Nintendo Switch : top 10 des meilleurs jeux en 2021

La Switch est sortie il y a presque quatre ans maintenant et dispose aujourd'hui de centaines et des centaines de jeux. Si vous vous venez d'avoir la petite console et que vous êtes un peu perdu dans le catalogue surchargé de Nintendo, nous vous proposons un petit guide répertoriant les meilleurs d'entre eux. Ce dossier met en avant les dix jeux incontournables de la machine, ceux qu'il faut avoir dans sa ludothèque.

En mars 2017, Nintendo sortait une nouvelle console : la Switch. La firme jouait gros avec ce nouveau produit. Elle venait en effet de connaître un échec cuisant avec la Wii U. Presque quatre ans plus tard, la machine hybride a conquis le cœur des fans. Elle dispose aujourd’hui de centaines de jeux, des blockbusters en passant par des titres indés curieux. Ceux qui ne suivent pas l'actualité jeu vidéo peuvent vite se retrouver perdus.

Si vous venez d’acheter une Switch ou que vous en avez reçu une en cadeau, vous ne savez peut-être pas par où commencer. Quels sont les incontournables de la console ? Quels jeux méritent de figurer dans votre ludothèque ? Dans ce petit dossier, nous avons sélectionné dix titres phares. Course, aventure, bagarre, blockbusters, jeux plus confidentiels, il y en a pour tous les goûts.

La sélection ci-dessous n’est pas exhaustive, n’hésitez donc pas à parler de vos coups de cœur ou des immanquables à vos yeux dans les commentaires !

Zelda Breath of the Wild : l’incontournable de la console

S’il ne devait en rester qu’un, ce serait celui-ci. Lancé en même temps que la Switch, Zelda Breath of the Wild a été une véritable révolution à sa sortie. Non seulement il a dépoussiéré avec brio l’auguste saga, mais il a changé le visage du jeu d’aventure.

Link se réveille d’un long coma, un siècle après l’apocalypse provoquée par Ganon. Dans un monde revenu à l’état sauvage, il devra trouver d’anciens alliés afin de défaire le Fléau. La grande force du titre réside dans son gameplay, très permissif. Le joueur peut explorer le monde gigantesque à sa guise, voire s’y perdre. Un véritable appel à l’aventure qui reste une référence. Quasiment obligatoire pour tout possesseur de Switch.

Mario Odyssey : adapté aux petits et aux grands

Nintendo rime avec Mario et il était impensable de ne pas voir le plombier moustachu sur la Switch. Si Odyssey n’est pas l’épisode le plus réussi de la licence, il reste tout de même un excellent jeu qui conviendra aussi bien aux adultes qu’aux petits.

Il s’agit d’un Mario 3D, donc un jeu de plate-forme dans des niveaux ouverts. Le but est de récupérer le plus de lunes possible (bien dissimulées dans les tableaux) et d’accessoirement sauver la princesse. Un jeu calibré pour tous qui vous fera passer un excellent moment. Dernier point important : il est possible de jouer à deux.

Luigi’s Mansion 3 : pour gentiment se faire peur

Pauvre Luigi ! Le voilà encore enfermé dans un manoir hanté. Heureusement pour lui, son aspirateur pourra lui permettre de déjouer les pièges des fantômes et de sauver ses amis.

Jeu d’aventure ingénieux, Luigi’s Mansion 3 arrive constamment à se renouveler pour happer le joueur. Un titre qui, il faut tout de même le signaler, ne fait pas vraiment peur. Il est donc adapté aux enfants.

Diablo 3 Eternal Collection : diablement jouissif

Sorti initialement en 2012 sur PC, Diablo 3 est réapparu en 2017 sur Switch dans une Eternal Collection comprenant l’extension Reaper of Souls et quelques bonus. Une version ultime qui est parfaite pour les fans d’action.

Ce hack and slash vous permet de choisir entre cinq personnages afin de tuer du monstre à tour de bras. Le jeu est infini, la durée de vie est donc colossale. Il est aussi idéal pour les petites sessions dans le train ou le métro. Ici, il faut saluer le travail d’adaptation de Blizzard : Diablo 3 arrive à tenir les 60 images par seconde même lorsque l’écran est saturé d’ennemis et d’effets en tout genre. De plus, la jouabilité se prête parfaitement à la manette. Une valeur sûre.

