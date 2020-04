OnePlus 8 et 8 Pro officiels : découvrez le meilleur rapport qualité-prix pour accéder à la 5G

OnePlus vient de dévoiler les OnePlus 8 et 8 Pro – deux smartphones qui forment des propositions séduisantes pour accéder à la 5G. D’autant qu’ils sont également excellents sur la partie photo !

OnePlus vient de dévoiler les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Les smartphones rappellent le design des OnePlus 7T Pro, avec la même impression de borderless sur la face avant, et le même arrangement centré des capteurs photo en enfilade à l’arrière. L’écran se dote néanmoins d’un poinçon pour le capteur selfie (16 Mp f/2.45 pour la version Pro et f/2.4 pour la version standard), en lieu et place du capteur popup du 7T Pro et de l’encoche en forme de goutte du 7T.

Quant aux capteurs photos, ils voient arriver un 4e capteur sur la version Pro. L’écran 6.55″ du OnePlus 8 propose le rafraichissement 90 Hz tandis que le OnePlus 8 Pro propose le 120 Hz ce qui lui permet de délivrer des animations particulièrement fluides.

A cela s’ajoute un dispositif MEMC qui peut interpoler les images manquantes sur les contenus à 24 images par seconde par exemple sur les vidéos YouTube et Netflix. Ces smartphones brillent particulièrement dans deux domaines : les performances, et la photo – pour laquelle OnePlus se fait d’ailleurs de plus en plus remarquer.

Le OnePlus 8 Pro embarque un triple module photo avec un grand angle 48 Mpx (f/1.78) et un ultra grand angle, lui aussi 48 Mpx (f/2.2) particulièrement bon. Il a aussi un téléobjectif 8 Mpx (f/2.44) – le tout associé à un capteur dit « Color Filter Camera » supplémentaire. Ce dernier capteur 5 Mp (f/2.4) permet d’accentuer les effets de lumière et de couleurs.

Le OnePlus 8 Embarque le même capteur principal, mais le reste du triple module photo diffère. Il a un capteur macro 2 Mpx (f/2.4) ainsi qu’un ultra-grand angle 16 Mpx (f/2.2). Pour le reste de la fiche technique on a 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5, 128 Go ou 256 Go de stockage ultra-rapide UFS 3.0 et bien sûr le processeur Snapdragon 865, avec connectivité 5G et WiFi 6.

Le OnsPlus 8 Pro embarque une batterie 4510 mAh avec recharge rapide filaire Warp Charge 30T (30W / 50% en 23 min), recharge rapide sans fil Warp Charge Wireless (30W / 50% en 30min) et recharge inversée 5W. Le OnePlus 8 embarque une batterie 4300 mAh et la recharge rapide Warp Charge 30T (30W / 50% en 23 min).

Les deux modèles proposent un système de hauts parleurs stéréo couplés à la technologie Dolby Atmos. Le OnePlus 8 sera vendu 699 € en version 8/128 Go et 799 € en version 12/256 Go. Le OnePlus 8 Pro sera proposé 899 € en version 8/128 Go et 999 € en version 12/256 Go. Une première vente pop-up en ligne sera organisée le 14 avril à 18 heures.

Les internautes pourront alors acheter pendant une heure une édition très spéciale des deux smartphones avec une boîte numérotée contenant 2 coques et des Bullets Wireless Z. Les précommandes seront ouvertes le même jour à partir de 19 heures. Les deux smartphones seront en magasin à partir du 21 avril 2020. Pour toute précommande de OnePlus 8 Pro (du 14 avril au 21 avril), le socle de recharge Warp 30 Wireless est offert. Les smartphones viennent tous avec trois mois d’abonnement Google One gratuits.