Le Ryzen 7 9800X3D perd 210 € : une belle baisse de prix pour le processeur AMD

Le Ryzen 7 9800X3D voit son prix chuter de plus de 200 €. Grâce à deux réductions cumulables, le processeur gaming d’AMD passe sous la barre des 320 €.

Ryzen 7 9800X3D

Le processeur fait partie des composants qui font monter la facture quand on monte son PC. Si vous avez prévu une configuration pour jouer, cette offre sur le Ryzen 7 9800X3D permet d’économiser une somme non négligeable sur votre budget. Lancé au prix conseillé de 529,90 €, le processeur revient actuellement à 319 € sur AliExpress. C’est 210 € de moins que le tarif de lancement.

À la base, la fiche produit affiche 349,41 €. Pour faire baisser ce montant de 30 €, saisissez le code promo PHD30 au panier. Le produit est expédié depuis la France et les frais de livraison sont offerts.

Un gros cache pour améliorer les performances en jeu

Le Ryzen 7 9800X3D embarque 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence de base de 4,7 GHz pouvant monter jusqu’à 5,2 GHz. Il repose sur l’architecture Zen 5 d’AMD.

Mais ce qui fait surtout l’intérêt de ce modèle pour jouer, c’est sa technologie 3D V-Cache de deuxième génération. Elle porte le cache L3 à 96 Mo. Avec les 8 Mo de cache L2, on arrive aux 104 Mo annoncés sur la fiche produit. Cette mémoire mobilise davantage de données près des cœurs, ce qui limite les accès à la RAM et favorise les performances dans les jeux qui y sont sensibles.

Pour installer le processeur, il vous faut une carte mère avec un socket AM5 et de la RAM DDR5. Pensez donc à vérifier ces deux points si vous comptez remplacer votre processeur actuel. Sur une carte mère AM5 déjà en votre possession, une mise à jour du BIOS peut être nécessaire.

Enfin, prévoyez un système de refroidissement adapté à son TDP de 120 W. La version boîte du 9800X3D est vendue sans ventirad.


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