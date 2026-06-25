Oppo lance quatre Reno16 à des prix qui frisent le haut de gamme

Moins de six mois après les Reno15, Oppo renouvèle son offre milieu de gamme premium. Comme en janvier dernier, elle se compose de quatre modèles : le Reno16 Pro, le Reno16, le Reno16 F et le Reno16 FS. Si les configurations sont plutôt classiques pour des Reno, les prix, eux, n’ont rien de banal, avec des augmentations qui peuvent aller jusqu’à 200 euros.

oppo reno16

En janvier dernier, Oppo a renouvelé son offre milieu de gamme, les fameux Reno. La marque chinoise en présentait alors quatre : les Reno15 Pro, Reno15, Reno15 F et Reno15 FS. Aucune vraie surprise dans ce line-up, hormis le fait que la filiale tricolore décidait de tous les lancer en France. Ce n’était pas le cas quelques mois plus tôt avec les Reno14 dont la version Pro n’a pas eu les honneurs d’un lancement européen. La raison évoquée en 2025 : le Reno14 Pro concurrencerait alors trop les Find.

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Pour les Reno15, Oppo n’a pas eu le même souci. Et lancer le modèle Pro en France était une riche idée : à l’occasion du test du smartphone, nous avons trouvé que le Reno15 Pro vaut le coût, avec son format compact, sa belle batterie et ses performances très correctes. Et nous avions hâte de savoir si Oppo renouvèlerait le format compact avec les Reno16 et quelle stratégie la marque allait adopter : celle des Reno14 ou celle des Reno15. Aujourd’hui, nous avons la réponse à ces deux questions.

Oppo augmente fortement le prix des Reno16

En effet, c’est aujourd’hui, jeudi 25 juin 2026, que Oppo officialise l’arrivée des Reno16 en France. Et première information importante : toute la famille sera du voyage. Le Reno16, classique ; le Reno16 Pro, trait d’union entre le milieu et le haut de gamme ; et les Reno16 F et FS, qui sont toujours un seul et même téléphone, mais avec deux paliers de stockage différents. Derrière cette bonne nouvelle s’en cache une moins bonne : le prix. La facture va être beaucoup plus salée : de 699 euros à 1099 euros. Voici le détail des prix avec un tableau comparatif avec les Reno15 :

Reno15Reno16Différence de prix
Modèle Pro799 euros1099 euros300 euros
Modèle standard649 euros899 euros250 euros
Modèle FS429 euros799 euros370 euros
Modèle F379 euros699 euros320 euros

Plusieurs remarques dans ce tableau. D’abord, tous les montants indiqués ci-dessus sont les prix publics conseillés. Les « early adopters », qui achèteront l’un de ces téléphones avant le 31 juillet, bénéficieront d’une ristourne de 100 euros à 200 euros selon le modèle, contre-balançant ainsi tout ou partie de l’augmentation tarifaire. Ensuite, il n’y a aucune augmentation de RAM ou de stockage entre les Reno15 et les Reno16 qui pourrait amoindrir l’écart de prix. Enfin, il n’y a plus vraiment de Reno abordable, puisque le moins cher frôle les 700 euros.

oppo reno16

Il y a deux semaines, nous avons relayé une rumeur qui laissait entendre que les prix allaient augmenter. Et cela se confirme donc aujourd’hui. Il s’agit évidemment d’une conséquence directe de la crise qui touche les composants, notamment la RAM et le stockage. Nous l’avons déjà signalé dans certains tests précédents, dont le Motorola Signature, lequel a vu son prix public conseillé passer de 999 euros à 1299 euros en quelques jours, suite à un réajustement tarifaire. De même chez Samsung dont les Galaxy A ont vu leurs prix augmenter.

Les fiches techniques des Reno16 n'évoluent que très peu

Est-ce qu’Oppo contre-balance cette augmentation par une amélioration de la fiche technique ? La réponse est « pas vraiment ». Une grande partie des fiches techniques restent identiques. Mêmes écrans à l’avant, avec une augmentation du taux de rafraichissement pour le Reno16. Mêmes matériaux pour les tranches et les faces : verre, métal ou plastique.

oppo reno16

À l’intérieur, le Reno16 Pro bénéficie d’un processeur similaire, mais plus récent (Dimensity 8550), tandis que le Reno16 F / FS passe sous pavillon MediaTek (Dimensity 7300). Le Reno16 garde son vieux Snapdragon 7 Gen 4. Les volumes de RAM et de stockage ne changent pas. Les batteries conservent leur capacité, voire baissent un peu : 6000 mAh pour tous, sauf le Reno16 F / FS qui reste à 6500 mAh.

Enfin, les configurations photos sont quasi identiques. Il y a tout de même deux différences notables. D’abord, le Reno16 F / FS gagne un téléobjectif 50 MP en lieu et place de son capteur macro 2 MP démodé. C’est une très bonne nouvelle. Ensuite, le Reno16 voit son ancien module ultra grand-angle 8 MP remplacé par le module 50 MP du Reno15 Pro (mais pas du Reno16 Pro pour ne pas créer d’impair).

oppo reno16

Côté interface, vous retrouvez Android 16, bien sûr, habillé de ColorOS. Oppo introduit ici plusieurs fonctions liées à l’IA, notamment en photo. La marque promet 5 ans de mise à jour du système pour tous les modèles et 6 ans de patch de sécurité. Voici donc les nouveaux Reno, avec un très joli design brillant où une planète remplace le papillon des Reno15. Les Reno offraient jusqu’à présent un bon rapport qualité/prix. Et nous craignons que ce ne soit plus vraiment le cas avec ces nouveaux tarifs.


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