Burnout Paradise Remastered : le meilleur de course dans la poche

Burnout Paradise n’est pas non plus un jeu pensé pour la Switch à la base, puisqu’il est sorti en 2008 sur Xbox 360 et PS3. Néanmoins, cette version remastérisée est finalement parfaite pour le mode portable. Il s’agit là d’un des meilleurs jeux de course arcade existant, qui jouit d’une version très propre sur Switch. En plus d’être beau, il tient les 60 images par secondes, même lorsque vous roulez à tombeau ouvert dans un centre-ville surchargé.

Burnout Paradise lâche le joueur dans une ville gigantesque à parcourir à bord de voitures ou de motos. Paradise City regorge de défis à relever et de secrets à découvrir pour des dizaines d'heures de plaisir. Un grand jeu.

Untitled Goose Game : le jeu de l'oie 2.0

Point d’action effrénée, de combats épiques, ni même de menaces planétaires dans ce titre qui sort des clous. Dans Untitled Goose Game, vous jouez simplement… une oie.

Il s’agit d’un petit jeu d’aventure dans lequel il faudra ruser pour arriver à vos fins, c'est-à-dire mettre le désordre dans un charmant village anglais. Comment dérober les clés du jardinier ? Comment piquer un sandwich à des gens qui pique-niquent ? À vous de trouver des solutions. S'il est assez court, Untitled Goose Game vaut vraiment le détour pour son ingéniosité et son ambiance hilarante.

Ori and the will of the wisps : la poésie du skill

Jeu développé par les studios Microsoft, Ori and the will of the wisps jouit d’une adaptation impeccable sur la console de Nintendo.

Dans ce titre mêlant plate-forme et exploration, vous évoluez dans un monde enchanteur qui en met plein les yeux. Mais attention, il va falloir être agile avec vos doigts, certains passages nécessitant de la précision. Idéal pour les adultes, mais peut-être un peu dur pour les enfants.

Super Smash Bros Ultimate : LA BAGARRE !

Est-il encore besoin de présenter Super Smash Bros ? La licence de Nintendo regroupe tous les héros de la firme ainsi que des invités prestigieux dans un jeu de combat aussi nerveux que fun. Ce nouveau volet nommé Ultimate regroupe tous les contenus des précédents et en en rajoutant énormément. Doté d’une durée de vie colossale, il est souvent mis à jour avec de nouveaux combattants.

Mais la grande force de Super Smash Bros Ultimate, c’est son mode multijoueur. Huit participants peuvent se mettre sur la tronche dans une cacophonie joyeuse. Idéal pour les soirées entre amis ou tout simplement pour jouer en ligne. Dernier point important : le titre est très facile d'accès, même pour ceux n'ayant pas l'habitude des jeux de combat.

Skyrim : la quintessence du jeu de rôle

Sorti en 2011, Skyrim a depuis été porté sur pratiquement tous les supports, dont la Switch. Lâché dans un monde ouvert gigantesque, le joueur devra tracer sa propre voie pour devenir une légende.

Jeu de rôle culte par excellence, Skyrim a vieilli sur beaucoup d’aspects. Néanmoins, il reste un incontournable encore aujourd’hui . De plus, son gameplay se prête parfaitement au mode portable de la petite console. À faire d’urgence si vous n’avez jamais tenté l’expérience.

DOOM Eternal : le roi du FPS

DOOM Eternal sur Switch est un petit exploit technique. Bien que le titre subisse quelques concessions graphiques évidentes par rapport à sa version PC, il reste beau et surtout très fluide.

Le FPS ultra-nerveux nous met dans les bottes du Doom Slayer, chasseur de démons qui est capable de défaire une armée à lui seul. Nerveux, violent, exigeant et surtout fun, c’est sans conteste le meilleur FPS de la Switch à l’heure actuelle. Interdit aux moins de 18 ans.

Bonus :

Animal Crossing New Horizons : une simulation de vie toute mignonne

Ce n’est pas à proprement un jeu, mais une simulation de vie. Véritable phénomène pendant le premier confinement, Animal Crossing New Horizons vous envoie sur une île paradisiaque que vous aménagez à votre guise. Il n’y a pas vraiment de but (à part rembourser ses crédits), le joueur fait un peu ce qu’il veut.

L’une des forces du titre est de perdurer dans le temps, en suivant le fil des saisons et des fêtes. Il y a mille choses à faire dans Animal Crossing, mais il est également possible de n’y jouer qu’une dizaine de minutes par jour. C’est aussi l’un de ses gros avantages.

Il existe évidemment des tonnes d'autres jeux sur la console. N'hésitez pas à donner vos incontournables dans les commentaires !