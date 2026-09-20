OnePlus quitte officiellement l’Europe, c’est la fin d’une époque

OnePlus signe officiellement son divorce avec le Vieux Continent. La maison mère du fabricant de smartphones, OPPO, vient de déclarer la fin de OnePlus en Europe.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Pendant des années, OnePlus a proposé de nombreux smartphones pour le marché européen. On pense par exemple aux OnePlus 8 et 8 Pro, qui bénéficiaient d’un excellent rapport qualité-prix pour accéder à la 5G. Plus récemment, nous avons pu tester le OnePlus 15, qui affiche de bonnes performances et une autonomie impressionnante. Mais, depuis plusieurs mois, les rumeurs concernant le départ du fabricant d’Europe prennent de l’ampleur.

En 2022, déjà, OnePlus montrait un premier signe de faiblesse, en annonçant se retirer du marché allemand. Puis, début 2026, la rumeur a commencé à grandir. En avril dernier, un nouvel indice venait confirmer l’abandon imminent du marché européen par le fabricant chinois. Quelques mois plus tard, le journal allemand WinFuture laissait entendre qu’une annonce était imminente.

OnePlus a par ailleurs abandonné plusieurs projets. L’entreprise préparait notamment sa propre version du smartphone pliable, le OnePlus Open 2, qui aurait dû devenir le téléphone pliant le plus fin au monde. Mais, là aussi, la concurrence est rude. On retrouve notamment le récent Galaxy Z Fold 8 de Samsung, lui-même concurrencé par le tout nouvel iPhone Duo d’Apple.

OnePlus : un départ inévitable ?

Et c’est désormais officiel : OnePlus quitte l’Europe pour de bon. « Après une évaluation approfondie, OnePlus ne lancera plus de nouveaux produits en Europe et en Amérique du Nord », confirme OPPO, la maison mère de OnePlus. Il est vrai que, dans le monde du smartphone, la concurrence est rude. Des géants tels qu’Apple ou Samsung se taillent une grande part du gâteau. D’ailleurs, le fabricant sud-coréen vient à nouveau de devancer la marque à la pomme.

OnePlus ne lancera donc plus aucun smartphone sur le Vieux Continent. En revanche, les détenteurs de smartphones concernés ne sont pas totalement abandonnés. OnePlus affirme en effet que « Vos mises à jour, correctifs et SAV restent pleinement garantis ». « Les droits et intérêts des utilisateurs existants, notamment le service après-vente, les mises à jour logicielles et les correctifs de sécurité, continueront d’être pleinement garantis ». Autre bonne nouvelle : en quittant l’Europe, OnePlus vous fait un beau cadeau, mais il n’y en aura pas pour tout le monde


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