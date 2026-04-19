YouTube suspend ses publicités ponctuellement, One UI 8.5 arrive sur de nouveaux Galaxy, c’est le récap’ de la semaine

YouTube retire ses publicités dans certains cas, Samsung déploie sa nouvelle interface, Xiaomi prépare un smartphone hors normes, c'est le récap' de la semaine.

Cette semaine, YouTube décide de couper la publicité dans certaines vidéos en direct, Samsung lance la bêta de One UI 8.5 sur deux nouveaux modèles de Galaxy et Xiaomi repousse les limites du mobile avec un futur smartphone de jeu équipé d'un ventilateur et d'un processeur graphique dédié. On découvre aussi les lignes du prochain Oppo Find X9 Ultra et ses finitions en cuir. Enfin, Google cherche encore le bon réglage pour l'arrivée de Gemini sur Android Auto.

Samsung étend la bêta de One UI 8.5 à de nouveaux modèles

Après avoir ouvert l'accès aux Galaxy S24, S23 et aux derniers smartphones pliables de la marque, Samsung poursuit le déploiement de sa nouvelle interface. Ce sont désormais les Galaxy S23 FE et Galaxy A35 qui peuvent tester la bêta de One UI 8.5. Pour le moment, cette mise à jour est réservée aux utilisateurs situés en Inde, mais elle devrait être disponible en Europe et dans le reste du monde dans les prochains jours. Ce rythme soutenu de la part du constructeur confirme l'arrivée imminente de la version stable pour le grand public, qui pourrait être lancée officiellement dès le 30 avril.

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Le design de l'Oppo Find X9 Ultra se dévoile avant sa sortie

Oppo prépare l'arrivée de son nouveau fleuron, le Find X9 Ultra, dont le lancement officiel est prévu pour le 21 avril. Pour marquer son retour sur le segment haut de gamme en France, le constructeur a publié des visuels officiels révélant deux finitions. La première, nommée Orange Canyon, adopte un coloris vif qui rappelle l'esthétique des produits Hasselblad, partenaire de la marque pour la partie photo. La seconde, le Noir Toundra, propose un revêtement plus sobre en cuir vegan. Le smartphone sera proposé dans une configuration unique avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Bien que la fiche technique complète reste à confirmer, les premiers acheteurs pourront bénéficier d'avantages comme une livraison prioritaire fin avril ou des accessoires offerts, allant d'un kit optique à une montre connectée.

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YouTube suspend les publicités lors des moments forts en direct

YouTube souhaite préserver l'immersion des spectateurs lors des diffusions en direct. En effet, le système détecte désormais les pics d'activité dans le chat et suspend automatiquement la publicité pour éviter de couper une séquence marquante. Cette mesure permet aux spectateurs de vivre les moments forts sans interruption, à condition que le créateur utilise la gestion automatique des annonces. En parallèle, la plateforme permet maintenant de diffuser un live simultanément aux formats vertical et horizontal pour s'adapter à tous les supports.

Lire : YouTube va arrêter de diffuser de la publicité quand vous regardez une vidéo dans ce scénario précis

Un smartphone hors normes pour le gaming chez Xiaomi

Xiaomi s'apprête à lancer le Redmi K90 Max, un modèle qui mise sur des caractéristiques techniques extrêmes. Pour maintenir ses performances, l'appareil intègre un ventilateur de 18 mm capable de faire chuter la température de 10°C en un temps record. Il se distingue également par un système à double puce, combinant un processeur Dimensity 9500 et un GPU dédié pour optimiser l'image et la fluidité des jeux. Son écran OLED de 6,83 pouces grimpe jusqu'à un taux de rafraîchissement de 165 Hz, une fréquence que Xiaomi peut forcer même sur les titres non compatibles. Ce modèle devrait toutefois rester réservé au marché asiatique.

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Gemini sur Android Auto : des débuts jugés trop bavards

L'intégration de l'intelligence artificielle Gemini dans Android Auto suscite des critiques de la part des premiers utilisateurs. Si l'IA se montre plus performante que l'ancien assistant pour discuter ou suggérer des lieux, elle s'avère souvent trop bavarde, voire hors sujet, au point de distraire les conducteurs. Certains témoignages rapportent des monologues inutiles avant d'exécuter une tâche simple ou même des erreurs de navigation. Pour corriger ce comportement, il est conseillé de lui demander d'être plus concis. Pour les plus impatients, il reste possible de repasser manuellement à l'assistant Google classique via les paramètres de l'application.

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Nos tests de la semaine

Hisense UR9S : le spectacle du RGB LED tient ses promesses

Nous avons été séduits par ce nouveau fleuron de Hisense qui propose une qualité d'image assez exceptionnelle. On aime sa colorimétrie très juste et riche, avec un respect des couleurs impressionnant, notamment en mode cinéma. Sa luminosité très élevée et son excellent taux de contraste permettent de profiter de noirs profonds et de détails précis, tandis que le revêtement mat gère efficacement les reflets. Le système audio signé Devialet offre également un rendu sonore très correct pour une télévision. En revanche, on n'aime pas le design un peu massif de la coque et ses bordures d'écran que l'on trouve assez larges par rapport à la concurrence. On regrette aussi une température de couleur par défaut un peu froide qui tire légèrement sur le jaune, ainsi qu'un pied central qui manque de flexibilité dans son installation.

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Pragmata : le nouveau coup de cœur de Capcom

Pragmata est la bonne surprise qu'on n'attendait plus sur cette génération. On aime cette aventure efficace et sans temps morts qui propose un vrai vent de fraîcheur. Techniquement, le jeu est irréprochable sur PS5 et l'ambiance est parfaitement maîtrisée. Le duo entre Hugh et Diana fonctionne très bien et le gameplay se renouvelle assez pour nous tenir en haleine jusqu'à une fin touchante. C'est un titre court, mais intense, avec une bande-son et des doublages vraiment réussis. En revanche, on regrette le manque d'originalité des boss et le côté un peu oubliable du héros. Le jeu reste un peu trop court, ce qui limite la variété des décors, et la carte est tellement illisible qu'elle en devient inutile. Enfin, si l'expérience est solide sur console de salon, on note des performances irrégulières en mode nomade sur Switch 2.

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