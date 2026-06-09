iCloud : les albums partagés sont désormais accessibles aux smartphones Android et PC Windows

Lors de la WWDC 2026, Apple a fait une grosse annonce pour les familles et groupes d'amis qui partagent régulièrement des photos. Les albums partagés d'iCloud, qui synchronisent les photos sur plusieurs appareils, sont désormais ouverts aux utilisateurs sur smartphone Android et PC Windows.

iphone album partagé

Une nouvelle barrière entre iOS et Android est tombée. La WWDC d'hier soir a été riche en annonces, la plupart se concentrant sur les nouveautés apportées par iOS 27 et l'arrivée d'Apple Intelligence et Siri AI. Mais l'une d'entre elles a certainement beaucoup résonné auprès des utilisateurs Android (si tant est qu'il se trouvait derrière leur écran à ce moment-là). En effet, Apple a tout bonnement laissé tomber une vieille restriction de son système d'exploitation, visant à maintenir ses utilisateurs dans son écosystème.

Grâce à iCloud, l'application Photos permet de créer un album partagé entre plusieurs personnes. Le principe est exactement le même que sur Google Photos : l'album est synchronisé sur les différents appareils connectés, permettant à tout le monde d'y partager ses propres clichés et d'en faire profiter tous les autres membres. Mais sur iOS, cette fonctionnalité était jusqu'à maintenant limitée aux détenteurs d'appareils Apple. Impossible d'accéder à l'album si l'on se trouve sur Android ou Windows.

Sur le même sujet — iOS 27 : Apple Intelligence et Siri AI arrivent enfin, mais qui pourra en profiter ?

Les albums partagés d'iCloud se partagent désormais avec tout le monde

C'est donc cette barrière qu'Apple vient de faire voler en éclat. Au cours de la soirée, la firme de Cupertino a annoncé que ses albums partagés via iCloud sont désormais accessibles aux utilisateurs Android et Windows. La firme n'a pas fait dans la demi-mesure : ces derniers peuvent non seulement consulter les photos dans l'album mais aussi publier les leurs. Il n'existe plus aucune restriction. Difficile de ne pas faire le lien avec al récente interopérabilité entre Quick Share et AirDrop, qui se déploie en ce moment progressivement sur Android.

Cerise sur le gâteau, Apple a également annoncé qu'iCloud va cesser de dégrader la qualité des photos dans les albums partagés. Concrètement, la fonctionnalité va permettre de partager des photos en pleine résolution, sans avoir à subir une vilaine compression. Parfait pour revisiter ses photos de vacances avec son groupe d'amis (même s'ils se trouvent sur Android).


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