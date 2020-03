Huawei P30 Pro vs P40 Pro comparatif : lequel faut-il choisir ?

N’hésitez plus entre le Huawei P30 Pro et le Huawei P40 Pro ! Dans ce comparatif, nous pesons le pour et le contre de ces deux générations pour voir si cela vaut vraiment le coup d’opter pour la toute dernière génération, et si le P30 Pro reste une option intéressante.

Un an seulement les sépare – mais le Huawei P40 Pro améliore les acquis de la génération P30 Pro sur de nombreux aspects. Puissance, autonomie, écran, ou talents photo, examinons point par point ce qui différencie et rapproche ces deux itérations.

Lisez nos tests approfondis :

Comparatif des fiches techniques

Huawei P30 Pro Huawei P40 Pro Dimensions 158 x 73,4 x 8,41 mm 181 x 96 x 64 (mm) Poids 192 g 203 g Ecran 6.47 '' OLED | FHD+ | 2440 x 1080 pixels | 480 ppp | 60 Hz 6.58" OLED

FHD+ | 2640 x 1200p | 441ppi | 90 Hz Chipset Kirin 980 Kirin 990 5G OS Android Pie 9.0

+ EMUI 9.1 Android 10 + EMUI 10.1 RAM 8 Go 8 Go Stockage 128 / 256 Go 256 Go microSD Non (NM Card) Non (NM Card) Capteur principal 40 MP, f/1.6 + 20 MP, f/2.2 + 8 MP, f/3.4 50MP, f/1.9 + 40MP, f/1.8 + 12MP, f/3.4 + TOF Capteur secondaire 32 MP f/2.0 32MP, f/2.0 Batterie 4200 mAh (SuperCharge 40W) 4200 mAh (SuperCharge 40W) 5G Non Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran et reconnaissance faciale Scanner d’empreinte sous l'écran et reconnaissance faciale Résistance à l'eau IP68 IP68

Du point de vue des performances, il n’y a pas vraiment de révolution : le SoC des deux smartphones a une génération seulement d’écart et les deux ont 8 Go de RAM – la différence ne devrait se ressentir que de manière marginale. Néanmoins en termes de perception, le fait que l’écran, nous y reviendrons propose un taux de rafraichissement 90 Hz devrait se ressentir sur l’interface, notamment lors du défilement ou lors de sessions de jeux.

On relève également plusieurs similitudes comme l’espace de stockage (les deux smartphones sont disponibles en 256 Go), les caractéristiques du capteur selfie (toujours du 32 Mpx f/2.0) ou la taille de la batterie (4200 mAh). Les deux smartphones proposent les mêmes dispositifs biométriques (empreintes sous l’écran et Face Unlock). Et son tous les deux résistants à l’eau et à la submersion (IP68).

Finalement la vraie grande nouveauté du P40 Pro que le P30 Pro n’a pas est la connectivité 5G – ainsi que le Wifi 6.

Ecran

La grande nouveauté côté écran sur le P40 Pro, c’est le taux de rafraichissement 90 Hz. Sans apporter l’effet wahou d’un passage au 120 Hz, cette montée dans les tours rend l’interface plus fluide, plus réactive, plus fraîche. Mais cet effet est, on insiste, assez minime lorsqu’on vient d’un P30 Pro.

L’autre bon point de l’écran du P40 Pro c’est qu’il est incurvé sur les quatre côtés. Certains trouvent les écrans incurvés sur les bords plus difficiles à manier. Mais selon nos tests, c’est plutôt agréable au toucher. Par exemple lorsque vous faites descendre la barre de notifications, la sensation est douce, puisqu’on ne glisse pas d’un matériau à l’autre.

Les deux smartphones proposent un capteur d'empreintes sous l’écran. Notez que Huawei a réhaussé son emplacement sur le P40 Pro pour le rendre plus ergonomique. La durée de déverrouillage a par ailleurs réduit de 30% d’une génération à l’autre. Le dernier point sur l’écran des P30 Pro et P40 Pro c’est le passage d’une encoche discrète et centrée sur la partie haute, à un double poinçon en haut à gauche.

