM physique. Il vient en fait allouer une partie définie du stockage interne comme espace d’échange (swap), mais la sollicitation se fait à des vitesses beaucoup plus lentes. C’est pourquoi, lorsqu’un téléphone embarque déjà suffisamment de RAM physique, l’extension de mémoire vive peut le ralentir.

Cas particulier à souligner : Samsung et sa zRAM. Au lieu d’amputer une partie du stockage interne, la méthode choisie par la firme sud-coréenne vient puiser directement dans la RAM physique. Mais le résultat reste contre-productif pour les smartphones Samsung déjà dotés d’assez de mémoire vive.

Dans quels cas vaut-il mieux désactiver la fonction d’extension de la RAM ?

L’extension de RAM aide les smartphones à la quantité de mémoire vive limitée et peut ralentir ceux qui en disposent de suffisamment. Mais où est la limite ? C’est ce que l’on va voir immédiatement.

On considère qu’un smartphone embarque suffisamment de RAM à partir de 12 Go, mais pour un usage on ne peut plus classique, par exemple si vous n’êtes pas un aficionado de l’IA, 8 Go de RAM seront amplement suffisants – actuellement du moins, car cela pourrait évoluer dans les prochaines années, justement avec l’ère de l’IA qui est déjà bien amorcée.

En dessous de 8 Go, par exemple si vous possédez un smartphone Android Go – sur lequel Gemini Go est en passe de remplacer l’Assistant Go –, il pourrait être judicieux de conserver cette fonctionnalité d’extension de la mémoire vive activée.

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Voici comment désactiver l’extension de mémoire sur votre smartphone de plus de 8 Go

Cette fonction étant souvent activée par défaut, voyons comment la désactiver maintenant que l’on sait qu’au-dessus de 8 Go de RAM physique elle est contre-productive.

Selon le constructeur, son nom peut varier : Extension de la RAM, extension de la mémoire vive ou encore RAM Plus sur un smartphone estampillé Samsung. La fonction est généralement « cachée » dans l’application Paramètres de votre appareil Android. Par exemple dans la section Système ou Performances. Pour éviter de farfouiller, nous vous recommandons de rechercher directement « RAM » ou « mémoire » dans la barre de recherche de l’application Paramètres.

Voici toutefois le chemin d’accès sur un Motorola :

Ouvrez l’application Paramètres

Rendez-vous dans la section Système

Appuyez sur Performance

Sélectionnez Extension de la RAM

Appuyez sur l’interrupteur pour l’éteindre

Une fenêtre contextuelle s’affiche : appuyez sur le bouton Redémarrer

Sur l’exemple ci-dessus, vous voyez qu’il est possible d’obtenir jusqu’à 16 Go de mémoire étendue. Il y a également une option « IA auto » qui permet d’ajuster la taille de la mémoire attendue en fonction de votre utilisation.

Notons toutefois que certains constructeurs ne permettent pas de désactiver cette fonction : il est donc conseillé, faute de mieux, de réduire la taille de cette RAM virtuelle à son minimum – généralement 2 Go. C’est aussi la recommandation que l’on peut faire pour les smartphones qui auraient besoin de ce coup de pouce.

Dernière suggestion : n’hésitez pas, après une mise à jour logicielle, à vérifier ce paramètre. Il peut parfois être automatiquement réactivé par le système. En résumé, l’extension de la RAM n’est pas un bouton « magique » qui va rendre votre smartphone plus puissant – au contraire pour les smartphones avec plus de 8 Go de RAM. C’est surtout un filet de sécurité pour les appareils qui possèdent une quantité de mémoire vive limitée.