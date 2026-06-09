Même Xbox ne sait pas combien la prochaine Xbox va coûter

Matthew Ball, directeur de la stratégie chez Xbox, a profité du Summer Game Fest pour revenir sur la question que tout le monde se pose depuis des mois : comment la firme va-t-elle maintenir un prix acceptable pour sa prochaine console ? Réponse : elle ne sait pas encore, mais elle y travaille.

xbox nouveau logo
Le nouveau logo de Xbox

Il ne fait pas très bon de vouloir acheter une console de jeu en ce moment — ni même, à vrai dire, n'importe quel autre appareil ayant le malheur d'embarquer de la mémoire. Entre les incessantes augmentations de prix des générations actuelles, le flou total sur la sortie des prochaines machines comme le Steam Deck et la dissonance entre les promesses de performances et la réalité du marché pour la génération suivante… Personne ne peut vraiment prédire de quoi demain (et le marché du jeu vidéo) sera fait.

Xbox, beaucoup plus bavard à propos de sa prochaine console que son rival japonais, a bien conscience de l'enjeu du moment. Si la Xbox Helix ne sortira pas avant l'année prochaine, pour les prédictions les plus optimistes, il faut pour le moment  rassurer les joueurs qui se demandent comment ils vont pouvoir rembourser leur crédit qui leur permettra d'acheter cette dernière. Rassurez-vous ! nous dit Microsoft. Promis, la firme y travaille dur.

Sur le même sujet — La Xbox Helix serait beaucoup plus puissante que la PS6, mais est-ce que ce sera suffisant pour convaincre les joueurs ?

Même Xbox ne sait pas combien la prochaine Xbox va coûter

La question est en effet très vite arrivée sur la table dans un entretien accordé par Matthew Ball, le nouveau directeur de la stratégie depuis le récent grand remaniement, à l'occasion du Summer Game Fest. Ce dernier s'est montré très honnête sur la situation de l'entreprise : « Nous travaillons d'arrache-pied pour repenser tout ce qui est possible concernant Helix… Nous sommes pleinement conscients des changements dont nous avons besoin en tant qu’entreprise pour garantir que le produit soit abordable et flexible. »

Traduction : Microsoft n'est pas encore sûr de ce qu'elle peut mettre sous le capot de sa prochaine Xbox pour garantir un prix “acceptable”. Pour rappel, la rumeur veut que la Xbox soit aussi puissante qu'un PC coûtant actuellement entre 2000 € et 3000 €. Même avec les récentes augmentations de tarif, le marché console est, heureusement, encore bien loin d'être prêt à verser une telle somme.

Matthew Ball assure que Microsoft réfléchit « de manière cumulative » et non de manière « exclusive », quoi que cela veuille dire. Difficile d'imaginer que Microsoft pense à rajouter du matériel au sein de sa console dans le but de faire baisser les prix. « Nous mettons tout en œuvre pour trouver la meilleure façon de gérer la situation, ou une solution qui convienne à tout le monde, sans pour autant demander trop d'efforts aux joueurs », conclut-il. Rassurant.

Source : GameSpot


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