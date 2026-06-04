La dernière pub d’Apple pour l’iPhone ridiculise Android (avec beaucoup de mauvaise foi)

Apple vient de publier une nouvelle publicité visant à mettre en avant le respect de la vie privée sur l'iPhone et Safari. L'entreprise s'amuse à représenter les smartphones Android de manière archaïque.

Dans une nouvelle publicité intitulée “Confidentialité sur iPhone : Safari aide à bloquer les traqueurs de données”, Apple communique sur l'avantage de l'iPhone par rapport à Android sur la question du respect de la vie privée et du traitement des informations personnelles. Ce n'est pas la première fois que la firme californienne joue cette carte pour se grandir face à la concurrence. La confidentialité est devenue un enjeu important pour les consommateurs et Apple a déployé bien des efforts pour qu'iOS protège les données de ses utilisateurs.

“Safari vous protège des traqueurs de données grâce à des fonctionnalités de pointe qui vous protègent contre le suivi intersites, masquent votre adresse IP auprès des traqueurs connus, et bien plus encore. Safari empêche les traqueurs de vous surveiller en ligne. C'est un navigateur qui respecte votre vie privée”, déclare Apple avec publicité.

Apple se moque de smartphones Android qui n'existent pas

Mais ce n'est pas ce qui fait le plus réagir quand on visionne ce spot d'une durée d'environ 1 minute. La publicité met en scène des smartphones qui sont soi-disant sous Android, même si le système de Google n'est jamais nommé. Et pour les représenter, Apple a fait le choix d'utiliser des objets qui ressemblent plus à des briques qu'à des mobiles modernes. Ils sont très épais, adoptent une forme de parallélépipède sans courbures, l'écran est entouré d'énormes bordures, et la caméra frontale est logée dans un poinçon des plus grossiers. Autant dire qu'on n'a jamais vu de smartphone Android avec un tel design, même dans le passé.

Apple veut souvent imposer l'idée qu'il n'a pas à se comparer aux autres marques et produits du marché, qu'il peut exister sans les autres. En dépeignant les appareils Android d'une manière aussi grotesque et dévalorisante, l'entreprise envoie ici le message contraire. Si le design des smartphones Android n'était pas à la hauteur de celui des iPhone, il n'y aurait pas besoin de les rabaisser volontairement et artificiellement.