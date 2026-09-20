iOS 27 arrive sur iPhone, Samsung augmente le prix du Galaxy S26, c’est le récap’ de la semaine

iOS 27 déploie plusieurs nouveautés, le Galaxy S26 va malheureusement coûter plus cher, l’iPhone Duo pointe le bout de son nez aux Emmy Awards, c’est le récap’ de la semaine.


Cette semaine, Apple lance la mise à jour iOS 27 sur iPhone, mais on vous met en garde sur les fonctions annoncées dont la France ne profitera pas. Alors que Samsung s’apprête à revoir à la hausse le tarif de son Galaxy S26 à cause du coût des composants, l’iPhone Duo fait sa première apparition aux Emmy Awards dans les mains de John Ternus. Honor confirme la présence d’une caméra selfie carrée inédite sur le futur Magic 9 et Google Messages simplifie le quotidien de ses utilisateurs.

Les nouveautés d’iOS 27 dont vous allez vraiment profiter en France

Lundi dernier, Apple a déployé iOS 27 pour les iPhones compatibles. La mise à jour apporte son lot d’améliorations, même si plusieurs nouveautés, notamment des fonctions d’intelligence artificielle, restent bloquées en Europe. En effet, l’assistant Siri AI n’est pas encore disponible en France. Les utilisateurs français pourront toutefois profiter d’un nouveau design, d’un système plus réactif, et d’outils de retouche photo comme la génération d’images ou le recadrage spatial. Quelques fonctions d’IA arrivent dans Mail et Messages, Safari peut suivre l’évolution des prix sur Internet et la sécurité des plus jeunes a été renforcée.

Lire : iOS 27 est disponible sur iPhone, voici quelles nouveautés sont vraiment disponibles en France

Crédits – Apple

Samsung envisagerait d’augmenter le prix de ses Galaxy S26

Alors que nous étions habitués par le passé à payer nos smartphones moins cher quelques mois après leur sortie, la hausse globale du coûts des puces de mémoire a changé la donne. Pour exemple, Samsung s’apprêterait à revoir à la hausse les tarifs de sa gamme Galaxy S26 dès le mois d’octobre. Plusieurs rumeurs en provenance de la Corée du Sud laissent penser que les S26, S26 et S26 Ultra pourraient subir une augmentation de 100 euros. Cette décision serait motivée par l’augmentation du coût de la mémoire et permettrait à Samsung de se rapprocher des tarifs d’Apple et de son iPhone 18 Pro.

Lire : Samsung va augmenter le prix de ses Galaxy S26 : plus on attend, plus on paye cher

Crédit – Phonandroid

Honor confirme l’arrivée du Magic 9 et de sa caméra selfie carrée

Quelques mois avant la sortie du Magic 9, Honor lève le voile sur certaines particularités de l’appareil et officialise la présence d’un capteur photo frontal carré pour toute la gamme, qui permettra de capturer un champ plus large. L’utilisateur pourra ensuite découper l’image en format vertical ou horizontal sans perdre en qualité. Côté photo principale, le constructeur s’associe à ARRI pour un parfait rendu des couleurs et des vidéos. Selon une rumeur partagée sur Weibo, Honor pourrait proposer une « Super Édition » plus puissante, équipée d’une grosse batterie et d’un ventilateur intégré. Reste à savoir si un tel modèle sera un jour disponible en Europe.

Lire : Le Honor Magic 9 embarque bien le premier capteur selfie carré sur Android et ce n’est pas sa seule surprise

Crédit – Honor

À peine aperçu aux Emmy Awards, l’écran de l’iPhone Duo pose déjà question…

Le patron d’Apple, John Ternus, a choisi le tapis rouge des Emmy Awards pour dévoiler pour la première l’iPhone Duo, le premier iPhone pliable de la marque. La séquence vidéo, qui a été largement partagée sur Internet et qui se déroule en plein jour, laisse voir un écran intérieur mat très sombre. La démonstration n’a donc pas eu l’effet escompté puisque depuis la publication de ces images, les internautes semblent septiques et jugent déjà la faible luminosité de l’écran. À noter bien sûr que l’angle de vue, les flashs des photographes ou encore le réglage de luminosité au minimum pourraient aussi expliquer ce rendu dévevant.

