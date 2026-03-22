Un nouveau bouton pour Gemini, une faille critique menace Android, c’est le récap’ de la semaine

Gemini profite d’un nouveau raccourci, la sécurité d'Android s'effondre, Samsung abandonne déjà son Galaxy Z Trifold, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, alors que Google ajoute un bouton bien pratique pour utiliser Gemini plus vite, une faille dans certaines puces met en danger des millions de téléphones Android. Microsoft met à jour son application officielle pour installer plus facilement la toute nouvelle version de Windows 11 et Google simplifie le transfert de vos codes Wi-Fi entre deux smartphones. Enfin, Samsung surprend tout le monde en retirant déjà son Galaxy Z Trifold du catalogue.

Gemini : un nouveau bouton pour gagner du temps

Google continue d'intégrer son IA partout, mais cherche aussi à la rendre plus accessible. Un nouveau bouton vient de faire son apparition juste à côté de la barre de saisie. Cette petite icône ouvre un menu regroupant tous les outils de création : images, vidéos, musique ou encore les fonctions de recherche avancée. Disponible sur Android et iOS, ce raccourci permet de lancer ces options sans avoir à interrompre ce que vous faites. N’hésitez pas à mettre à jour votre application si vous ne le voyez pas encore.

Lire : Gemini : à quoi sert ce nouveau bouton ? (Indice : il va vous faire gagner du temps)

Une faille critique menace des millions de smartphones Android

L'équipe de recherche de Ledger a découvert une faille majeure dans les puces MediaTek, qui équipent environ un tiers des smartphones mondiaux, notamment chez Samsung, Xiaomi ou Nothing. Contrairement aux iPhone ou aux modèles équipés de puces Snapdragon, ces appareils ne possèdent pas de puce de sécurité isolée physiquement. Des experts ont donc réussi à pirater un téléphone et à récupérer des codes PIN et des données bancaires en seulement 45 secondes, avant même que le système ne soit démarré. Heureusement, MediaTek a déjà diffusé un correctif. Si votre smartphone utilise une puce MediaTek, installez d'urgence la dernière mise à jour système disponible.

Lire : Android : votre smartphone est peut-être piratable en moins d’une minute à cause de sa puce, voici comment vous protéger

Windows 11 : l'outil d'installation officiel se met à jour pour mars 2026

Si vous devez installer Windows 11 sur un nouveau PC ou mettre à jour un ancien ordinateur, la méthode la plus simple est d'utiliser le Media Creation Tool (ou outil de création de support) de Microsoft. Cette petite application vient d'être mise à jour pour intégrer directement la version de mars 2026 du système. Elle vous permet de créer très facilement une clé USB d'installation ou de télécharger le fichier complet du système (l'ISO). En utilisant cette nouvelle version, vous installez un Windows déjà à jour, ce qui vous évite de passer des heures à télécharger des correctifs juste après le premier démarrage.

Lire : Windows 11 : l’application officielle de téléchargement ISO et d’installation du système se met à jour



Wi-Fi : Android va enfin synchroniser vos mots de passe entre vos appareils

Changer de smartphone ou en utiliser deux en même temps va devenir un peu moins pénible. Jusqu'ici, si vous enregistriez un nouveau code Wi-Fi sur un appareil, il fallait le retaper manuellement sur l'autre. Google s'apprête à corriger cela avec une nouvelle option appelée Wi-Fi Sync. Le principe est simple, dès qu'un réseau est ajouté sur un de vos téléphones, il est automatiquement partagé avec tous vos autres appareils connectés au même compte Google. Reste à savoir si cette fonction sera réservée aux Pixel ou si tous les smartphones Android pourront en profiter rapidement.

