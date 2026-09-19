DJI Avata 360 : le drone ultra immersif qui vous permet de filmer en 8K à 360°

Si vous voulez avoir une expérience de vol en drone ultra-immersive, alors le meilleur choix est sans nul doute le DJI Avata 360. Ce modèle peut aussi bien se piloter comme un drone classique en filmant à 360° que comme un drone FPV pour obtenir des images impressionnantes.

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En sortant l’Avata 360, DJI propose une toute nouvelle expérience de vol mais aussi de prise de vue. En effet, comme les deux modèles d’Avata sortis auparavant, l’Avata 360 peut se piloter comme un drone FPV et ainsi obtenir des plans vidéos spectaculaires qui vous font progresser dans les airs comme un oiseau. Mais ce n’est pas tout.

Comme son nom l’indique, ce drone est également équipé d’une caméra 360. Quand vous choisissez le mode 360, l’Avata 360 se pilote alors comme un drone classique mais il est cette fois-ci capable de prendre des vidéos à 360°. Ces vidéos pourront être utilisées pour un visionnage immersif avec un casque VR ou bien, vous pourrez par la suite choisir les angles de prises de vue pour en faire une vidéo “classique”. Cela permet de faire des vidéos ultra originales avec des effets visuels et des transitions qui vont vous faire tomber à la renverse.

Le DJI Avata 360 est disponible à partir de 459 euros. Pour ce prix, vous n’avez pas de contrôleur. Cette offre est donc intéressante uniquement si vous avez déjà un autre drone DJI puisqu’il vous faudra une radiocommande pour pouvoir l’utiliser.

Si vous n’avez pas déjà de contrôleur, vous pouvez opter pour la version avec radiocommande DJI RC 2 pour 719 euros. Et comme toujours avec DJI, vous avez aussi le choix avec des bundles “Fly More” qui sont à 939 euros. Il en existe un avec la radiocommande DJI RC 2 et un autre avec les DJI Goggles qui permettent de piloter en mode FPV avec un casque sur les yeux et une manette qui contrôle le drone suivant les mouvements de votre main. Les deux bundles proposent aussi 3 batteries, une station de recharge et un sac de transport.

DJI Avata 360 : le drone FPV hybride avec caméra 360

Le DJI Avata 360 est un drone qui regorge d’atouts. Son premier est bien sûr sa capacité à filmer en 360° des vidéos 8K HDR 60 fps mais aussi des photos 120 MP. Avec ces capteurs équivalent à 1 pouces, vous avez une image riche en détails qui offre une large plage dynamique pour obtenir une image parfaite aussi bien dans les zones lumineuses que dans les ombres. Ce modèle peut aussi basculer en mode objectif unique pour filmer en 4K 60 fps.

En ce qui concerne le pilotage, vous pouvez utiliser l’Avata 360 comme un drone stabilisé classique avec une radiocommande ou bien mode FPV en portant les DJI Goggles. Comme les deux précédentes générations d’Avata, ce modèle est parfait pour les pilotes FPV débutants puisqu’il propose des aides au pilotage précieuses qui permettent de faire des mouvements impressionnants comme des dérapages ou des flips.

En plus, ce drone dispose de la détection d’obstacles omnidirectionnelle couplée à un système de protection d’hélices intégrés. Et avec le mode ActiveTrack 360°, le drone va savoir cadrer automatiquement et parfaitement un sujet choisi. Enfin, on appréciera le stockage interne de 42 Go et l’autonomie de 23 minutes de temps de vol.