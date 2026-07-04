ColorOS partout ? Oppo envisagerait un changement radical pour OnePlus et Realme

Les interfaces Android OxygenOS et Realme UI appartiendraient peut-être bientôt au passé. Oppo prévoirait en effet d'équiper les smartphones OnePlus et Realme de ColorOS, qui viendrait remplacer les précédentes interfaces.

Les surcouches Android semblent être plus populaires que jamais. En effet, de nombreux fabricants choisissent d'appliquer ce genre d'interface à leurs smartphones. On pense par exemple à Samsung, qui copie l'une des fonctions les plus utiles de l'application Téléphone d'iOS pour sa surcouche One UI 9. Et pour cause : via la dernière version de son interface, Samsung s'apprêterait à rendre les smartphones Galaxy bien plus intuitifs et efficaces.

On retrouve ensuite le fabricant chinois Xiaomi, qui propose également sa propre surcouche. Baptisée HyperOS, celle-ci dispose d'une fonction qui permet d'éliminer ces publicités agaçantes sur votre smartphone Xiaomi, Redmi ou Poco. De son côté, Oppo équipe ses smartphones OnePlus et Realme d'OxygenOS et de Realme UI. Mais peut-être plus pour longtemps.

En effet, selon un nouveau rapport, Oppo s'apprêterait à procéder à un changement de taille. OxygenOS, qui équipe actuellement les appareils OnePlus, pourrait bientôt disparaître. La surcouche Android, qui a récemment été victime d'une importante faille de sécurité, serait ainsi remplacée par ColorOS d'Oppo.

Mais ce n'est pas tout. En 2020, Realme tentait de s'affranchir d'Oppo en dévoilant sa propre surcouche, sobrement baptisée Realme UI. Et pourtant, celle-ci pourrait également bientôt disparaître au profit, une nouvelle fois, de ColorOS. Il semblerait ainsi que cet « affranchissement » n'ait tenu que quelques années.

Oppo prépare-t-il la mise à mort d'OxygenOS et Realme UI ?

Il est toutefois important de rappeler qu'Oppo n'a pas encore évoqué officiellement le sujet. De plus, rappelons qu'Oppo et OnePlus ont déjà tenté de fusionner leurs surcouches en 2021. Mais cette fusion ne s'est jamais concrétisée.

Quoi qu'il en soit, Oppo continue d'avancer ses pions sur le marché du smartphone. Le fabricant chinois prépare par exemple les Oppo Reno16, Reno16 Pro et Reno16 FS, dont les fiches techniques et les prix viennent de fuiter. Et, le moins que l'on puisse dire, c'est que ceux-ci ne sont pas donnés, leurs prix frisant parfois le haut de gamme.

Mais Realme n'est pas en reste. Le fabricant propose par exemple le Realme GT 8 Pro, dont la finition, entre cuir et papier, est incroyable. De son côté, OnePlus envisagerait de quitter l'Europe, ce qui pourrait avoir d'importantes conséquences pour le SAV et les mises à jour.