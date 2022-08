Oppo et OnePlus contraints d’arrêter la vente de smartphones en Allemagne… et bientôt en France ?

Le fabricant chinois de smartphones Oppo et sa filiale OnePlus ont été contraints d’interrompre leurs ventes de smartphones en Allemagne sur les canaux officiels après avoir perdu un procès contre Nokia.

Oppo et OnePlus, deux des plus grands fabricants de smartphones, se sont officiellement retirés de la vente d'appareils en Allemagne. En cause, une défaite devant la justice après un conflit de brevets avec Nokia concernant la technologie 5G. L’entreprise finlandaise annonce d’ailleurs déjà l’arrivée de la 6G sur le marché d’ici 2030.

Début juillet, le tribunal de district de Mannheim a rendu une ordonnance en faveur de Nokia (via WinFuture) et a ordonné aux deux parties de parvenir à un règlement, faute de quoi une interdiction de vente serait imposée aux téléphones d'Oppo. Les deux sociétés n'ont apparemment pas réussi à régler l'affaire, ce qui a conduit le tribunal régional de Munich 1 à imposer une interdiction de vente des smartphones d'Oppo et de OnePlus dans le pays à partir du 5 août.

Nokia gagne son procès, OnePlus et OPPO doivent quitter l’Allemagne

Le litige portait sur des brevets relatifs à la 4G (LTE) et aux brevets essentiels standard (SEP) de la 5G. Nokia a poursuivi OPPO pour neuf SEP et cinq brevets de mise en œuvre devant trois tribunaux régionaux allemands, dont Munich et Düsseldorf. Le procès a établi qu'Oppo et OnePlus avaient utilisé la technologie 5G dans leurs smartphones sans payer pour les brevets, ce qui reviendrait à voler Nokia.

Après que le tribunal de Mannheim a statué en faveur de Nokia, Oppo avait le choix de conclure un accord de licence avec Nokia, ou tout simplement de se retirer du marché allemand. Hélas, aucun accord n'a pu être trouvé, le fabricant de smartphones a finalement opté pour cette dernière solution. En conséquence, un tribunal a émis une ordonnance de cessation et d'abstention contre la marque chinoise. Peu de temps après la décision de justice, tous les smartphones avaient déjà disparu du site internet de la marque, ainsi que de celui de OnePlus. Ceux-ci restent néanmoins pour l’instant toujours disponibles chez d’autres fabricants tels qu’Amazon, visiblement jusqu’à l’épuisement des stocks

Heureusement, les propriétaires de smartphones Oppo existants dans la région pourront toujours utiliser leurs appareils normalement. D'autres produits de la marque Oppo seront toujours disponibles à l'achat, comme des appareils audio et d'autres technologies non liées aux smartphones. Selon le site web d'OPPO Allemagne, « Il n'y a actuellement aucune information sur les produits sur le site web. Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser les produits OPPO sans restrictions, à bénéficier d'une assistance et, bien sûr, à recevoir toutes les futures mises à jour ».

Oppo et OnePlus pourraient également bientôt quitter la France

Cette victoire de Nokia pourrait tout simplement marquer le début de toute une série de décisions restrictives en matière de brevets. Puisque ceux-ci ne se limitent pas au marché allemand, Nokia serait actuellement en train d’intenter une action en justice contre Oppo aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Finlande et en Suède.

Il est donc très probable que l'interdiction de vente actuelle, limitée au niveau local, soit considérablement élargit dans le cadre de ces autres actions en justice. Il n’est pas impossible qu’Oppo et OnePlus soient également contraints de quitter le marché français ces prochains mois. Cependant, une telle décision pourrait bien inciter Oppo à conclure un accord de licence avec Nokia, plutôt que d’abandonner le marché européen.

Selon Winfuture, les frais de licence pourraient coûter 2,50 euros par smartphone vendu, ce qui à première vue ne semble pas très conséquent sur le prix d’un smartphone. Cependant, selon la loi allemande, Oppo, OnePlus et leurs marques sœurs de BBK Electronics devront conclure un accord de licence mondial avec Nokia. Oppo, OnePlus, Vivo, iQOO, Realme et les autres marques de BBK Electronics seraient donc contraints de réduire leurs marges sur tous les smartphones vendus dans le monde.

Le retrait d’Oppo et de OnePlus en Europe pourrait être une excellente nouvelle pour d’autres fabricants de smartphones Android tels que Xiaomi, qui a vu sa part de marché augmenter significativement ces dernières années. Néanmoins, Oppo et OnePlus faisant partie des fabricants de smartphones les plus populaires chez nous, les consommateurs pourraient être les premières victimes d’un tel retrait, puisque notre marché deviendrait rapidement moins compétitif.