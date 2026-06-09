Oups, Apple confirme sans le vouloir dans iOS 27 que son iPhone Ultra est en chemin

Plusieurs références dans le code source d'iOS 27 dévoilent très clairement les plans d'Apple en matière de smartphones pliants. En effet, on y trouve quelques fonctionnalités qui ne font sens que pour un iPhone Ultra, qui devrait sortir en septembre prochain.

L'heure n'est plus vraiment au doute. Tout le monde ou presque sait qu'Apple se prépare à dévoiler, en septembre prochain, son tout premier iPhone pliable, baptisé iPhone Ultra. Les indices se sont enchaînés ces derniers mois, allant jusqu'à une photo volée montrant le téléphone en action, poussant déjà Samsung à répondre avec son Galaxy Z Fold 8 Ultra. Bref, tout cela n'est qu'un immense secret de Polichinelle, ce qui ne rend pas moins amusant de voir Apple vendre elle-même la mèche.

Hier soir s'est tenue la WWDC, la conférence annuelle de la marque à la pomme dédiée aux développeurs et dévoilant les prochaines grandes nouveautés d'iOS. La firme en a donc profité pour lâcher iOS 27 dans la nature, si bien que quelques curieux n'ont pas tardé à fouiller dans ses entrailles… et à trouver quelques informations très croustillantes… notamment, donc, à propos de l'iPhone Ultra.

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Apple vend la mèche de son iPhone Ultra dans iOS 27

Puisque l'iPhone Ultra devrait en toute logique sortir avec iOS 27 préinstallé, Apple est bien contraint de préparer son arrivée au sein de son système d'exploitation. Aussi, plusieurs références pas vraiment mystérieuses se trouvent dans son code source : “foldState” (état du pliage), “angleDegrees” (degré de l'angle) ou encore “isanglevalid” (l'angle est-il valide ?), tout cela donne tout de même beaucoup l'impression qu'iOS 27 renferme des fonctionnalités entièrement dédiées à un smartphone pliant.

Ces variables dans le code permettraient ainsi à l'OS de détecter si l'iPhone est plié ou non, à quel degré, etc., pour déclencher certaines fonctions, comme l'allumage ou la mise en veille de l'écran secondaire, ou encore le Flex Mode d'Android qui réorganise l'interface lorsque l'écran n'est que partiellement plié. Pour enfoncer le clou, Apple a annoncé plusieurs fonctionnalités d'iOS 27 qui semblent elles aussi destinées à l'iPhone Ultra, telles que la possibilité pour un widget d'occuper tout l'écran, ou encore la nouvelle version d'iPhone Mirroring qui prend en charge la vue “tablette”.