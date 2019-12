Nintendo Switch Lite pas chère : où l’acheter au meilleur prix pour Noël 2019

Plus petite, portable, avec une meilleure autonomie, la Nintendo Switch Lite disponible chez plusieurs marchands en ligne : Amazon, Boulanger, Cdiscount, Cultura, la Fnac et Micromania, Darty et Rue du Commerce la proposent Ă©galement. Retrouvez ici les meilleures offres pour l’acheter au prix le moins cher.

La Nintendo Switch Lite promet une nouvelle rĂ©volution dans le monde du jeu vidĂ©o. Attendue Ă un prix de dĂ©part de 199 €, soit 100 € de moins que la Nintendo Switch première du nom sortie en mars 2017, cette console de jeu est exclusivement portable. Vous ne pourrez donc pas l’utiliser sur un tĂ©lĂ©viseur. Avec un Ă©cran de 5.5 pouces (contre 5.2 pour la Switch actuelle), la nouvelle console Nintendo Switch Lite se destine pour les joueurs recherchant une expĂ©rience de jeu optimale sur une console portable.

La Switch Lite est plus petite. Avec une taille de 91,1 x 208 x 13,9 mm, elle est plus maniable que les 102 x 239 x 13,9 mm de la Switch standard. L’Ă©cran est de seulement 5,5 pouces sur la Switch Lite contre 6,2 pouces pour la Nintendo Switch. La dĂ©finition est quant Ă elle identique : on est sur du 720 pixels.

Quels marchands proposent la Nintendo Switch Lite au meilleur prix ?

La Nintendo Switch Lite officialisée le 17 juillet 2019 est disponible depuis le vendredi 20 septembre 2019 chez les boutiques en ligne suivantes :

Achetez la Nintendo Switch Lite sur Amazon (199.99 €)

Achetez la Nintendo Switch Lite sur Boulanger (199.99 €)

Achetez la Nintendo Switch Lite sur Cdiscount (199.99 €)

Achetez la Nintendo Switch Lite sur Cultura (201.99 €)

Achetez la Nintendo Switch Lite sur Fnac (199.99 €)

Achetez la Nintendo Switch Lite sur Micromania (219.99 €)

Disponible aussi en édition Zacian & Zamazenta à 219 €

La Nintendo Switch Lite se dĂ©cline Ă©galement en Ă©dition spĂ©ciale « Zacian & Zamazenta ». Cette dernière propose des caractĂ©ristiques techniques similaires mais avec un design diffĂ©rent avec un coloris gris et des boutons cyan et magenta de part et d’autre de l’écran. A l’arrière de la console, on retrouve Ă©galement des illustrations des deux nouveaux PokĂ©mon lĂ©gendaires issus des jeux PokĂ©mon ÉpĂ©e et PokĂ©mon Bouclier ! Si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ©, sachez que son prix est de 219.99 € et que la plupart des enseignes la propose.

Quelles différences entre la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite ?

Premier élément de différentiation flagrant, la Switch Lite est plus petite. Avec une taille de 91,1 x 208 x 13,9 mm, elle est plus maniable que les 102 x 239 x 13,9 mm de la Switch standard. Mais forcément, cela se paye en ce qui concerne l’écran LCD. Il est de seulement 5,5 pouces sur la Switch Lite contre 6,2 pouces pour la Nintendo Switch. La définition est quant à elle identique : on est sur du 720 pixels, ce qui permet de ne pas trop tirer sur la batterie.

La Switch Lite est équipée d’une batterie plus petite que la Switch (capacité de 13,6 Wh contre 16 Wh), mais embarque un SoC Tegra X1 de Nvidia nouvelle génération bien moins consommateur d’énergie, permettant à la console de mieux s’en sortir au niveau de l’autonomie. Mais attention, il existe une nouvelle version de la Nintendo Switch avec cette même puce. Le nouveau modèle, avec la même batterie que l’ancien, lui permet d’offrir une meilleure autonomie que la Switch Lite.

Enfin, le prix de la Nintendo Switch se positionne autour des 299 euros sans jeu et avec une paire de Joy-Con. La Nintendo Switch Lite, sortie le 20 septembre 2019, est proposée au prix de 199 euros, soit une différence de 100 euros.

