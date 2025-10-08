Apple tourne une pub de 8 minutes juste pour se moquer de Microsoft

Apple vient de diffuser un court-métrage de 8 minutes qui n’est autre qu’une publicité taclant les PC Windows pour vanter les Mac. La firme s’est servie du fameux écran bleu de la mort, et plus particulièrement d’un événement marquant de 2024.

Les grandes entreprises de la Tech aiment se lancer des piques plus ou moins appuyées. Pour mettre en valeur ses produits, montrer à quel point ceux de la concurrence sont mauvais est la solution facile après tout. Tout le monde en prend pour son grade à tour de rôle. Au début de l’été, Microsoft compare macOS 26 à Windows Vista par exemple, s’amusant des similitudes entre la nouvelle interface Liquid Glass d’Apple et celle de son système sorti en 2007.

Une réponse de la firme de Cupertino était à prévoir, et c’est chose faite. Apple n’y est pas allé de main morte puisque nous avons carrément droit à un court-métrage de 8 minutes, à visionner en fin d’article. Le titre de la vidéo annonce la couleur : BSOD, pour Blue Screen of Death. En Français le fameux écran bleu de la mort auquel tous les utilisateurs de Windows ont malheureusement eu droit au moins une fois dans leur vie. Et tant qu’à faire, Apple prend l’exemple le plus marquant à ce jour.

Cette publicité de 8 minutes vante les produits Apple en taclant les PC sous Windows

On suit l’entreprise fictive The Underdogs lors d’un salon où ses 4 membres tentent de vendre leurs produits. Soudain, tous les écrans de l’événement affichent un écran bleu de la mort et la panique s’empare des participants. Un expert en sécurité Apple fait ensuite une référence direct au plantage mondial des PC Windows en 2024, celui qui a paralysé le monde à cause de la mise à jour de l’antivirus CrowStrike.

Le personnage n’oublie pas de préciser le plus important : “C’est un problème de PC, vos Mac sont sécurisés“. Car l’équipe de The Underdogs se sert uniquement de mac, d’iPhone et d’Apple Watch évidemment. Les seuls appareils qui fonctionnent encore et qui leur permettent de multiplier les ventes pendant que les autres stands abandonnent leurs PC pour un Mac Mini. À vous de voir si cela suffit à vous convaincre.