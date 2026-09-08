Le Huawei Mate XT 2 troque son pliage en Z contre un mécanisme inédit sur ce type de smartphone

Huawei officialise son Mate XT 2 et remanie complètement sa mécanique de pliage. Fermé, le smartphone dissimule maintenant la totalité de son grand écran dans le châssis. Une évolution qui corrige le défaut majeur rencontré par la précédente génération.

Cela fait deux ans que les appareils à triple pliure occupent le rôle de vitrine technologique chez les fabricants chinois. Samsung demeure l’unique marque à avoir réellement suivi avec son Galaxy Z TriFold, arrivé l’année dernière. Cette famille reste rare, chère et compliquée à produire, donc encore largement expérimentale. Huawei plancherait également sur une tablette équipée d’une dalle pliable.

Le 7 septembre, Huawei a profité d’une conférence chinoise consacrée également à HarmonyOS 7 pour dévoiler l’appareil. Nous avions auparavant montré des visuels officiels du Huawei Mate XT 2 publiés avant cette annonce, où cette architecture inédite commençait déjà à apparaître. Richard Yu, patron de l’activité grand public, annonce que les modèles à triple pliure dépassent désormais le million d’unités à l’échelle mondiale.

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Le Huawei Mate XT 2 ramène les deux parties au centre pour abriter entièrement son grand écran

Terminé, le pliage en Z employé par les deux modèles antérieurs. Chaque partie revient maintenant vers le centre, comme deux ailes rabattues l’une contre l’autre. Une fois fermé, l’appareil protège donc l’intégralité de sa dalle souple. Le premier Mate XT laissait au contraire un tiers de l’affichage vulnérable aux rayures. Selon les spécifications communiquées par Huawei, l’épaisseur atteint 12,3 mm lorsque le téléphone est replié, tandis que la zone la plus mince tombe à 3,5 mm après ouverture.

La résistance profite également d’une charnière entièrement retravaillée. Grâce aux certifications IP58 et IP59, le Mate XT 2 devient le seul appareil à triple pliure protégé contre la poussière comme contre l’eau. À l’intérieur, la dalle mesure 10,2 pouces. L’écran externe atteint 6,5 pouces et sa luminosité culmine à 6 500 nits. L’une des deux versions possède un filtre de confidentialité gravé dans le matériel, chargé d’assombrir l’image lorsqu’on la regarde de côté. Huawei promet aussi 42 % de performances supplémentaires avec la puce Kirin 9050 Pro.

Côté tarif, la facture démarre à 19 999 yuans, soit près de 2 400 euros. Pour 16 Go de mémoire vive accompagnés de 2 To de stockage, elle grimpe à 29 999 yuans. La mise en vente du Mate XT 2 est prévue le 12 septembre en Chine. En face, Apple dévoile son premier iPhone pliable, attendu au-dessus de 2 000 dollars, environ 1 900 euros.