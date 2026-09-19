Vous téléchargez des films sur Internet ? Cette nouvelle menace se cache peut-être sur votre PC

Télécharger des films illégalement n’a jamais été aussi dangereux. C’est en tout cas ce que vient de découvrir Kaspersky, qui a pointé du doigt une vaste campagne d’infections de torrents par des malwares.

S’il permet incontestablement d’économiser de l’argent, le téléchargement illégal comporte bien des défauts. Tout d’abord, celui-ci s’accompagne parfois de lourdes sanctions. Les créateurs du célèbre T411 ont, par exemple, écopé de 3 ans de prison et 489 millions d’euros d’amende. En effet, l’étau se resserre, et les « pirates du dimanche » n’échapperont plus à la justice. Mais ce n’est pas tout.

Les hackers profitent parfois de la crédulité des utilisateurs pour infecter des films téléchargés illégalement. Cette version piratée du dernier film à succès avec DiCaprio cache par exemple une cyberattaque redoutable. Par ailleurs, plusieurs pirates diffusaient des films sur BitTorrent pour mieux extorquer les utilisateurs.

Mais venons-en au sujet du jour. Les chercheurs de Kaspersky ont découvert une vaste campagne de malware, diffusée via des torrents compromis. Ces derniers sont infectés par un malware, baptisé HEUR:Trojan.Win64.Agent.gen. Ce type d’attaque répond au doux nom de MovieReaper, selon Kaspersky.

Télécharger illégalement un film célèbre peut compromettre votre ordinateur

Et, comme son nom le suggère, la campagne MovieReaper s’attaque tout d’abord aux utilisateurs cherchant à télécharger illégalement des films. D’ailleurs, l’un des fichiers mis en avant par les chercheurs en cybersécurité porte le nom d’un des plus gros blockbusters de l’année. Il s’agit d’Odyssey de Christopher Nolan, qu’Elon Musk espère « rectifier » via son IA Grok Imagine. Le fichier en question porte le nom suivant : « odyssey (2026) [1080p] [webrip] [5.1].exe ».

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la méthode d’infection choisie par les pirates est plutôt simple. Il vous suffit de télécharger ce que vous pensez être une version piratée d’un film. Une fois le fichier .exe ouvert, le malware MovieReaper s’installe et commence à communiquer avec les serveurs des pirates.

Les chercheurs de Kaspersky affirment avoir détecté des infections dans de nombreux pays. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment le Japon, la Russie, l’Allemagne, la Belgique et, bien sûr… la France. Rappelons donc une nouvelle fois que ce type de téléchargement, en plus d’être illégal, peut être particulièrement dangereux pour votre ordinateur…