Windows 11 : une mise à jour améliore considérablement l’expérience Bluetooth

Microsoft déploie une mise à jour corrigeant plusieurs problèmes relatifs au Bluetooth sur Windows 11. L’éditeur est conscient des frustrations que peuvent rencontrer les utilisateurs et souhaite continuer à améliorer la situation.

Quel utilisateur de Windows 11 (ou des précédentes versions) n’a jamais rencontré de problèmes avec ses périphériques Bluetooth ? On ne peut pas dire que l’expérience sans fil soit parfaite sur le système d’exploitation de bureau de Microsoft. On aurait même tendance à penser qu’elle est particulièrement instable et peu fiable. Entre difficultés d’appairage et couacs de connexion, on perd régulièrement un temps fou à tenter de comprendre pourquoi le fonctionnement n’est pas optimal. On est loin de la facilité d’utilisation qu’on peut avoir sur mobile, que ce soit sur Android ou iOS.

Microsoft vient de publier une grande mise à jour corrective auprès des membres du programme Insider inscrits au canal Release Preview. Celle-ci apporte bon nombre d’optimisations directement liées au Bluetooth sur Windows 11. D’une manière générale, elle améliore la stabilité et la compatibilité audio Bluetooth. Elle améliore aussi la fiabilité et les performances des accessoires LE Audio plus précisément, ainsi que la fiabilité de l’audio partagé. Le patch résout en outre un problème pouvant entraîner un plantage (connu sous le code d’erreur 0x139) lors de la diffusion audio Bluetooth.

Microsoft s’attaque aux problèmes de Bluetooth sur Windows 11

L’éditeur indique par ailleurs que la mise à jour doit assurer une meilleure compatibilité du microphone avec certains accessoires audio Bluetooth Classic. Elle corrige un problème d’affichage pour lequel le Bluetooth pouvait être désactivé, mais le bouton de contrôle de la page “Bluetooth et appareils” dans les Paramètres restait activé. Microsoft indique d’ailleurs avoir planché pour une plus grande stabilité de cette page “Bluetooth et appareils” des Paramètres lors de la gestion des appareils Bluetooth et audio.

“Lors des appels vocaux, le menu contextuel du volume de l’interface Windows apparaît désormais lors du réglage du volume d’un accessoire audio Bluetooth Classic à l’aide des commandes de volume de l’accessoire, fournissant un retour visuel du nouveau niveau de volume”, apprend-on également. Enfin, ce patch améliore la précision de l’état de connexion affiché par Windows pour les accessoires déconnectés du PC.

Ces nombreux changements sont bienvenus mais soulignent bien que la firme états-unienne avait délaissé le Bluetooth ces dernières années, laissant la situation stagner, voire se dégrader. Il était temps qu’elle intervienne. Pour rappel, Microsoft a reconnu plus tôt cette année avoir trop négliger les fondations et les fonctions de base de Windows 11, concentrant, à tort, tous ses efforts sur le déploiement de nouveautés IA, dont la plupart ont été mal implémantées ou n’étaient pas désirées par la majorité des utilisateurs. C’est aussi face à ce constat qu’on a récemment eu droit à un boost de performances de l’Explorateur de fichiers.

Les pilotes d’équipements Bluetooth sont aussi dans le viseur

Il y a plusieurs mois, Microsoft avait annoncé qu’il allait se pencher sur le problème du Bluetooth sur Windows 11. L’entreprise évoquait alors des améliorations à venir directement au niveau du système, mais aussi pour les pilotes, promettant de travailler avec les fabriquants d’accessoires et de puces pour offrir une expérience de meilleure qualité aux utilisateurs.

La mise à jour ne concerne pas que le Bluetooth. Elle apporte aussi quelques nouveautés à l’Explorateur de fichiers : modification du comportement du volet d’aperçu pour les fichiers téléchargés depuis le Web, conservation de l’état des sections (développées ou réduites) pour reprendre là où vous vous étiez arrêté, amélioration de la fiabilité des aperçus miniatures des fichiers cloud dans le volet Détails, ou encore correction d’un problème qui pouvait effacer le contenu de la barre d’adresse lors du passage en mode édition en cliquant près du côté droit de la barre d’adresse.

De nouveaux emojis font aussi leur apparition, tandis que certains déjà existants (le visage qui salue, le visage avec un œil qui jette un coup d’œil, l’oie, le lotus et le chat qui embrasse) ont été affinés. Un nouveau widget Astuces, qui fournit des conseils concis et utiles sur les fonctionnalités de Windows, peut être activé dans Paramètres > Personnalisation > Écran de verrouillage.

Ces nouveautés sont intégrées dans les versions 26100.9539 et 26200.9539 (KB5124010) de Windows 11 dans le canal Release Preview, pour Windows 11 24H2 (Build 26100) et 25H2 (Build 26200).