Lire : iPhone Duo : John Ternus aurait peut-être dû s’abstenir de l’exhiber aux Emmy Awards

Crédit – Deadline

Google Messages intègre Google Keep pour partager vos listes facilement

Grâce à la dernière mise à jour d’Android, Google Messages permet désormais d’utiliser Google Keep directement dans vos discussions RCS. Vous n’avez plus besoin de quitter l’application, vous pouvez partager ou modifier une liste de notes, que ce soit pour organiser vos courses, un voyage ou un évènement. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « + » dans la barre de saisie pour sélectionner ou créer une note Keep. Une fois l’accès validé par l’expéditeur, tous les membres du groupe peuvent cocher des éléments ou en ajouter en temps réel.

Lire : L’intégration de Keep dans Google Messages est une réussite, voici comment l’utiliser

Crédits – Adobe Stock

Nos tests de la semaine

Redmi Note 17 5G : toujours une valeur sûre malgré quelques concessions

Lors de notre test du Redmi Note 17 5G, nous avons été conquis par son excellente autonomie, son écran très lumineux et son nouveau format qui offre une prise en main très agréable. On apprécie également la qualité des photos prises de jour avec le capteur principale et l’ergonomie globale d’HyperOS, fluide et intuitive. Malheureusement le smartphone paie la crise des composants et souffre de plusieurs régressions par rapport à son prédécesseur. Nous avons été notamment déçus par les performances en retrait par rapport à la concurrence et l’interface encombrée par la publicité.

Lire : Test Redmi Note 17 5G : le roi du compromis (et de l’autonomie) est-il encore la référence du milieu de gamme ?

Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G : une hausse de prix difficile à justifier

Le Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5 coche plusieurs bonnes cases, comme une autonomie en progrès, une luminosité en hausse, une chauffe bien maîtrisée et une compatibilité Dolby Atmos préservée. Cela étant dit, les quelques améliorations ne suffisent pas à justifier la hausse de prix de l’appareil, d’autant que les performances sont en retrait et le temps de charge rallongé. On note également la disparition du Dolby Vision, un volet photo décevant et du flou très présent en mode portrait.

Lire : Test Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G : son endurance sauve les meubles

Samsung Galaxy Z Flip8 : un pliage réussi mais sans grosse révolution

Le Galaxy Z Flip8 est plus fin et agréable à manipuler. On adore la qualité de ses écrans, la possibilité d’utiliser l’écran externe pour ses selfies, ainsi que sa fluidité et son autonomie au quotidien. Cela étant dit, on regrette sa forte tendance à chauffer, sa charge un peu lente et l’absence de zoom optique. L’ultra grand-angle est perfectible et la certification IP48 le rend encore un peu vulnérable à la poussière.

Lire : Test Samsung Galaxy Z Flip8 : j’ai troqué mon iPhone contre ce smartphone pliant, ai-je vraiment envie de revenir en arrière ?

Vive Eagle : que valent les nouvelles lunettes connectées de HTC ?

HYC lance ses Vive Eagle à partir de 469 euros pour concurrencer les Ray-Ban de Meta. Nous avons eu l’occasion de tester ces lunettes connectées. Elles sont légères et plutôt confortables et elles permettent de prendre des photos ou des vidéos verticales pour les réseaux sociaux. La prise en main est simple, les photos de jour sont correctes, mais le système montre vite ses limites en environnement bruyant. En effet, les Vive Eagle manquent de puissance et la reconnaissance vocale est parfois difficile.

Lire : Nous avons essayé les Vive Eagle, voici notre avis sur les lunettes connectées de HTC


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