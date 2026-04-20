Oppo révèle la fiche technique du Find X9 Ultra, un des smartphones les plus sensationnels de 2026

À quelques heures de son lancement officiel, l'Oppo Find X9 Ultra dévoile une partie de sa fiche technique, très ambitieuse.

L'Oppo Find X9 Ultra est officiellement lancé le 21 avril 2026 et ce modèle est très attendu en Europe. La marque réservait jusqu'ici son modèle le plus haut de gamme au marché chinois, cette tradition prend finalement fin avec cette génération. L'un des meilleurs smartphones Android de l'industrie sera donc facilement accessible pour les consommateurs en France, même s'il faut s'attendre à un prix élevé, plus que les 1 299 euros du Find X9 Pro.

Avant la grande annonce, Oppo fait monter la température en publiant une partie des caractéristiques du smartphone. Le constructeur confirme la présence d'un écran avec définition 2K et fréquence de rafraîchissement 144 Hz. L'affichage pourra descendre à une luminosité minimale de 1 nit pour économiser de l'énergie tout en gardant l'appareil déverrouillé. Est aussi évoquée une “protection oculaire pour un confort visuel optimal”.

Oppo Find X9 Ultra : un concentré de technologies

Le Find X9 Pro est équipé d'une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, la meilleure du moment, et embarque la technologie Tidal Engine d'Oppo, qui fluidifie les animations de l'interface. Le fabricant mentionne également une fonction de “communication de nouvelle génération en montagne et en mer pour un signal ultra-stable”, faisant référence à la prise en charge de la communication par satellite. Attention toutefois, cette option ne sera pas forcément disponible en Europe.

Oppo annonce l'intégration d'une batterie d'une capacité de 7 050 mAh. Si l'optimisation est au rendez-vous, on peut s'attendre à une autonomie des plus généreuses. Le Find X9 Pro est compatible avec une charge filaire jusqu'à 100 W et une charge sans fil jusqu'à 50 W. L'entreprise annonce aussi des haut-parleurs symétriques Master, un moteur de vibration bionique, une étanchéité (certifications IP66, IP68 et IP69) et une résistance aux chutes éprouvée par les tests de SGS.

Oppo avait déjà dévoilé le design du Find X9 Ultra la semaine dernière, révélant un grand bloc photo circulaire, un coloris orange à l'iPhone 17 Pro et un autre noir avec finition cuir vegan. Mais c'est en photo que le Find X9 Pro devrait se distinguer tout particulièrement, avec notamment un zoom de très haute qualité.