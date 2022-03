Manettes Nintendo Switch : les meilleurs modèles à acheter en 2022 ?

Bien que vous puissiez jouer jusqu'à deux personnes grâce aux deux Joy-Con que vous trouverez dans la boîte de votre Nintendo Switch, vous aurez besoin de plus de manettes si vous voulez jouer correctement en multijoueur local ou avec plus de personnes. Même constat si vous avez envie de jouer avec plus d'aisance sur de longues sessions de jeu. Mais alors, quelle manette pour Nintendo Switch acheter en 2022 ?

Notre sélection des meilleures manettes pour Nintendo Switch

Manette Switch Pro 49.99€ Voir 53.78€ Voir 59.99€ Voir 59.99€ Voir 60.99€ Voir 60.99€ Voir 74.95€ Voir Plus d'offres Horipad 23.91€ Voir 24.98€ Voir 25.7€ Voir 8Bitdo SN30 Pro Classic Edition 24.98€ Voir

Quelles sont les meilleures manettes à acheter pour la Nintendo Switch en 2022 ? La question se pose assez rapidement après avoir ouvert la boîte de sa nouvelle console. En effet, si les Joy-Con sont d'excellents petits contrôleurs hybrides, ils ne se suffisent pas à eux seuls. D'autant plus que le problème de Joy-Con Drift, qui affecte toutes les manettes depuis la sortie de la console, n'est toujours pas réglé. Alors que ce soit pour jouer à plus de deux personnes, pour remplacer ses Joy-Con défaillants ou tout simplement pour jouer dans de meilleures conditions, le besoin d'acheter une nouvelle manette peut vite se faire sentir.

Il y a cependant plus d'une Nintendo Switch sur le marché. Il y a la Nintendo Switch de base, sortie en 2017 déjà, ainsi que la Nintendo Switch OLED, que nous avons testée ici. Toutes deux offrent un gameplay hybride, que ce soit en mode portable ou sur la TV. Il y a aussi la Nintendo Switch Lite, uniquement portable qui, avec ses manettes ancrées, nécessite forcément de nouvelles manettes pour jouer en multijoueur. Heureusement, toutes les manettes que vous trouverez ici fonctionneront avec le Lite, certaines étant délibérément conçues pour être tout aussi faciles à transporter.

Nintendo Switch Pro Controller

Manette Switch Pro Cdiscount 49.99€ Découvrir l'offre

Fnac 53.78€ Découvrir l'offre

E.Leclerc 59.99€ Découvrir l'offre

Amazon 59.99€ Découvrir l'offre

Boulanger 60.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 60.99€ Découvrir l'offre

Carrefour 74.95€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Son prix est élevé, mais la manette Pro de Nintendo reste la meilleure manette de jeu pour jouer à des jeux Switch comme Splatoon 2 ou Super Smash Bros. Ultimate avec précision. Son design en plastique translucide est à la fois robuste et extrêmement confortable, avec des courbes ergonomiques et des poignées texturées sur les poignées. Les manettes sont à la fois durables et douces au toucher. En soi, difficile de lui reprocher quoi que ce soit, même en 2022.

L'un des seuls défauts de cette manette est son D-Pad, qui n'est peut-être pas assez grand ni précis. Son prix aussi, puisqu'en tant que produit officiel de Nintendo, la mentte ne se dégotte presque jamais en dessous de son prix public, soit 59,99 €. Il faut toutefois garder en tête qu'elle prend parfaitement en charge les vibrations HD de la Switch, tout comme la fonctionnalité NFC dédiée à la numérisation des amiibos.

Les + Les - La qualité Nintendo Le prix L'autonomie L'ergonomie

Horipad

Horipad au meilleur prix Rakuten 23.91€ Découvrir l'offre

Amazon 24.98€ Découvrir l'offre

Fnac 25.7€ Découvrir l'offre

Vous l'avez probablement déjà vue en supermarché ou en boutique spécialisée : l'Horipad pour Nintendo Switch est une excellente manette filaire particulièrement robuste et abordable. Alors certes, vous ne profiterez pas du confort que procure le sans fil, mais à 25 euros, difficile de lui reprocher quoi que ce soit.

