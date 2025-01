Le OnePlus Open 2 serait le smartphone pliant le plus fin au monde

Le OnePlus Open 2 devrait devenir le smartphone le plus fin disponible sur le marché. Pete Lau commence à parler du smartphone, qui pourrait être présenté dans quelques semaines.

Chez les constructeurs de smartphone, la tendance est à la finesse. En 2025, nous devrions voir arriver un Galaxy S25 Slim chez Samsung et un iPhone 17 Air chez Apple. Mais la bataille consistant à gratter quelques millimètres pour réduire l'épaisseur de nos appareils fait pour l'instant surtout rage sur le segment des smartphones pliants. Repliés, ceux-ci sont bien plus épais que les mobiles traditionnels puisque deux parties du dispositif doivent se superposer.

Honor a largement communiqué sur la finesse de son Magic V3 il y a quelques mois. Il mesure 4,35 mm ouvert et 9,2 mm une fois fermé. Aucun smartphone pliant du marché ne fait mieux actuellement. Mais un concurrent devrait bientôt lui ravir cette première place.

Un OnePlus Open 2 et un Oppo Find N5 ultra fins

Sur le réseau social chinois Weibo, Pete Lau, PDG de OnePlus, a commencé à teaser l'Oppo Find N5. Il le décrit comme le “produit pliable le plus fin au monde” et précise qu'il sera lancé au mois de février 2025. Quand on sait que le OnePlus Open et l'Oppo Find N3 sont identiques, on peut donc s'attendre à ce que le OnePlus Open 2 soit également similaire à l'Oppo Find N5, et qu'il partage donc son titre de smartphone le plus fin du marché.

Pete Lau a partagé une photo sur laquelle on voit l'Oppo Find N5 derrière un crayon, pour prouver la finesse du smartphone. Bien sûr, il faut faire attention à ce type de communication. Le fait que le crayon soit au premier plan et le mobile au second peut constituer une forme de triche sur la perspective.

Comme le OnePlus Open, le OnePlus Open 2 devrait sortir en France, avec sa surcouche logicielle OxygenOS. L'Oppo Find N5 pourrait aussi arriver chez nous, avec une autre interface, ColorOS. Son prédécesseur était sorti dans plusieurs pays européens, mais pas en France. La marque est toutefois revenue sur notre marché depuis, laissant penser que l'Oppo Find N5 pourrait être rendu disponible sur notre territoire. Nous serons de toutes manières attentifs à la fiche technique de l'Oppo Find N5, qui devrait être reprise en grande partie pour le OnePlus Open 2.

