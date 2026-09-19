Napster se lance dans l’éducation : l’IA pourrait bientôt remplacer vos profs

Le célèbre Napster, désormais reconverti dans l’IA, se lance dans l’éducation à base d’intelligence artificielle. L’entreprise veut en effet proposer des sortes de « jumeaux numériques » des professeurs

Enseignant hologramme
Crédits : Proto

De nos jours, l’intelligence artificielle est de plus en plus… intelligente. D’ailleurs, celle-ci est devenue championne en maths. Mais il ne faut pas oublier que celle-ci ne serait rien sans les humains eux-mêmes. En effet, la machine a besoin de nos données pour s’entraîner. Et Meta veut dominer l’IA en s’appuyant sur tout ce qu’elle sait de vous. L’intelligence artificielle apprend donc de nous, c’est un fait.

Mais il semblerait que, dans un futur proche, les élèves se mettront à… apprendre de l’IA. D’ailleurs, ce pays remplace déjà ses professeurs par l’IA dans des milliers d’écoles. Mieux (ou pire) encore : ces collégiens n’ont aucun professeur, c’est l’IA qui s’occupe des cours. Et les choses ne font visiblement que commencer.

Proposant autrefois un service de partage de fichiers peer-to-peer, Napster se concentre désormais sur l’intelligence artificielle. Et l’entreprise a un nouveau projet, aussi original que troublant. Celle-ci compte tout d’abord analyser les cours et les habitudes de certains enseignants. Une fois les données récoltées, Napster veut proposer de véritables clones numériques des professeurs.

Clone d’IA : les enseignants bientôt remplacés ?

Selon Napster, une telle initiative possède un avantage de taille. En effet, les élèves pourront continuer à « discuter » avec leurs professeurs bien après les cours, et jusque tard dans la nuit.

« Le cours est la plus petite partie de ce que fait un enseignant, et elle a trente élèves et quatre minutes après la sonnerie pour ceux qui n’ont pas compris », explique Ziv Navoth, directeur produit de Napster, à Gizmodo. « Nous la prolongeons : un tuteur basé sur son contenu, avec lequel un élève peut discuter à 21 heures, dans la langue dans laquelle il pense. »

Alors, se dirige-t-on vers la disparition totale des professeurs humains au profit de l’intelligence artificielle ? Pas tout à fait, selon le responsable. Ou du moins, ce n’est pas « prévu ». « Remplacer les enseignants serait une course vers le nivellement par le bas, et ce n’est pas prévu dans notre feuille de route », conclut-il.

Quoi qu’il en soit, les clones d’IA ne sont pas un concept nouveau. En effet, l’IA peut déjà copier votre personnalité en deux heures. Par ailleurs, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, envisagerait de se remplacer par un clone IA.


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