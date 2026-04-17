OnePlus : un nouvel indice vient confirmer que l’abandon du marché européen est imminent

Bien que la chose ne soit pas encore officielle, il n'y a désormais que très peu de doutes quant au départ prochain de OnePlus du marché européen. Un récent post LinkedIn d'un ancien salarié de l'entreprise chinoise vient une nouvelle fois confirmer cette rumeur.

oneplus 15 test

Il commence à être très difficile pour OnePlus de camoufler l'évidence. C'est en 2022 que le constructeur montre de premiers signes de difficulté en Europe, lorsque celui-ci décide de quitter le marché allemand. Puis, début 2026, tout s'accélère. Certaines langues se délient et on apprend alors que OnePlus est en train d'être démantelé par sa maison-mère, OPPO, qui cherche désormais à reconcentrer ses efforts sur la Chine et l'Inde.

Enfin, il y a quelques semaines, c'était le coup de grâce. Le départ de OnePlus fait de plus en plus de bruit, tandis que Robin, PDG de la branche indienne qui a longtemps nié les difficultés de la firme, annonce quitter le navire. Aujourd'hui, il paraît clair que ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'OPPO ne publie un communiqué officiel En attendant, d'autres indices viennent assombrir un peu plus l'avenir de OnePlus en Europe.

Sur le même sujet — Le OnePlus 15 est officiel : à ce prix, difficile de faire plus complet

OnePlus licencie en masse en Europe

Hier, un ancien salarié de OnePlus a publié un post sur LinkedIn, depuis supprimé mais partagé sur Reddit, qui ne laisse que peu de place au doute. “C'est une bien triste journée”, écrit-il. “Comme vous le savez sûrement, suite à une étude approfondie du marché européen, des performances commerciales et de l'allocation des ressources, OnePlus Europe redéfinit actuellement ses projets régionaux et sa stratégie produit. Pour beaucoup d'entre nous, cela signifie que nous allons devoir chercher un nouvel emploi.”

OnePlus est donc en train de licencier massivement ses équipes européennes, ainsi que probablement au Royaume-Uni et aux États-Unis. Étrangement, la marque ne souhaite toujours pas communiquer sur la chose, comme semble l'indiquer la suppression du post en question. Pourtant, plus personne n'est dupe. Le constructeur restera-t-il assez longtemps pour lancer son OnePlus 16 en France ? Que cela signifie-t-il pour son service après-vente ? Pour le moment, impossible de savoir.


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