Joy-Con Nintendo Switch : où acheter les différentes versions ?

La Nintendo Switch classique et la Nintendo Switch OLED sont toutes les deux vendues avec une paire de Joy-Con dans la boîte. Mais si vous avez envie d'en racheter une paire pour jouer à plusieurs, sachez que plusieurs solutions s'offrent à vous puisqu'il existe des dizaines de combinaisons différentes.

Les meilleures combinaisons de Joy-Con pour votre Nintendo Switch

Si vous êtes à la recherche d'une paire de Joy-Con à acheter pour votre Nintendo Switch, alors vous êtes au bon endroit. Comme vous le savez peut-être déjà, Nintendo propose des dizaines de combinaisons différentes pour ses petites manettes hybrides. Et le choix peut ne pas être évident au début, tant il y a de possibilités.

C'est pourquoi nous avons érigé ce guide pratique pour vous aider à trouver la paire de Joy-Con qu'il vous faut. Nous avons ainsi rassemblé toutes les combinaisons possibles et tous les modèles qui pourraient potentiellement vous intéresser. Et si vous êtes à la recherche de la meilleure manette pour votre Nintendo Switch, c'est par ici.

Paire de Joy-Con Rouge/Bleu pour Nintendo Switch

Le grand classique. Comme vous le savez, la Nintendo Switch existe en deux coloris : un modèle noir avec Joy-Con gris, et un modèle Néon, avec des Joy-Con rouges et bleus flashy. Peu importe le modèle de Nintendo Switch que vous avez, cette combinaison de couleurs est la plus répandue, également la plus connue.

Manette Joy-Con droite Rouge Néon

Vous avez perdu votre Joy-Con droit ou vous souhaitez juste acheter un Joy-Con supplémentaire ? Pas de panique : Nintendo vous propose de n'en racheter qu'un à l'unité. En l'occcurence, le Joy-Con Rouge Néon droit est disponible à un prix public fixé à 39,99 €. Gardez toutefois en tête qu'une paire de Joy-Con coûte 64,99 €, ce qui revient à 32,49 € le Joy-Con. Ici, vous économiserez donc 25 € sur le prix total, mais vous payerez tout de même le Joy-Con 7,5 € de plus en prix de revient.

Manette Joy-Con gauche Bleu Néon

La même chose existe pour le Joy-Con de gauche, en Bleu Néon cette fois-ci. Le prix public est également fixé à 39,99 €.

Paire de Joy-Con Violet/Orange pour Nintendo Switch

Cette paire de Joy-Con est particulièrement unique. Le Joy-Con de gauche est violet et celui de droite jaune moutarde. Cette combinaison ira particulièrement bien avec une Nintendo Switch grise par exemple, en utilisant pourquoi pas un Joy-Con gris à gauche et un Joy-Con jaune à droite.

Paire de Joy-Con Vert/Rose pour Nintendo Switch

Vous adorez les couleurs de Splatoon ? Alors cette paire de Joy-Con vous est totalement destinée puisqu'elle est aux coloris et à l'effigie de la célèbre franchise de Nintendo. Le Joy-Con de gauche est vert Néon et celui de droite rose Néon, promettant d'intéressantes combinaisons avec d'autres couleurs.

Paire de Joy-Con Bleu/Jaune pour Nintendo Switch

Encore une autre combinaison, dans une combinaison là encore intéressante. Le Joy-Con gauche est de couleur bleu profond, et le Joy-Con droit est d'un jaune un peu plus flashy, proche de l'effet Néon dont profitent certaines manettes. Le résultat peut, là encore, être très intéressant.

Paire de Joy-Con gris pour Nintendo Switch

Malheuresement, les Joy-Con gris ne sont officiellement plus proposés à l'achat à l'unité ou par paire par Nintendo en France depuis quelque temps. Seules quelques enseignes les proposent encore, mais à des prix élevés. Vous aurez plus de chance sur le marché de l'occasion pour en trouver à bon prix.

Le coût d'une paire de Joy-Con en vaut-il la peine ?

Le prix d'une paire de Joy-Con n'est pas donné. À 64,99 €, c'est presque 5 € de plus que la manette Nintendo Switch Pro Controller. Cependant, vous obtenez techniquement deux manettes de jeu pour ce prix, doublant votre capacité multijoueur dès le départ et vous offrant également plus de combinaisons de couleurs pour votre Switch.

Néanmoins, si vous n'avez pas besoin des vibrations HD, du NFC pour les amiibos ou du gyroscope, c'est une autre question. Dans ce cas, vous pouvez faire le choix d'acheter une manette d'un fabricant tiers, par exemple. Vous n'obtiendrez toutefois pas la même expérience qu'avec une paire de Joy-Con officiels. Vous n'aurez par exemple pas la même qualité de fabrication, ni la même prise en main.

Faut-il craindre le Joy-Con Drift en achetant une paire de Joy-Con ?

Malheuresement, oui. Si Nintendo s'est enfin attaqué au problème, le Joy-Con Drift continue de toucher les nouveaux Joy-Con mis en vente sur le marché. Pire encore, Nintendo a confirmé que le problème de Joy-Con Drift n'était toujours pas réglé avec la Switch OLED. En revanche, sachez que nous connaissons une méthode pour régler le souci, si toutefois vous rencontrez des problèmes avec les manettes de Nintendo.

Est-il possible de trouver des Joy-Con en promotion ?

Les offres promotionnelles autour des Joy-Con sont assez limitées et rares. Nintendo applique des tarifs plutôt fixe sur l'ensemble de ses produits, même s'il n'est pas rare de tomber sur des promotions, comme sur Amazon par exemple, qui peut parfois les proposer à quelques euros de moins.