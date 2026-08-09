OnePlus quitte l’Europe et vous offre un beau cadeau, mais il n’y en aura pas pour tout le monde

OnePlus s’apprête à déménager, délaissant ainsi l’Union européenne. Mais, avant de faire ses adieux définitifs, le fabricant chinois s’apprête à faire un beau cadeau à ses fans. Attention toutefois, les quantités sont limitées.

Concurrence toujours plus forte, réglementations fermes, crise de la RAM : en Europe, tirer son épingle du jeu sur le marché des smartphones relève du parcours du combattant. Dans ce contexte, certains fabricants sont contraints d’abdiquer face à des géants tels qu’Apple et Samsung. Et, malheureusement pour les fans, OnePlus n’est pas épargné par ce phénomène.

Pourtant, le fabricant chinois a longtemps proposé des smartphones non seulement performants, mais également moins chers que les appareils de la concurrence. On pense par exemple au OnePlus 15, que nous avons pu passer au banc d’essai l’année dernière.

Toutefois, et malgré l’ensemble des efforts déployés par la marque, OnePlus s’apprête à quitter l’Europe et les États-Unis. Le marché sera donc récupéré par la maison mère de OnePlus, Oppo. Le géant chinois, qui a récemment lancé quatre Reno16 à des prix qui frisent le haut de gamme, devrait remplacer OnePlus. D’ailleurs, la surcouche OxygenOS des smartphones OnePlus pourrait bientôt céder la place à ColorOS, l’interface maison d’Oppo.

OnePlus : récupérez votre cadeau au plus vite !

Malgré tout, OnePlus ne compte visiblement pas s’en aller sans marquer les esprits. En effet, le fabricant chinois compte bien récompenser les vétérans de la marque avant de tirer sa révérence. OnePlus veut donc faire un cadeau de taille aux habitants de pas moins de quatre pays, à savoir l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Allemagne et, bien sûr… la France.

Afin de bénéficier de ce cadeau, Oppo vous demande simplement d’effectuer deux actions simples. Tout d’abord, il faudra vous abonner à la newsletter d’Oppo sur le site allemand de la marque. Ensuite, il sera nécessaire d’associer son compte OnePlus à son compte Oppo. Mais ne faisons pas durer le suspense plus longtemps.

Pour les clients ayant effectué ces deux actions, OnePlus offre ni plus ni moins… qu’un chargeur sans fil magnétique AIRVOOC d’une puissance de 50 W. Attention toutefois, les quantités sont limitées. Très limitées. En effet, seuls 5 600 de ces chargeurs sans fil sont disponibles, et ce, pour l’ensemble des quatre pays précédemment cités.