Disponible en de multiples coloris et éditions, elle profite d'un mode Turbo activable par bouton, mais pas de retour d’effet ni de détection des mouvements. Ergonomique, cette manette est un produit officiellement licencié par Nintendo, ce qui est un gage de confiance.

Les +<+strong> Les -<+strong> Un rapport qualité prix presque imbattable Pas de vibrations HD Une manette de bonne facture Pas de gyroscope

8BitDo SN30

8Bitdo SN30 Pro au meilleur prix Amazon 25€ Découvrir l'offre

Rakuten 26.99€ Découvrir l'offre

Si vous voulez jouer sans tracas à des jeux rétros comme Mega Man X Legacy Collection, Super Mario Maker 2 ou la multitude de jeux NES et SNES que propose la Switch, alors la 8BitDo SN30 est faite pour vous. Vous l'aurez probablement reconnue : elle ressemble comme deux gouttes d'eau à l'emblématique manette de la Super Nintendo, avec un design léger en forme de barre chocolatée.

Ce qui est appréciable, c'est que les différents modèles de la manette SN30 sont disponibles dans une variété de couleurs, toutes inspirées de la Game Boy Pocket. Vous pouvez même l'utiliser comme une manette USB filaire avec le câble USB fourni.

Les + Les - Son design très réussi Ni NFC, ni vibrations HD, ni gyroscope Son prix

Arcade Stick 8BitDo

Arcade Stick au meilleur prix Amazon 88.75€ Découvrir l'offre

Fnac 99.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 99.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 99.99€ Découvrir l'offre

Si vous avez pour habitude de jouer à Dragon Ball FighterZ ou à d'autres jeux de combat, l'Arcade Stick de la marque 8BitDo est faite pour vous. Il s'agit d'un pad de très bonne facture qui plaira tant aux amateurs de retrogaming que de jeux de combat. Vous pouvez personnaliser le mappage des touches et créer des macros avec n'importe quels types de combinaisons.

Le stick, sans fil grâce au Bluetooth ou à un petit adaptateur en 2,4 GHz, s'utilise également en filaire grâce à son câble USB-C. Il est en outre compatible avec votre PC Windows (et par extension sur Steam), mais aussi sur Raspberry Pi.

Les + Les - Le design soigné façon 8BitDo Peut-être pas assez large S'utilise aussi sur PC Mettez-le à jour avant de l'utiliser Ergonomique et complet, parfait pour une utilisation occasionnelle

8BitDo SN30 Pro G

8Bitdo SN30 Pro Classic Edition au meilleur prix Amazon 24.98€ Découvrir l'offre

La manette SN30 de 8Bitdo est fonctionnelle, réactive et fonctionne parfaitement avec la Nintendo Switch. Dans les faits, elle reprend la conception bien connue de la manette de la SNES, mais ajoute deux sticks analogiques, quatre gâchettes et permet à l'ensemble de fonctionner facilement avec votre PC, Mac, smartphone Android et la Nintendo Switch, bien sûr.

Quatre LEDs situées sur le bord inférieur de la SN30 Pro indiquent l'état de la connexion. Un port USB-C, situé sur le bord supérieur, vous permet de recharger la manette avec le câble USB-C et l'adaptateur mural inclus. Un bouton de synchronisation se trouve à gauche du port USB-C et un voyant de charge se trouve à droite.

Les + Les - Vraiment bien pour les jeux en 2D Pas compatible sur Mac Bonne prise en main

PowerA NSW EnWired

PowerA NSW au meilleur prix Amazon 24.98€ Découvrir l'offre

Fnac 24.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 29€ Découvrir l'offre

Rakuten 31.87€ Découvrir l'offre

Si vous n'avez pas les 60 euros à débourser pour la manette Pro de Nintendo, la manette sans fil de PowerA est la meilleure alternative que vous pourrez trouver. Cette manette de jeu a un design léger, mais plutôt robuste, des boutons solides et des sticks analogiques très fluides à l'utilisation.

Si la manette de PowerA ne bénéficie pas des vibrations HD, elle profite toutefois du support du capteur de mouvements pour des titres comme Splatoon 2 et Mario Kart 8 Deluxe. Pour couronner le tout, la manette sans fil de PowerA est disponible dans une variété de combinaisons de couleurs élégantes qui incluent des design Mario, Zelda et Diablo sous licence.

