Ce smartphone pliable Vivo pourrait faire mal au Galaxy Z Fold 8 avant même sa sortie

Les smartphones pliables haut de gamme n'ont jamais été aussi ambitieux. Le Vivo X Fold 6 vient de se dévoiler dans une fuite aux specs impressionnantes. Sa batterie record pourrait faire passer le Galaxy Z Fold 8 pour un modèle timide.

fuite vivo x fold 6
Source : Vivo

2026 s'annonce comme l'année de tous les pliables. Samsung prépare son Galaxy Z Fold 8, Oppo vient de lancer le Find N6 avec un design ultra-fin. L'iPhone pliable d'Apple fait lui aussi l'objet de nombreuses fuites depuis le début de l'année. Les constructeurs chinois, eux, n'ont pas dit leur dernier mot.

C'est dans ce contexte que les premières specs du Vivo X Fold 6 ont fuité. Notre test du Galaxy Z Fold 7 avait déjà montré les limites de Samsung sur l'autonomie. Le prochain pliable de Vivo semble parti pour creuser encore l'écart.

vivo x fold 6 fuite
Source : Vivo

Le Vivo X Fold 6 embarquerait une batterie de 7 000 mAh et un écran interne de 8,02 pouces

Selon Digital Chat Station sur Weibo, le Vivo X Fold 6 disposerait d'un écran interne de 8,02 pouces en 2K. La technologie de verre ultra-fin (UTG) assurerait souplesse et durabilité. L'écran externe atteindrait 6,51 pouces. La puce serait un MediaTek Dimensity 9500, en rupture avec les Snapdragon des générations précédentes. Mais la donnée la plus spectaculaire concerne la batterie. L'appareil pourrait embarquer 7 000 mAh, contre 6 000 mAh sur le X Fold 5. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 8 serait crédité d'environ 5 000 mAh, soit 2 000 mAh de moins.

La partie photo du Vivo X Fold 6 serait elle aussi revue en profondeur. La fuite évoque un capteur principal de 200 mégapixels. C'est une rupture nette avec le triple module 50 mégapixels du X Fold 5. Un ultra-grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels compléteraient l'ensemble. Les caméras frontales resteraient identiques au modèle précédent, avec un capteur de 20 mégapixels sur chaque face.

Le Vivo X Fold 6 devrait sortir en Chine autour de juin ou juillet 2026. Son point faible reste sa distribution. Comme ses prédécesseurs, ce pliable devrait rester cantonné à quelques marchés asiatiques, sans lancement européen confirmé. Pour les amateurs de pliables occidentaux, le Galaxy Z Fold 8 ou l'iPhone Fold resteront les alternatives les plus accessibles. Reste que sur le papier, ce modèle s'annonce comme le pliable le plus ambitieux de 2026.


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