Galaxy Z Fold 8 : Samsung rassure les utilisateurs sur le problème de l’écran qui s’enfonce, c’est une fonctionnalité

Pas de panique, votre Galaxy Z Fold 8 n’a pas de défaut de fabrication. C’est ce qu’affirme Samsung dans un communiqué officiel, après que tout Internet se soit inquiété de voir l’écran du smartphone se plier dangereusement dans ses coins. Ce qui est tout à fait normal, selon le constructeur.

“It’s not a bug, it’s a feature.” Cette formule, bien connue des mondes du développement, notamment celui du jeu vidéo, s’applique particulièrement bien à cette affaire qui secoue Internet depuis plusieurs jours. Tout commence lorsqu’une poignée d’utilisateurs se rend sur les forums d’entraide de Samsung et sur Reddit pour témoigner d’une découverte inquiétante : l’écran de leur Galaxy Z Fold 8 flambant neuf s’enfonce lorsque l’on appuie sur les coins.

Beaucoup pensent alors à un défaut de fabrication, ce qui expliquerait d’ailleurs pourquoi ce renfoncement n’est pas équivalent chez tout le monde. Alors que certains ne le constatent que dans un coin de l’écran, d’autres peuvent reproduire l’expérience sur plusieurs d’entre eux. Il aura fallu un peu de temps avant que Samsung ne se décide enfin à communiquer sur le sujet. Dans un communiqué partagé auprès du média coréen BusinessPost, le constructeur donne le fin mot de l’histoire.

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Non, le Galaxy Z Fold 8 n’a pas de défaut de fabrication

Samsung explique ainsi que le comportement de son dernier smartphone pliant est parfaitement normal. D’après le constructeur, ce comportement a été prévu dès la conception en ayant en tête les scénarios où un objet indésirable, tel que de la poussière ou un grain de sable, viendrait se nicher entre l’écran et le cadre. Il serait alors possible de récupérer ce dernier en pressant légèrement sur le coin de l’écran.

Bien que rassurante, cette déclaration n’explique cependant pas pourquoi tous les écrans de Galaxy Z Fold 8 ne s’enfoncent pas de la même manière. Cela peut sans doute s’expliquer par un manque de précision dans les témoignages des utilisateurs. Dans le doute, on vous conseille tout de même de ne pas trop jouer avec le feu. Ce n’est jamais une très bonne idée d’exposer aussi directement l’intérieur de son smartphone au monde extérieure.