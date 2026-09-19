-42% sur la Honor Pad X9a : la tablette de 11,5 pouces est à moins de 145 €

La Honor Pad X9a voit son prix fondre sous la barre de 150 €. Malgré son tarif déjà très compétitif, la tablette de 11,5 pouces bénéficie d’une remise de plus de 100 €.

Honor Pad X9a

Regarder une série dans votre lit, consulter vos mails ou lire sur un écran plus grand que celui de votre smartphone… Pour ces usages, une tablette à petit prix peut largement faire l’affaire. La Honor Pad X9a fait justement partie des modèles accessibles de la marque et vous pouvez l’avoir en ce moment pour moins de 145 € sur AliExpress à l’occasion de la French Week.

La tablette est affichée à 155,66 € au lieu de 249,90 € dans sa version avec 128 Go de stockage, mais il reste une réduction à appliquer avant de payer. Saisissez le code PHD11 au panier et le prix baissera de 11 € supplémentaires. La tablette vous reviendra au final à 144,66 €. Le produit est expédié depuis la France, avec une livraison gratuite.

Honor Pad X9a : un écran de 11,5 pouces à 120 Hz

Avec cette diagonale, vous avez de la place pour regarder vos vidéos ou consulter des documents sans devoir zoomer constamment. La dalle affiche une définition de 2 508 × 1 504 pixels, avec un taux de rafraîchissement qui monte jusqu’à120 Hz. De quoi rendre le défilement des pages plus agréable. Quatre haut-parleurs accompagnent l’écran pour le son.

La Honor Pad X9a est une tablette au design satisfaisant pour son prix. Elle dispose d’un boîtier métallique assez fin : 6,77 mm d’épaisseur pour 475 g. À l’intérieur, on retrouve un Snapdragon 685 épaulé par 6 Go de RAM. Cette configuration est suffisante pour la navigation, les vidéos et les applications courantes. Pour les jeux 3D exigeants, il faudra accepter des concessions sur les niveaux de détail.

Vous disposez par ailleurs de 128 Go pour installer vos applications et garder des fichiers sur la tablette. La tablette tourne sous MagicOS 9.0. Certaines fonctions permettent aussi de partager des informations avec un smartphone Honor compatible.

La batterie a une capacité de 8 300 mAh, avec une charge filaire allant jusqu’à 35 W. L’autonomie réelle dépendra bien sûr de vos usages et de la luminosité de l’écran.


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