AppGallery : Huawei assure que Facebook, Instagram et Twitter seront bientôt disponibles

Huawei assure que Facebook, Instagram et Twitter débarqueront sous peu dans AppGallery, son alternative au Play Store. Pour séduire les acheteurs européens, la firme chinoise va impérativement devoir proposer les applications les plus populaires en Occident. Á l’heure actuelle, la plateforme propose surtout des applications destinées aux consommateurs chinois, pour la plupart inconnue des utilisateurs en Europe.

Privé de licence Android depuis mai 2019, Huawei a accéléré le développement de son alternative aux services de Google, les Huawei Mobile Services. Cette suite d’applications comprend par exemple Huawei Browser, Huawei Cloud, Huawei Wallet et AppGallery, une boutique d’apps destinée à remplacer le fameux Play Store.Disponible en Chine depuis plusieurs années, AppGallery ne propose encore que peu de contenus à destination des acheteurs européens. Parmi les applications proposées sur la version française de la boutique, citons néanmoins Amazon.

Plusieurs applications américaines ultra populaires manquent encore à l’appel : Facebook, Instagram et Twitter. De plus, Huawei n’est plus autorisé à installer par défaut les applications de l’écosystème Facebook (WhatsApp, Instagram, Messenger et donc Facebook) sur ses smartphones. Le décret Trump interdit en effet à la firme d’utiliser des technologies américaines dans ses nouveaux smartphones.

Des applications indispensables pour séduire les acheteurs européens

Interrogé en marge de la conférence du lundi 24 février 2020, Richard Yu, PDG de la division mobile de Huawei, a assuré que Facebook, Instagram et Twitter seront bientôt disponible dans AppGallery. Le dirigeant n’a pas précisé quand ces célèbres applications provenant des Etats-Unis feront leur entrée sur la boutique, rapportent nos confrères de GadgetMatch.

Sans ces applications phares, Huawei risque d’avoir du mal à convaincre les utilisateurs européens de mettre plusieurs centaines d’euros dans un smartphone privé des services Google. Malgré tout, Huawei se targue déjà d’avoir lancé « l’un des trois premiers magasins d’applications au monde, servant plus de 600 millions d’utilisateurs d’appareils Huawei dans plus de 170 pays / régions avec une riche sélection d’applications mondiales et locales ».