On trouve à titre personnel cela plus visible et gênant qu’une petite encoche. Mais bien sûr cela dépend de chacun.

Photo

L’écart entre le P20 Pro et le P30 Pro était bien plus important qu’avec le P40 Pro. Les deux smartphones prennent des photos tout simplement excellentes. D’ailleurs, si le Huawei P40 Pro a pris la tête du classement photo DxOMark, le P30 Pro reste un an après sa sortie 11e. Ce qui est loin de signifier qu’il est désormais « largué » par rapport au P40 Pro. En fait, selon nos tests il faut vraiment plisser les yeux pour constater la moindre différence de qualité dans la plupart des situations.

Par contre dès que la luminosité décline, voire en pleine nuit, les clichés du P40 Pro sont encore plus impressionnants que ceux du P30 Pro. Les capteurs détectent tellement de lumière qu’il n’est pas toujours nécessaire d’activer le mode nocturne. Parfois les résultats sont encore meilleurs lorsque ce mode est désactivé ! Notez par ailleurs que la présence d’un capteur ToF au dos du P40 Pro ne l’immunise pas contre les erreurs de détourage. Dans nos tests, on remarque toujours quelques aberrations avec l’effet Bokeh.

Autonomie

Les deux smartphones embarquent la même batterie 4200 mAh – et c’est plutôt une bonne surprise : on ne constate pour l’instant pas de différence notable d’autonomie (nos tests sont toujours en cours). L’écran 90Hz ne fait pas fondre la batterie comme neige au soleil, et d’ailleurs ce mode est activé par défaut.

Nous réitèrerons ces tests en 5G car l’on pressent que cette technologie peut avoir des conséquences sur l’autonomie.

Design

D’un point de vue général, le design de ces deux smartphone est particulièrement moderne et soigné. On adore la face avant du Huawei P40 Pro avec les bords incurvés en haut et en bas. Pour le reste, le fait qu’il ait un poinçon plutôt qu’une encoche dépend du goût de chacun.

En revanche le capteur arrière façon « plaque de cuisson », c’est un peu rédhibitoire. La protubérance est incontournable, elle rend le smartphone instable et provoque un bruit désagréable lorsque le smartphone vibre le dos posé sur la table. L’approche est de ce point de vue plus légère sur le P30 Pro, et résulte sur moins d’inconvénients à notre sens.

Services Google… ou Huawei ?

La grosse différence de ce point de vue entre le P30 Pro et le P40 Pro, c’est que le premier bénéficie du Play Store et de tous les services de Google alors que le P40 Pro n’a pas de licence Google Media Services. C’est sans conteste un argument massue pour nombre de consommateurs en faveur du P30 Pro.

En l’état, pour pouvoir être utilisé normalement en France, le P40 Pro requiert pas mal de bidouillages, faute de quoi il faut se contenter du magasin d’applications Huawei AppGallery, très incomplet et surtout peuplé d’applications chinoises.

Prix

Le Huawei P30 Pro se trouve entre 500 et 600 € chez de nombreux vendeurs au moment où nous écrivons ces lignes. Le P40 Pro est lui commercialisé près de deux fois plus cher, à 1099 €. Pendant la période de précommande, vous pouvez bénéficier de 100 € de réduction. Une montre Watch GT 2 est offerte sur demande.

Conclusion

Vous l’aurez compris, le P40 Pro souffre pour l’instant de plusieurs handicaps face au P30 Pro : il reste beaucoup trop cher, est dépourvu des services de Google, sans apporter vraiment de fonctionnalité absente sur le P30 Pro, exception faite de la 5G (qui reste indisponible en France pour l’instant) et la connectivité WiFi 6 (sous réserve de posséder un routeur compatible, mais ils ne courent pas encore les rues).

Si vous hésitez entre les deux modèles, la balance penche à notre avis encore nettement en faveur du P30 Pro. Surtout que l’on s’attend à ce que le prix du P40 Pro finisse par baisser rapidement. Enfin, l’absence des services de Google rend l’utilisation du smartphone plus compliquée pour la plus grande partie des utilisateurs. D’autant plus que l’alternative maison de Huawei, AppGallery, n’est pas encore aussi complète que le Play Store.

Qu'en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires !