Le Find X9 Ultra est officiel : Oppo passe au niveau supérieur pour réinventer la photo et la vidéo mobiles

Oppo présente enfin le Find X9 Ultra : son tout premier modèle Ultra à être commercialisé en France. Spécifications, interface, design, prix : on fait le point sur tout ce que l’on peut attendre de ce photophone d'un niveau présenté comme supérieur à plusieurs égards.

Ça y est : le Find X9 Ultra est officiel. Il s’agit du premier modèle « Ultra » de la gamme à connaître une carrière à l’internationale. Si Oppo a progressivement dévoilé quelques-unes de ses caractéristiques pour susciter l’engouement, la marque chinoise présente désormais en bonne et due forme son « approche renouvelée du smartphone orienté photographie ».

Si le design du Leiztphone Leica powered by Xiaomi s’inspire, comme son nom l’indique, des boîtiers de la marque allemande, le Find X9 Ultra adopte un look inspiré de l’Hasselblad X2D – et il l’assume complètement : en témoigne le logo Hasselblad accolé à celui d’Oppo. Car oui, du desing aux composants, en passant par ses capacités : c’est tout particulièrement en photo que le Find X9 Ultra devrait se démarquer.

Le Find X9 ou « l’appareil photo réinventé au format smartphone »

D’abord, ce modèle inaugure le nouveau système de caméra Hasselblad Master composé de cinq caméras arrière qui fonctionnent de concert afin de proposer des performances avancées sur plusieurs aspects : plage focale, fidélité des couleurs ou clarté optique.

Autre bond technique : l’introduction du téléobjectif Hasselblad 50 MP 10x Ultra-Sensing à zoom optique, qui offre un zoom optique réel 10x et un zoom de qualité optique 20x – le premier au monde. La promesse derrière la technologie qui sous-tend cette innovation ? Une grande netteté des images même à longue distance focale, grâce à la suppression de quasiment toute la lumière parasite et une stabilisation optique par déplacement du capteur (Sensor Shift).

Le Find X9 Ultra étant le premier modèle Ultra à s’exporter à l’international, comparons-le avec ce que nous connaissons : le Find X9 Pro. D’après Oppo, le modèle Ultra intègre des performances comparables à celles d’un Pro équipé d’un téléconvertisseur.

Le dispositif est également doté d’un double module Hasselblad de 200 MP Ultra-Sensing composé du capteur principal de 1/1,12 pouce avec une ouverture lumineuse f/1,5 et d’un téléobjectif 3x de 1/1,28 pouce, soit le plus grand de sa catégorie. Ce dernier dispose d’un prisme Hyper Light conçu sur mesure d’une ouverture f/2,2 afin d’offrir de meilleures performances en basse luminosité.

Quatrième capteur : l’ultra grand-angle de 50 MP. Le dernier est un capteur multispectral : une caméra True Color de nouvelle génération ayant pour vocation d’assurer un rendu plus naturel.

Un accent mis sur le contrôle créatif

Au-delà de la qualité professionnelle du matériel, le contrôle créatif que ce dernier permet est également mis en avant grâce à des innovations au niveau logiciel. La plus importante est le mode Hasselblad Master de nouvelle génération : il s’appuie sur un système d’imagerie entièrement repensé pour s’affranchir des traitements agressifs que l’on retrouve habituellement sur les smartphones.

De plus, neuf simulations de films classiques sont disponibles. Et, pour renforcer cet aspect créatif et professionnel, le Find X9 Ultra peut être associé à un écosystème exclusif d’accessoires professionnels : le kit Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer.

Et la vidéo n’a pas été oubliée, la même qualité professionnelle, la même flexibilité pour le recadrage et le même contrôle créatif y sont appliqués, de la prise de vue au partage, en passant par le montage et la post-production :

Enregistrement en 4K 60 fps avec Dolby Vision HDR et conservation une qualité de zoom optimale de 0,6x jusqu’à 30x,

Enregistrement cinématique en 4K à 120 fps,

Et introduction, pour la première fois sur un smartphone phare d’Oppo, de la 8K à 30 fps,

Inauguration du profil O-Log2,

Prise en charge des LUT 3D,

Ou encore collaboration étroite avec Meta pour le partage sur Instagram.

Des performances au service de la photo

Pour proposer des capacités dignes d’une qualité professionnelle, il faut que les performances suivent. Le Find X9 Ultra est doté d’un écran AMOLED QHD+ de 6,82 pouces à 144 Hz – un peu plus grand donc que la version Pro avec sa dalle AMOLED de 6,78 pouces. Sa luminosité HDR culmine à 3 600 nits et elle peut chuter jusqu’à 1 nit pour un confort de vision optimisé en milieu peu éclairé. Précision des couleurs, consommation d’énergie optimisée et réduction du flou de mouvement sont assurés par la puce d’affichage P3 Pro d’Oppo.

Côté performances, le Find X9 Ultra embarque le monstre de puissance de Qualcomm : le Snapdragon 8 Elite Gen 5 – le SoC qui équipe déjà, entre autres, le Xiaomi 17 Ultra et le Samsung Galaxy S26 Ultra. Pour optimiser la gestion thermique et donc les performances, la puce est associée à une chambre à vapeur avancée et à une unité thermique encapsulée. Reste à voir comment le Find X9 Ultra se situe face à la concurrence : réponse dans notre test à venir.

En termes de batterie et de charge, comme on le pressentait, la charge filaire est plus rapide que celle prise en charge par le Find X9 Pro : 100 watts au lieu de 80. La charge sans fil est la même : 50 watts. La capacité de la batterie est, en revanche, un peu moindre : 7 050 mAh, contre 7 500. Pour booster son autonomie, Oppo l’associe à une puce de gestion d’énergie PowerCore inédite.

Côté durabilité, le Find X9 Ultra est certifié IP66, IP68 et IP69 contre l'eau et la poussière et dispose de l’architecture OPPO Armor Shield.

Une interface qui mise beaucoup sur l’IA

Le Find X9 Ultra est lancée avec la dernière version de la surcouche d’Oppo basée sur Android : ColorOS 16. L’IA est la pierre angulaire qui sous-tend l’expérience logicielle, qui se veut plus épurée et personnalisée.

En témoigne le nom des fonctionnalités améliorées et inédites : AI Mind Space pour structurer facilement le contenu affiché à l’écran, AI Bill Manager qui joue peu ou prou le rôle de votre comptable personnel ou encore AI Menu Translation pour faciliter vos commandes à l’étranger. Enfin, le Find X9 Ultra promet des mises à jour logicielle pendant 5 ans et de sécurité pendant 6 ans.

Oppo l’avait déjà dévoilé, le Find X9 Ultra se décline en deux coloris : un Orange Canyon, qui n’est pas sans rappeler celui de l’iPhone 17 Pro Max et un Noir Toundra (qui se rapproche davantage d’un taupe aux finitions titane) en cuir végétal.

Une unique configuration est proposée : 512 Go de stockage associés à 12 Go de RAM. Son prix ? 1699,90 euros et il est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site officiel d’Oppo ainsi que chez leurs partenaires et vous pourrez le tenir entre vos mains dès le 5 mai prochain.