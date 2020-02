Galaxy S20 Ultra : c’est le meilleur écran OLED du marché d’après DisplayMate

Le Galaxy S20 Ultra est équipé du meilleur écran OLED du marché, annonce DisplayMate. La dalle AMOLED du smartphone est en effet parvenue à battre jusqu’à 12 records. Pour les experts, l’écran développé par Samsung est « visuellement impossible à distinguer de la perfection ».

Le Galaxy S20 Ultra vient de détrôner l’iPhone 11 Pro Max, sacré meilleur écran du marché en septembre dernier par DisplayMate. Fidèle à ses habitudes, DisplayMate a longuement évalué la qualité de l’écran du nouveau flagship de Samsung. Sans surprise, le smartphone propose tout simplement le meilleur écran du marché du smartphone. Pour rappel, ce titre était revenu au Galaxy S10+ il y a un peu moins d’un an. Il avait ensuite été distancé par le OnePlus 7 Pro.

Le Galaxy S20 Ultra bat 12 records chez DisplayMate !

L’écran 6,9 ​​pouces (3200 x 1.440 pixels) du Galaxy S20 Ultra est parvenu à battre 12 records, note DisplayMate. La dalle AMOLED 120 Hz profite notamment de la « luminosité d’affichage maximale » la plus élevée du marché, du meilleur rendu des couleurs possible et de « la gamme de couleurs native la plus large ». L’écran se distingue aussi par ses contrastes parfaits et des reflets réduits au minimum.

« Le Galaxy S20 Ultra dispose d’un écran de smartphone de classe mondiale d’excellente qualité, très impressionnant, avec une précision et des performances d’étalonnage parfaites » explique DisplayMate dans son test. L’écran hérite donc de la note maximale de A+. La dalle du S20 Ultra apporte plusieurs améliorations par rapport à celle du Galaxy S10+, comme un espace d’affichage 23% plus spacieux, une meilleure visibilité en extérieure, une luminosité 14% plus élevée et évidemment un taux de rafraîchissement supérieur (120 Hz contre 60 Hz).

