Marvel’s Wolverine : malgré les critiques, le jeu vient de battre un record chez Sony

Les mauvaises critiques essuyées par le jeu Marvel’s Wolverine n’ont pas suffi à en faire un véritable échec commercial. En effet, selon un rapport, le titre serait pour l’instant le jeu le plus vendu de Sony cette année.

Tout comme dans le monde du cinéma, il est difficile de prévoir un succès dans l’industrie vidéoludique. Parfois, certains titres explosent contre toute attente, à l’image du « Pokémon avec des armes », Palworld, avec 19 millions de joueurs et le meilleur lancement du Game Pass. On pense également à Helldivers 2, qui jouit toujours d’une excellente popularité auprès des amateurs de jeux de tir coopératifs. Mais, parfois, certains jeux se font étriller par la critique et les joueurs.

Et c’est donc le cas de Marvel’s Wolverine, qui vous permet d’incarner le célèbre homme aux griffes. Tout juste sorti, le titre AAA fait beaucoup de bruit, mais pas forcément pour de bonnes raisons. En effet, les joueurs pointent du doigt de nombreux défauts, qui entachent déjà la réputation du jeu.

Marvel’s Wolverine : des ventes correctes malgré les critiques

D’ailleurs, avant même sa sortie, les critiques tombaient déjà. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’exclu PS5 décevait déjà. Nous avons également pu essayer Marvel’s Wolverine quelques jours plus tôt. Mais celui-ci ne nous a pas non plus convaincus.

Alors, on aurait été en droit de s’attendre à ce que le jeu d’Insomniac Games soit un échec commercial total. Et pourtant, il n’en est rien. C’est en tout cas ce que montrent les estimations d’Alinea Analytics. Selon le site, Marvel’s Wolverine se serait vendu à 1,9 million d’exemplaires à l’heure où nous écrivons ces lignes.

On est loin des chiffres du jeu le plus vendu de tous les temps, Minecraft, avec plus de 400 millions de copies vendues. Toutefois, il faut comparer ce qui est comparable. Cette année, Marathon s’est écoulé à 1,8 million d’exemplaires, contre 1,5 million d’exemplaires de MLB The Show 26 vendus sur PS5. Marvel’s Wolverine est donc le jeu Sony le plus vendu de 2026. Du moins, pour l’instant.

Ce relatif succès serait dû aux fans, qui n’ont pas hésité à se payer un jeu qui met en scène leur personnage favori. Et pourtant, sur Metacritic, le jeu affiche un Metascore d’à peine 77, contre un petit 6,8 de la part des joueurs. D’ailleurs, voici trois raisons de ne pas perdre votre temps avec ce jeu.