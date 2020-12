Doom Eternal, Control, Greedfall… le Xbox Game Pass accueille de gros jeux pour décembre

Le Xbox Game Pass accueille ce mois-ci dix sept nouveaux jeux sur son service, et il y a du lourd ! En effet, Microsoft va proposer à ses abonnées de jouer à des titres comme Doom Eternal, Control, Greedfall ou encore Dragon Quest IX. Une offre parfaite pour occuper ses longues soirées d’hiver.

Le Xbox Game Pass finit l’année 2020 en beauté ! En effet, le service de Microsoft accueille dès le 3 décembre une liste de 17 nouveaux jeux. Parmi eux, des titres d’ampleurs et récents qui devraient attirer de nouveaux abonnés.

Parmi les gros titres proposés, on note la présence de DOOM Eternal. Le jeu de Bethesda (maintenant propriété de Microsoft), sorti en début d’année, était déjà disponible sur le service pour les joueurs consoles. Il devient cette fois jouable sur PC. Parfait pour ceux qui aiment enchaîner les démons au combo clavier/souris.

Le TPS Control de Remedy (2019) fait également son entrée pour les joueurs consoles et peut aussi être lancé sur Android via le xCloud. Dans le même temps, on note l’arrivée de Rage 2 sur xCloud, ou encore du jeu de rôle français Greedfall sur PC, console et Android. Dernier gros titre à arriver : Dragon Quest IX sur console et PC. Le reste de la sélection se compose de jeux tous plus intéressants les uns que les autres. Superhot, par exemple, est disponible sur console et xCloud, tout comme Star bound, Yes Your Grace ou encore le très bon Va11 Hall-A. Dès le 15 décembre, les jeux du service EA Play seront disponibles sans surcoût sur le service.

Des arrivées, mais aussi des départs

Ces arrivés cachent également des départs. Dès le 3 décembre, PES 2020, Metro Last Light, The Turing Test ou encore Untitled Goose Game (console) ne seront plus disponibles. Le revers de la médaille pour un service à abonnement où l’utilisateur n’est pas propriétaire de ses jeux.

Si vous n’avez jamais été abonné au Game Pass, c’est donc le moment de craquer, surtout que Microsoft déploie les grands moyens pour séduire. Les trois premiers mois du Game Pass Ultimate, qui permet de jouer sur PC, console et Android via le Cloud, sont à 1 dollars (contre 13 par mois). Cependant, il faut signaler que cette offre a été annoncée pour les Etats-Unis et on ne sait pas si elle sera également proposée en France.