Les + Les - Des dizaines de coloris différents La croix directionnelle laisse à désirer Un prix contenu Une qualité de fabrication correcte, mais sans plus

Quel design de manette choisir ?

Lorsque vous choisirez votre manette de Nintendo Switch, vous devrez d'abord choisir un facteur de forme. Si vous avez l'habitude de jouer sur PlayStation ou sur Xbox, alors une manette du même type (comme la Nintendo Switch Pro Controller ou l'Horipad, par exemple) sera probablement plus adaptée à votre profil.

Vous pourriez aussi apprécier les Joy-Con et avoir simplement besoin d'en racheter une paire pour jouer avec un ou deux amis de plus. Si votre budget est serré, il faudra néanmoins bien se poser la question, puisqu'une paire de Joy-Con coûte tout de même la bagatelle de 64,99 €, là où une manette comme l'Horipad ne coûte que 24,99 € (et donc 49,98 € les deux, soit 15 € de mois qu'une paire de Joy-Con).

De la même manière, si vous jouez beaucoup à des jeux rétros ou en 2D, privilégiez une manette dédiée à ce type de jeux. Une manette comme la 8BitDo SN30 Pro G serait particulièrement adaptée, par exemple. Enfin, si vous jouez à beaucoup de jeux de combat, pensez plutôt à l'achat d'un stick, pour plus de confort.

Faut-il une manette filaire ou sans fil ?

La prochaine grande question est de savoir si vous voulez une manette filaire ou sans fil. Sur ce point précis, tout dépendra de vos goûts, de vos besoins et de votre utilisation.

Les manettes filaires présentent quelques avantages par rapport à leurs homologues sans fil. Elles sont déjà généralement beaucoup moins chères. Elles n'ont pas non plus besoin d'être rechargées, ce qui signifie que vous ne serez jamais à court de batterie. La plupart des manettes filaires pour Nintendo Switch sont livrées avec des câbles de 3 mètres que vous connectez à votre console, donc pensez à évaluer les distances entre votre fauteuil ou votre canapé et votre Switch avant l'achat.

À lire aussi : Meilleurs jeux Nintendo Switch et Switch OLED : découvrez notre sélection

Mais si vous avez l'habitude de jouer sur la TV et qu'elle se situe à plus de 3 mètres, vous devriez envisager une manette sans fil, car le câble risque de vite devenir handicapant. Ces dernières sont faciles à coupler avec votre console et restent globalement plus polyvalentes dans l'ensemble. Avec elles, pas besoin d'ajouter les câbles dans l'équation. Pas besoin non plus de devoir rapprocher le canapé de la TV, ou encore d'avoir à poser la Switch à moitié sur un fauteuil entre la TV et le canapé, avec des fils partout.

Cependant, ces manettes nécessitent d'être rechargées. Ainsi, pensez à vérifier la durée de vie de la batterie de la manette que vous envisagez d'acheter. La plupart offrent entre 20 et 40 heures de jeu, mais ce sont des chiffres approximatifs. Sur ce terrain-là, sachez que la Nintendo Switch Pro Controller raye presque toutes ses concurrentes de la carte.

Faut-il prendre une manette avec NFC, vibrations HD et gyroscope ?

Enfin, la troisième et dernière question à vous poser avant votre achat est de savoir si vous avez besoin des fonctionnalités spéciales liées à la Nintendo Switch, à savoir les vibrations HD, le gyroscope et le NFC. Ainsi, si vous possédez des amiibos, ou si vous jouez à des jeux avec commandes à mouvements, vous aurez besoin d'une manette qui prend l'un ou l'autre en charge, ou les deux. Pensez donc à vérifier ces points-là avant votre achat.

Les vibrations HD sont moins problématiques dans le sens où il ne s'agit que d'un « petit plus » lorsque vous jouez. Cela reste quand même un point à prendre en compte lors de l'achat de votre manette. Certains préfèrent qu'il n'y ait pas de vibrations lorsqu'ils jouent, d'autres apprécient ou aiment profiter du jeu vidéo tel qu'il a été conçu par ses développeurs. À vous d'en décider.

À lire aussi : Meilleurs accessoires Nintendo Switch : notre sélection des modèles les plus utiles