Lire : Wi-Fi : passer d’un smartphone Android à un autre sera plus simple avec cette nouveauté

Samsung abandonne déjà son Galaxy Z Trifold

Le smartphone de Samsung qui se plie en trois ne sera bientôt plus en vente. Après un lancement très limité à plus de 2 000 euros, la marque a décidé de ne pas relancer de production une fois les stocks actuels épuisés en Corée et aux États-Unis. Le modèle ne verra donc jamais le jour en France. Entre des coûts de fabrication énormes et des retours inquiétants sur la fragilité de son grand écran de 10 pouces, Samsung semble donc mettre de côté ce format “accordéon” pour l'instant, laissant le champ libre à son concurrent Huawei.

Lire : Samsung fait le Tri : à peine sorti, son nouveau smartphone pliable est déjà abandonné

Nos tests de la semaine

Realme 16 Pro+ : un smartphone équilibré, mais un peu trop cher

Le Realme 16 Pro+ est un bon appareil qui mise sur un design original, notamment avec sa coque dorée très réussie, et une expérience utilisateur stable. On apprécie particulièrement son écran très lumineux, son excellente autonomie et sa charge rapide efficace. L'appareil propose également un éventail de services IA pratiques, surtout pour réussir ses portraits. Cela étant dit, on regrette le tarif en hausse qui le rend moins compétitif face à une concurrence plus agressive sur la puissance. Côté photo, les portraits sont bons, mais les photos manquent globalement de netteté et le module ultra grand-angle est décevant dès que la lumière baisse. Enfin, on regrette la présence de trop nombreuses publicités et d'applications préinstallées.

Lire : Test Realme 16 Pro+ : que vaut ce concurrent du Redmi Note 15 Pro+ ?

Oppo Find N6 : le meilleur écran sans pliure du marché ?

L'Oppo Find N6 est un excellent smartphone pliant qui a de quoi inquiéter Samsung et Google. Ses deux écrans sont très réussis, avec une mention spéciale pour l'écran interne dont la pliure est quasiment invisible. On apprécie ses performances solides, son autonomie rassurante et la clarté de ses haut-parleurs. L'interface gère aussi très bien le stylet tactile. Quelques ombres au tableau malgré tout, avec un design qui reste un peu classique et les couleurs de l'écran principal qui manquent parfois de justesse. Côté photo, si le capteur principal est performant, l'ultra grand-angle est moins précis sur les bords et l'IA a tendance à trop forcer sur le traitement du zoom numérique.

Lire : Test Oppo Find N6 : un bonne alternative au Magic V6 de Honor

Nothing Phone (4a) Pro : un excellent milieu de gamme qui n'est pas encore premium

Le Nothing Phone (4a) Pro est un smartphone équilibré et agréable à utiliser, mais il n'arrive pas tout à fait à faire le pont entre le milieu de gamme et le segment premium. On apprécie son design soigné, son interface pleine de caractère et son écran très lumineux. Côté performances, le processeur reste stable sans chauffer, et le capteur photo principal de chez Sony fait du bon travail. Cela étant dit, l'augmentation du prix passe assez mal, d'autant que le téléphone reste très proche du modèle standard. On regrette aussi un module ultra grand-angle décevant, des haut-parleurs qui manquent de basses et l'absence d'un véritable égaliseur audio intégré.

Lire : Test Nothing Phone (4a) Pro : il visait le segment premium mais ses bras sont trop courts

Watch GT Runner 2 : Huawei perfectionne sa formule pour les coureurs

La Huawei Watch GT Runner 2 est une montre de sport qui mise avant tout sur le confort et l'efficacité. On apprécie sa légèreté et son bracelet tissé très agréable au quotidien et durant l'effort. Côté performances, elle propose un GPS très précis, même en ville, et des modes de course complets, dont un nouveau mode marathon très réussi. Son écran, bien que petit, reste parfaitement lisible et son autonomie est très satisfaisante. Attention toutefois, son prix est en nette augmentation et sa partie connectée reste limitée, avec un magasin d'applications peu fourni et des réponses aux notifications limitées. On regrette aussi que l'abonnement Santé+ devienne payant après seulement trois mois.

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